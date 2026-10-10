Турция забранява социалните мрежи за деца под 15 години

Турция ще ограничи достъпа на деца под 15 години до социалните мрежи. Новите правила влизат в сила на 1 ноември 2026 г., а платформите ще трябва да проверяват възрастта на потребителите чрез държавната система за електронни услуги e-Devlet. Съответният регламент е публикуван в турския държавен вестник Resmi Gazete.

„Доставчиците не могат да предоставят услуги на деца, които не са навършили 15 години“, гласи текстът на регламента, цитиран от Анадолската агенция. При създаване на профил социалните мрежи ще трябва да установяват дали потребителят е достигнал възрастовия праг. Вече съществуващите акаунти ще бъдат проверявани до 31 март 2027 г., а профилите, за които бъде установено, че принадлежат на деца под 15 години, ще бъдат закривани.

Проверката ще се извършва чрез цифров идентификатор, генериран в e-Devlet. Той ще показва само дали човекът е навършил 15 години и дали е под 18 години, без да съдържа име, идентификационен номер или други лични данни. Регламентът изисква системите за проверка да бъдат прозрачни, проверими и съобразени със защитата на личните данни.

За потребителите между 15 и 18 години платформите трябва да въведат отделен режим с по-строги мерки за сигурност. Профилите им ще бъдат частни по подразбиране, няма да могат да започват живи излъчвания, а данните им няма да се използват за персонализирана реклама. Забранява се и препоръчването на други профили въз основа на събрана информация, както и свързването на детски акаунти с телефонни указатели, електронни адреси и списъци с контакти в други приложения.

Платформите ще трябва да предоставят и родителски инструменти за управление на настройките, ограничаване на времето пред екрана и одобряване на покупки. Мерките са част от законодателство, прието от турския парламент през април, което задължи социалните мрежи да въвеждат проверка на възрастта и допълнителна защита за непълнолетните.