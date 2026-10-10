Най-малко 20 убити при кървав атентат в Конго

Бившият боец от UFC и ветеран от американските специални части Тим Кенеди е бил прострелян три пъти при смъртоносна засада в Демократична република Конго. При нападението са загинали или са били ранени най-малко 20 души, сред които местни военнослужещи и чуждестранни военни специалисти. Това съобщава Reuters, позовавайки се на източници, запознати с операцията. Информацията е публикувана и от спортното издание SPORTbible на 10 октомври.

Нападението е извършено на 17 септември в провинция Южно Киву, в източната част на африканската държава. Кенеди е участвал в операция на частната компания за сигурност Vectus Global, ръководена от американския бизнесмен Ерик Принс, основател на известната частна военна компания Blackwater и съюзник на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Според източниците на Reuters въоръжена група е устроила засада на служителите на компанията, докато те са се придвижвали между две позиции. Нападението е било добре организирано, като се предполага, че противниковите сили са успели да установят местоположението им чрез проследяване на използван за разузнаване дрон.

Сред загиналите са най-малко седем конгоанци и бивш военнослужещ от специалните части на Нова Зеландия. SPORTbible идентифицира последния като Джъстин Конаглен, служил в елитното подразделение Special Air Service (SAS). Според източници на Reuters сред жертвите вероятно има и местни цивилни жители, но тази информация все още не е потвърдена.

Тим Кенеди е получил три огнестрелни рани в крака, но е оцелял. След нападението е евакуиран от Конго и транспортиран до Съединените щати, където се лекува във военномедицинския център „Уолтър Рийд“ край Вашингтон. Според публикациите състоянието му е стабилно.

47-годишният американец е добре познат на почитателите на смесените бойни изкуства. Преди да се оттегли от професионалния спорт през 2016 г., той се състезава в средната категория на UFC и записва победи срещу известни противници, включително бившия шампион Майкъл Биспинг. В кариерата си се изправя и срещу Йоел Ромеро и Келвин Гастелум.

Освен като професионален боец Кенеди е известен и с военната си кариера. Той е служил в елитните подразделения „Зелени барети“ на американската армия и има опит в специални операции. След края на спортната си кариера развива активна публична дейност, включително собствен подкаст, в който разговаря с бойци, ветерани и популярни личности. Баща е на четири деца.

Какво прави бившият боец на UFC в Конго?

Присъствието на Кенеди в Демократична република Конго е свързано с дейността на Vectus Global – частна компания, предоставяща консултантски услуги и услуги в областта на сигурността. Тя участва в операции, насочени към защита на приходите от добива на полезни изкопаеми, ограничаване на контрабандата и подпомагане на конгоанските власти при събирането на данъци.

Компанията на Ерик Принс разширява присъствието си в страната на фона на продължаващия конфликт между правителствените сили и бунтовническото движение М23, което контролира значителни територии в източната част на Конго.

По-рано тази година служители на Vectus Global са подпомагали конгоанската армия при осигуряването на контрола над стратегическия град Увира в провинция Южно Киву. Това става след дипломатически усилия на Вашингтон за изтегляне на подкрепяните от Руанда бунтовници от района.

Според Reuters първоначалната задача на компанията е била свързана предимно със защитата на приходите от богатите минерални находища на Конго. Постепенно обаче участието ѝ се е разширило и е обхванало дейности в непосредствена близост до бойните действия.