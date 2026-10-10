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Четирима души загинаха при руски удар по жилищен блок в Запорожие, хора остават под отломките
  Тема: Украйна

Четирима души загинаха при руски удар по жилищен блок в Запорожие, хора остават под отломките

10 Октомври, 2026 05:55, обновена 10 Октомври, 2026 07:28 1 565 23

  • запорожие-
  • руски удари-
  • управляеми авиобомби-
  • украйна

При атаката с управляеми авиобомби е частично разрушен вход на пететажна сграда. Спасителните екипи продължават издирването на оцелели.

Четирима души загинаха при руски удар по жилищен блок в Запорожие, хора остават под отломките - 1
Снимка: Совет обороны Запорожской области
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на загиналите при руския удар по жилищна сграда в украинския град Запорожие достигна четирима души. Под отломките все още може да има затрупани хора, а спасително-издирвателните действия продължават, съобщава „Украинска правда“.

Атаката е извършена сутринта на 10 октомври с управляеми авиобомби. По информация на изпълняващия длъжността ръководител на Запорожката областна военна администрация Михаил Семикин, ударът е засегнал пететажен жилищен блок, като един от входовете е частично разрушен.

Конструкции на сградата са рухнали на нивото на втория етаж. Нанесени са щети и по други жилищни постройки в града.

В първоначалните съобщения на местните власти се посочваше, че двама души са загинали, а други двама са ранени. По-късно броят на жертвите е актуализиран до четирима души.

Спасителните екипи продължават работата на мястото на разрушения блок. По-рано от отломките е била извадена жена в съзнание, а впоследствие е спасен и още един жител на сградата.

Информацията за пострадалите и за хората, които може да остават под руините, продължава да се уточнява.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ТОВА Е

    12 4 Отговор
    заради нафтата !

    06:03 10.10.2026

  • 3 кукузел

    26 5 Отговор
    "намиращите се хора" са дроноводи, а живеещите са изгонени преди това от ВСУ.

    06:04 10.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 1 Отговор
    СЪДБАТА НА КЕБАПЧЕТАТА
    КОИТО СА СИ ПОМИСЛИХА ЧЕ СА
    МЪЖЕ С ВИЛИЦИ :)

    06:28 10.10.2026

  • 7 Артилерист

    16 3 Отговор
    Вероятно ще ме изтрият, но в матряла, от заглавието надолу, 5 пъти е повторено, че руска бомба е поразила ЖИЛИЩЕН БЛОК. В един от повтаряните абзаци е добавено, че има затрупани хора, но няма нито дума колко, какви са и дали това са постоянно живеещите или новонастанени със специално назначение. Три етажа на сградата са сринати но няма и помен, че в тях са живели семейства и те вероятно са пострадали, а имало "затрупани хора". Та поднесен матряла е абсолютно манипулативен . Нима този Симикин не знае или не му е казано, колко семейства са се помещавали СЕГА в този жилищен блок...

    06:31 10.10.2026

  • 8 АТИЛА

    7 17 Отговор
    РУСИЯ Получи от БЪЛГАРИЯ Религия, Език, Писменост и Култура, но си Остана Животински КОПТОР !

    Коментиран от #12

    06:31 10.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ъъъ

    12 3 Отговор
    Ми да спрат да складират оръжие и боеприпаси в жилищни райони и в жилищни сгради и да престанат да използват цивилното население като жив щит... Това е! Защото, едва ли това е единствената жилищна сграда в района, но никой не задава въпроса, защо точно тази сграда е разрушена?

    06:43 10.10.2026

  • 12 Волтер

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "АТИЛА":

    Който ви убеждава да вярвате в абсудни неща, ще ви убеждава да извършвате зверства

    06:46 10.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 И Киев е Руски

    9 3 Отговор
    Украйна сами си бутат сградите построени от СССР.И после имитира спасителни акции

    06:52 10.10.2026

  • 15 Цяла статия

    9 3 Отговор
    за масирана руска атака и нищо за това какво са ударили, освен ударения от украйнско ПВО или от вторични гъмежи на оръжеен склад, блок!

    06:53 10.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Троян

    7 1 Отговор
    Кораба превозващ "жито" се взриви като Мусаши. Егати взриоопасната стока.

    07:08 10.10.2026

  • 20 Леле-леле 😃

    4 0 Отговор
    Бога на Пеевски "Атила" го преместили от Блиц във Факти ?!

    Коментиран от #21

    07:14 10.10.2026

  • 21 Корекция

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Леле-леле 😃":

    БоТа -;"АТИЛА" , извинявайте !

    07:20 10.10.2026

  • 22 А стига , бе !

    5 0 Отговор
    Украйна няма жилищна криза щом в 5 етажен блок , оказва се е имало само двама души .

    07:23 10.10.2026

  • 23 Галина Събева

    2 1 Отговор
    Две жени сутринта в кафето на гарата усилено коментираха на руски с украински акцент ,че миризмата на спаружени катерици в Киевското метро вече била нетърпима ,чак парела на очите .

    07:31 10.10.2026

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