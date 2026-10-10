Екипът на Мелания Тръмп е готов да помогне на Алешки

Екипът на първата дама на САЩ Мелания Тръмп е изразил готовност да се включи в оказването на помощ на жителите на Алешки в Херсонска област. Това съобщи руският омбудсман Яна Лантратова, която заяви, че поддържа контакт с екипа на Мелания Тръмп.

По думите ѝ се водят разговори за организиране на доставки на хуманитарни пратки и евакуация на хора, нуждаещи се от спешна помощ. „Сега се водят сложни преговори за организиране на доставката на хуманитарни товари и евакуацията на хората, които се нуждаят от спешна помощ“, каза Лантратова.

Взаимни обвинения за блокадата

Лантратова заяви, че жителите на града продължават да изпитват недостиг на храна, вода и медикаменти. Според нея доставките са затруднени от атаки с украински дронове и дистанционно поставени мини по пътищата.

Руският омбудсман определи като „изкуствено създадена блокада“ основната причина за хуманитарната криза и обвини украинските въоръжени сили, че възпрепятстват снабдяването и евакуацията. Тя заяви също, че последната доброволческа колона с автомобили, обозначени с надпис „Хора“, е била унищожена при удари на украинските сили.

Тези твърдения са част от руската версия за ситуацията в Алешки. В публикуваните съобщения не се посочва позиция на украинските власти по обвиненията, нито има независимо потвърждение на данните за атаките, минирането на маршрутите и унищожаването на колоната.

Контактът е обсъден между Путин и Тръмп

Темата за Алешки е била обсъдена по време на телефонния разговор между руския президент Владимир Путин и американския държавен глава Доналд Тръмп на 9 октомври. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи, че Лантратова ще поддържа постоянен контакт с екипа на Мелания Тръмп заради хуманитарната ситуация в града.

Според Ушаков Путин е благодарил на първата дама на САЩ за хуманитарната ѝ дейност и за усилията ѝ по събирането на семейства, разделени по време на конфликта в Украйна. Засега няма обявен конкретен срок за доставяне на помощ или за евакуация от Алешки.

Алешки се намира на левия бряг на Днепър, на около 5 километра от Херсон. Руската страна заявява, че контролира града от 2022 година.

Източници: rbc.ru, kommersant.ru