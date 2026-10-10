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Турция забранява социалните мрежи за деца под 15 години

Турция забранява социалните мрежи за деца под 15 години

10 Октомври, 2026 15:27 507 16

  • турция-
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  • деца-
  • e-devlet-
  • киберсигурност

Новите правила влизат в сила от 1 ноември

Турция забранява социалните мрежи за деца под 15 години - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Турция ще ограничи достъпа на деца под 15 години до социалните мрежи. Новите правила влизат в сила на 1 ноември 2026 г., а платформите ще трябва да проверяват възрастта на потребителите чрез държавната система за електронни услуги e-Devlet. Съответният регламент е публикуван в турския държавен вестник Resmi Gazete.

„Доставчиците не могат да предоставят услуги на деца, които не са навършили 15 години“, гласи текстът на регламента, цитиран от Анадолската агенция. При създаване на профил социалните мрежи ще трябва да установяват дали потребителят е достигнал възрастовия праг. Вече съществуващите акаунти ще бъдат проверявани до 31 март 2027 г., а профилите, за които бъде установено, че принадлежат на деца под 15 години, ще бъдат закривани.

Проверката ще се извършва чрез цифров идентификатор, генериран в e-Devlet. Той ще показва само дали човекът е навършил 15 години и дали е под 18 години, без да съдържа име, идентификационен номер или други лични данни. Регламентът изисква системите за проверка да бъдат прозрачни, проверими и съобразени със защитата на личните данни.

За потребителите между 15 и 18 години платформите трябва да въведат отделен режим с по-строги мерки за сигурност. Профилите им ще бъдат частни по подразбиране, няма да могат да започват живи излъчвания, а данните им няма да се използват за персонализирана реклама. Забранява се и препоръчването на други профили въз основа на събрана информация, както и свързването на детски акаунти с телефонни указатели, електронни адреси и списъци с контакти в други приложения.

Платформите ще трябва да предоставят и родителски инструменти за управление на настройките, ограничаване на времето пред екрана и одобряване на покупки. Мерките са част от законодателство, прието от турския парламент през април, което задължи социалните мрежи да въвеждат проверка на възрастта и допълнителна защита за непълнолетните.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МакФат

    1 3 Отговор
    Фатмааак,при нас кога?

    15:31 10.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хаха

    3 1 Отговор
    Познавам родители със съзнателни деца и ограничения на социалните мрежи (които се спазват) ...

    Нооооо все пак 75% от байганьовците са си ИЗМЕТ и не могат да си възпитават жалките паразитчета. ХАХАХА

    Вижте се бе! Все някой друг трябва да ви решава проблемите. ХАХАХА

    15:34 10.10.2026

  • 4 Професор

    3 0 Отговор
    Едно дете за да гледа видео в Тубата или помийната яма наречена тик ток няма нужда да се логне. Ще може да гледа но няма да може да качва видео или да хареса нещо. Но ще си гледа. Така че този закон няма да върши работа.

    15:35 10.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Светът стана едно село 😄

    15:49 10.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 гост

    1 0 Отговор
    Забраняват социални мрежи но разрешават bacha bazi

    16:36 10.10.2026

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