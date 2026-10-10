Екипът на Мелания Тръмп е готов да помогне на Алешки

Екипът на първата дама на САЩ Мелания Тръмп е изразил готовност да се включи в оказването на помощ на жителите на Алешки в Херсонска област. Това съобщи руският омбудсман Яна Лантратова, която заяви, че поддържа контакт с екипа на Мелания Тръмп.
По думите ѝ се водят разговори за организиране на доставки на хуманитарни пратки и евакуация на хора, нуждаещи се от спешна помощ. „Сега се водят сложни преговори за организиране на доставката на хуманитарни товари и евакуацията на хората, които се нуждаят от спешна помощ“, каза Лантратова.
Взаимни обвинения за блокадата
Лантратова заяви, че жителите на града продължават да изпитват недостиг на храна, вода и медикаменти. Според нея доставките са затруднени от атаки с украински дронове и дистанционно поставени мини по пътищата.
Руският омбудсман определи като „изкуствено създадена блокада“ основната причина за хуманитарната криза и обвини украинските въоръжени сили, че възпрепятстват снабдяването и евакуацията. Тя заяви също, че последната доброволческа колона с автомобили, обозначени с надпис „Хора“, е била унищожена при удари на украинските сили.
Тези твърдения са част от руската версия за ситуацията в Алешки. В публикуваните съобщения не се посочва позиция на украинските власти по обвиненията, нито има независимо потвърждение на данните за атаките, минирането на маршрутите и унищожаването на колоната.
Контактът е обсъден между Путин и Тръмп
Темата за Алешки е била обсъдена по време на телефонния разговор между руския президент Владимир Путин и американския държавен глава Доналд Тръмп на 9 октомври. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи, че Лантратова ще поддържа постоянен контакт с екипа на Мелания Тръмп заради хуманитарната ситуация в града.
Според Ушаков Путин е благодарил на първата дама на САЩ за хуманитарната ѝ дейност и за усилията ѝ по събирането на семейства, разделени по време на конфликта в Украйна. Засега няма обявен конкретен срок за доставяне на помощ или за евакуация от Алешки.
Алешки се намира на левия бряг на Днепър, на около 5 километра от Херсон. Руската страна заявява, че контролира града от 2022 година.
Източници: rbc.ru, kommersant.ru
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана. Z
16:43 10.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пич
Русия и САЩ отново си поделят света, и поддържат добри отношения!!! Урсулианците и Европа са от страната на прислугата на тази като,а паветниците отново не разбраха нищо от това, което казвам!!!
Коментиран от #6
16:45 10.10.2026
4 Сатана. Z
16:45 10.10.2026
5 Предизборни
16:48 10.10.2026
6 Пак
До коментар #3 от "Пич":палачинка...
16:49 10.10.2026
7 Така се командва света
16:50 10.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Антирашист 4503
16:56 10.10.2026
10 Краят на статията
Значи руснаците го контролират от четири години, а хората там нямат вода, храна и лекарства. "Живеят" като заложници на руския мир.
Коментиран от #18
16:58 10.10.2026
11 Пешо
17:05 10.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Иван
Коментиран от #17
17:19 10.10.2026
16 Браво на Мелания
17:26 10.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Лицемерие от запад
До коментар #10 от "Краят на статията":Защото с наши пари се изстрелват дистанционни мини от зомбирани фашисти (тези мини са по-малки от педя и са много на брой и от тях страдат двца, старци и жени), за да се тероризира населението на този град, което разбира се е руско, защото това е руска земя и народ
17:30 10.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Само че
18:01 10.10.2026