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Екипът на Мелания Тръмп е готов да помогне на Алешки
  Тема: Украйна

Екипът на Мелания Тръмп е готов да помогне на Алешки

10 Октомври, 2026 16:41 1 369 20

  • алешки-
  • мелания тръмп-
  • яна лантратова-
  • хуманитарна помощ-
  • херсонска област

Обсъждат се доставки на хуманитарна помощ и евакуация на хора в нужда

Екипът на Мелания Тръмп е готов да помогне на Алешки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Екипът на първата дама на САЩ Мелания Тръмп е изразил готовност да се включи в оказването на помощ на жителите на Алешки в Херсонска област. Това съобщи руският омбудсман Яна Лантратова, която заяви, че поддържа контакт с екипа на Мелания Тръмп.

По думите ѝ се водят разговори за организиране на доставки на хуманитарни пратки и евакуация на хора, нуждаещи се от спешна помощ. „Сега се водят сложни преговори за организиране на доставката на хуманитарни товари и евакуацията на хората, които се нуждаят от спешна помощ“, каза Лантратова.

Взаимни обвинения за блокадата

Лантратова заяви, че жителите на града продължават да изпитват недостиг на храна, вода и медикаменти. Според нея доставките са затруднени от атаки с украински дронове и дистанционно поставени мини по пътищата.

Руският омбудсман определи като „изкуствено създадена блокада“ основната причина за хуманитарната криза и обвини украинските въоръжени сили, че възпрепятстват снабдяването и евакуацията. Тя заяви също, че последната доброволческа колона с автомобили, обозначени с надпис „Хора“, е била унищожена при удари на украинските сили.

Тези твърдения са част от руската версия за ситуацията в Алешки. В публикуваните съобщения не се посочва позиция на украинските власти по обвиненията, нито има независимо потвърждение на данните за атаките, минирането на маршрутите и унищожаването на колоната.

Контактът е обсъден между Путин и Тръмп

Темата за Алешки е била обсъдена по време на телефонния разговор между руския президент Владимир Путин и американския държавен глава Доналд Тръмп на 9 октомври. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи, че Лантратова ще поддържа постоянен контакт с екипа на Мелания Тръмп заради хуманитарната ситуация в града.

Според Ушаков Путин е благодарил на първата дама на САЩ за хуманитарната ѝ дейност и за усилията ѝ по събирането на семейства, разделени по време на конфликта в Украйна. Засега няма обявен конкретен срок за доставяне на помощ или за евакуация от Алешки.

Алешки се намира на левия бряг на Днепър, на около 5 километра от Херсон. Руската страна заявява, че контролира града от 2022 година.

Източници: rbc.ru, kommersant.ru


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана. Z

    14 4 Отговор
    Жителите на Алешки са заложници на ВСУ.

    16:43 10.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    20 5 Отговор
    Когато нещо казвам - не приказвам!!!
    Русия и САЩ отново си поделят света, и поддържат добри отношения!!! Урсулианците и Европа са от страната на прислугата на тази като,а паветниците отново не разбраха нищо от това, което казвам!!!

    Коментиран от #6

    16:45 10.10.2026

  • 4 Сатана. Z

    13 4 Отговор
    „За да се спасят цивилните, е от съществено значение да се вдигне украинската блокада на Олешки. Хората остават откъснати от доставки на храна, вода и лекарства. Сред тях има възрастни хора, жени и деца. Поддържаме връзка с американската страна и с екипа на Мелания Тръмп във връзка с тази тежка ситуация“, заяви Лантратова.

    16:45 10.10.2026

  • 5 Предизборни

    6 3 Отговор
    акробатики!

    16:48 10.10.2026

  • 6 Пак

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    палачинка...

    16:49 10.10.2026

  • 7 Така се командва света

    6 4 Отговор
    Славянката букната от списъка на Епщайн.

    16:50 10.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Антирашист 4503

    2 4 Отговор
    Очакващия нобел за мир ,налива масло в огъня на войната , в помощ на оцеляването си !

    16:56 10.10.2026

  • 10 Краят на статията

    5 12 Отговор
    Руската страна заявява, че контролира града от 2022 година.
    Значи руснаците го контролират от четири години, а хората там нямат вода, храна и лекарства. "Живеят" като заложници на руския мир.

    Коментиран от #18

    16:58 10.10.2026

  • 11 Пешо

    5 1 Отговор
    Абе, нали имаше една Анджелина Джоли,киято хиди по горещи точки и е посланик на мира към ООН, тя що не прати некой самокет с помощ?!

    17:05 10.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Иван

    4 1 Отговор
    Нали гнусния евреин Еленски не разрешава евакуация?

    Коментиран от #17

    17:19 10.10.2026

  • 16 Браво на Мелания

    3 0 Отговор
    и позор за мисирката Симеонова, която йезуитски е написала "нито има независимо потвърждение на данните за атаките, минирането на маршрутите и унищожаването на колоната."

    17:26 10.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Лицемерие от запад

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Краят на статията":

    Защото с наши пари се изстрелват дистанционни мини от зомбирани фашисти (тези мини са по-малки от педя и са много на брой и от тях страдат двца, старци и жени), за да се тероризира населението на този град, което разбира се е руско, защото това е руска земя и народ

    17:30 10.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Само че

    0 3 Отговор
    Украинската армия достави на хората там хранителни продукти с дронове и руснаците ги откраднаха от къщите им.

    18:01 10.10.2026

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