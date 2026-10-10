Абас отложи палестинските избори за септември 2027 г

Президентът на Палестина Махмуд Абас отмени законодателните избори, насрочени за 28 ноември 2026 г., и определи 11 септември 2027 г. за едновременно провеждане на президентски и парламентарни избори. Решението е обявено с президентски указ.

Изпълнителният комитет на Организацията за освобождение на Палестина е одобрил отлагането. Като причина са посочени влошаващите се условия в Източен Йерусалим, Западния бряг и ивицата Газа. Според палестинската страна Израел не е допуснал изборни материали и международни наблюдатели в Газа.

„Условията в Източен Йерусалим, Западния бряг и ивицата Газа не са подходящи за провеждане на избори“, се казва в изявлението на комитета, цитирано от Асошиейтед прес. Решението последва срещи на палестински фракции в Кайро, на които е обсъждано отлагането на вота.

Вотът се отлага за пореден път

Последните избори за Палестинския законодателен съвет са проведени през 2006 г., когато Хамас печели мнозинство. През 2007 г. групировката поема контрола над ивицата Газа след сблъсъци с Фатах, партията на Абас. Оттогава палестинската политическа система остава разделена между Газа и Западния бряг.

Махмуд Абас е избран за президент през 2005 г. Президентски избори не са провеждани повече от две десетилетия, а през мандата му няколко пъти са отлагани както президентският, така и парламентарният вот.

Отлагането идва на фона на опити на различни политически сили да се обединят срещу Фатах. Сред обсъжданите партньори са Хамас, „Ислямски джихад“ и блокът около бившия ръководител на силите за сигурност на Фатах Мохамед Дахлан.

„Абас е ужасен от изборния съюз, който обединява нашата фракция с опозиционни сили и представители във Фатах, отхвърлящи неговото лидерство“, заявява Димитри Дилиани, говорител на фракцията на Дахлан.

Проучване на Палестинския център за политически и социологически изследвания, проведено през август сред 1270 души, показва, че 79% от анкетираните искат Абас да подаде оставка. Данните са публикувани от „Нешънъл“.

Новият график предвижда на 11 септември 2027 г. палестинците да гласуват едновременно за президент и за членове на Законодателния съвет. Провеждането на вота ще зависи от сигурността, достъпа до Газа и възможността да бъде организирано гласуване в Източен Йерусалим, Западния бряг и ивицата Газа.

Източници: reuters.com, apnews.com, thenationalnews.com