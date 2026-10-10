Полицията в Бразилия застреля мъж, държал 13 деца за заложници

Полицията в бразилския град Куритиба е убила мъж, който държал 13 деца за заложници в детска градина и ги заплашвал с нож и течност с миризма на бензин. Всички деца са освободени, но сведенията за състоянието им се разминават.

Инцидентът е станал в общинския център за предучилищно образование CMEI São Braz в квартал Сан Брас. По данни на полицията в щата Парана мъжът е прескочил оградата, проникнал е в класна стая и е задържал децата и служители на детската градина.

Според Associated Press той е държал децата повече от два часа. В помещението е разлята течност, която миришела на бензин, а мъжът многократно заплашвал да я запали. Преди началото на заложническата ситуация останалите деца в сградата са били изведени невредими.

„Той заплаши да се залее с бензин и да залее и останалите. Екипите ни за преговори бяха на място, но не видяхме друга възможност, освен да го неутрализираме“, заяви говорителката на полицията в щата Парана Летисия Мартинс.

Преговорите са продължили около три часа. По думите на командира на местната полиция Александре Лопес Диас силите на реда са влезли в класната стая, след като мъжът започнал да проявява насилие към децата. Самоличността му не е разкрита. Диас е съобщил, че мъжът е страдал от шизофрения.

Associated Press предаде, че нито едно от децата не е пострадало. Folha de S.Paulo обаче съобщи, че пет деца са били откарани за медицински преглед, като едно от тях е имало нараняване по лицето. Различието в информацията не е изяснено публично.

Община Куритиба е обявила, че децата и служителите на детската градина ще получат психологическа подкрепа. Полицията не е съобщила какъв е бил мотивът на мъжа.

Източници: apnews.com, www1.folha.uol.com.br