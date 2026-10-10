Двойно торнадо разруши училище и рани хора в Сицилия

Двойно торнадо нанесе сериозни щети в района на Марсала в западната част на Сицилия. Двата водни смерча са се образували пред пристанището, достигнали са брега и са засегнали сгради, автомобили, посеви, дървета и електропроводи, съобщи БНР. В района на Петросино автомобил е бил отнесен в дере, а двамата души в него са пострадали тежко и са транспортирани по спешност към Палермо.

Най-тежко е засегнато училище в Марсала, което според информацията на БНР е напълно разрушено. В сградата са се намирали 273 ученици. Учителите и служителите са успели да ги отведат в по-защитена зона, преди да премине смерчът. Част от децата са получили ожулвания и леки травми.

Данните за броя на пострадалите се различават според източника. БНР съобщава за десетки ранени и за двама души в тежко състояние. Агенция ANSA посочва, че девет души са били прегледани в болницата в Марсала – шест деца и трима възрастни, като травмите им са били леки. Италианската служба за гражданска защита съобщава за около 300 евакуирани ученици и осем леко ранени.

В болницата в Марсала е задействан протокол за извънредни ситуации заради постъпилите пострадали. Според ANSA двамата души от автомобила, който е паднал в дерето край Петросино, са били откарани в лечебно заведение, докато останалите ранени са получили медицинска помощ на място или в болницата.

„Случилото се ще остане в италианската метеорологична история заради изключителната мощ на смерчовете“, заявява метеорологът Федерико Бреша.

Подобни водни смерчове са наблюдавани и край остров Фавиняна, срещу Марсала, но те са останали над морето и не са причинили щети. В засегнатите райони продължава оценката на пораженията по сградите, пътната инфраструктура, автомобилите и земеделските площи.

Източници: bnrnews.bg, ansa.it