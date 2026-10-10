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САЩ предлагат F-35 на Португалия за замяна на F-16

САЩ предлагат F-35 на Португалия за замяна на F-16

10 Октомври, 2026 05:21 711 2

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Лисабон сериозно разглежда американското предложение, но запазва и европейските алтернативи. Португалия все още не е обявила официален конкурс за нов изтребител

САЩ предлагат F-35 на Португалия за замяна на F-16 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ активизират кампанията си за продажба на изтребители F-35 на Португалия като заместник на остаряващия флот от F-16. По време на посещението си в Лисабон държавният секретар Марко Рубио заяви, че Вашингтон ще направи „много конкурентно“ предложение за подмяна на португалските самолети. Рубио определи F-35 като най-добрия изтребител в света.

След срещата си с американския представител португалският външен министър Паулу Рангел потвърди, че страната сериозно разглежда предложението. Той обаче подчерта, че окончателният избор не е направен и че на масата остават и други варианти.

„Португалия винаги ще взема решенията си в съответствие с националните интереси. Очевидно е и че сериозно разглеждаме предложението за F-35, както и другите възможности“, заяви Паулу Рангел.

Португалия все още лети с модернизирани F-16

Португалските военновъздушни сили използват 25 модернизирани самолета F-16AM/BM. От тях 21 са едноместни F-16AM, а четири са двуместни F-16BM. Машините са базирани в Монте Реал.

Военновъздушните сили на Португалия все още не са обявили официален конкурс за замяна на самолетите. Въпреки това възрастта на флота и необходимостта от технологично обновяване засилват натиска върху Лисабон да вземе решение.

От отказ от F-35 до ново разглеждане на офертата

Дебатът за американския изтребител се промени значително през последната година. През март 2025 г. тогавашният министър на отбраната Нуну Мелу заяви, че Португалия изключва покупката на F-35. Като аргументи бяха посочени непредвидимата политика на САЩ и променената геополитическа обстановка.

Месец по-късно началникът на португалските военновъздушни сили заяви, че F-35A все още не е отпаднал от плановете. Според военновъздушните сили именно този самолет е единственият наличен на пазара, който може да осигури необходимия технологичен скок спрямо F-16.

Сред европейските алтернативи, които се обсъждат, са Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale и Saab Gripen E. Производителите им също се стремят да спечелят португалската поръчка.

Решението ще има значение не само за бъдещия състав на португалските военновъздушни сили, но и за избора между американска и европейска отбранителна техника. Засега Лисабон не е посочил срок за обявяване на конкурс или за финален избор.

Източници: twz.com, apnews.com


Португалия
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  • 1 Ъъъъ

    1 0 Отговор
    Тия, с кой се готвят да воюват? 🤔

    Коментиран от #2

    05:27 10.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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