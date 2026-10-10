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Германските Зелени: Сделката на Тръмп с Путин е безсъвестна
  Тема: Украйна

Германските Зелени: Сделката на Тръмп с Путин е безсъвестна

10 Октомври, 2026 19:37 895 32

  • франциска брантнер-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • руски дизел-
  • германия

Франциска Брантнер призова Европа да ускори отказа от изкопаеми горива. Берлин потвърди, че няма да купува руски петрол и ще запази санкциите срещу Москва

Германските Зелени: Сделката на Тръмп с Путин е безсъвестна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Сделката между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин за доставки на руски дизел предизвика остра реакция в Германия. Лидерката на германската партия „Зелените“ Франциска Брантнер призова Европа да ускори отказа си от изкопаемите горива и определи договореността като „безсъвестна“.

„Първо да започнеш война срещу Иран без ясен план, което води до поскъпване на енергията в целия свят, а след това да сключиш сделка точно с войнолюбивия Путин, за да смекчиш последиците преди междинните избори – по-безсъвестно не може да бъде“, заяви Брантнер.

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По думите ѝ последиците от американската политика ще бъдат понесени от Украйна и от хората, които вече са засегнати от високите цени. Брантнер заяви, че Германия и Европа трябва да заложат на енергиен суверенитет и независимост от изкопаемите горива.

„Вече не можем да поставяме бъдещето си в зависимост от автократи, които зависят от изкопаемите горива, и от последиците от техните войни“, каза Франциска Брантнер.

Берлин запазва санкциите срещу Москва

Германското правителство потвърди, че сделката няма да промени позицията му спрямо Русия. Правителственият говорител Щефан Корнелиус заяви, че Германия ще се придържа към санкциите и ще работи с европейските си партньори по нови ограничителни мерки.

„Подкрепата за Украйна в нейната отбранителна борба остава непроменена“, заяви Корнелиус.

Германия не внася руски петрол и петролни продукти от 2023 г., а вносът на руски дизел в Европейския съюз е забранен от февруари същата година. Германското правителство посочва, че страната е диверсифицирала доставките си и не зависи от руския петрол.

Сделката предизвика критики в Европа

Доналд Тръмп обяви договореността с Путин на 9 октомври. Според американския президент Русия ще доставя дизел на Съединените щати и на световния пазар, а целта е цените на горивата да се понижат. Асошиейтед прес съобщи, че първоначално са договорени повече от 300 000 тона, последвани от още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона на по-късен етап.

Украинският президент Володимир Зеленски определи решението на Тръмп да облекчи санкциите за износа на руски дизел като „несправедливо и нечестно“. Той заяви, че Вашингтон е обявил сделката, докато американски представители са разговаряли с украинска и европейска делегация в Маями за възможностите за прекратяване на войната.

На този фон Брантнер настоя подкрепата за Украйна да продължи, а Европа да намали зависимостта си от руските енергийни ресурси, вместо да разчита на сделки с Москва.

Източници: eurointegration.com.ua, tagesschau.de, apnews.com


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    20 3 Отговор
    Големият бизнес,както и голямата политика,не се ръководят от морални категории,особено пък от нещото,наричано съвест.

    19:38 10.10.2026

  • 2 А КАЯ И УРСУЛА

    32 1 Отговор
    Стоят и гледат тъпо.

    Коментиран от #28, #31

    19:39 10.10.2026

  • 3 Зелен в главата

    21 0 Отговор
    розов от там надолу.

    19:41 10.10.2026

  • 4 Всичко е ясно

    14 4 Отговор
    На Снимката тръмп козирува на Путин :)

    Коментиран от #11

    19:41 10.10.2026

  • 5 Гробар

    22 2 Отговор
    Зелените се оказаха приемници на Хитлер. Нищо зелено няма в тях. Колкото БСП е социалистическа партия.

    19:42 10.10.2026

  • 6 Когато зелените са недоволни

    22 3 Отговор
    означава че печели целият свят. Ако не беше тази нагла паплач на чело в България със стома беле в отдавна щяхме да се движим по инфраструктурните проекти към Гърция.
    Ако не беше един Шиш и ков ..... Още преди две-три години щяхме да се движим по магистрала до Варна. За съжаление тези все още са на власт и продължават да вършат пиянски щуротии и зелени дивотии.

    19:43 10.10.2026

  • 7 Кина

    20 0 Отговор
    Сметката на големите винаги се плаща от нисшите червей...! Винаги е било така..! Зеления е УВОЛНЕН..

    19:43 10.10.2026

  • 8 Цвете

    8 9 Отговор
    А НЯКОЙ СПОМНЯЛИ СИ ТРЪМП, КАКВО ИЗКАЗВАНЕ НАПРАВИ СКОРО????? В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ДА НЕ СЕ КУПУВА КАКВОТО И ДА БИЛО ГОРИВО ОТ РУСИЯ? ЯВНО Е КЛЕКНАЛ ( ТРЪМП) ,ЗАЩОТО НАБЛИЖАВА ВРЕМЕТО ДАЛИ ДА ОСТАНЕ ПРЕЗИДЕНТ ИЛИ ИМПИЙЧМАН.ТАКА НЕ СЕ ПРАВИ .ДУМАТА ТИ НЕ ТЕЖИ ДИПЛОМАТИЧНО В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ. САМ СИ СЕ ЗАКОПАВА.

    19:44 10.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гробар

    3 8 Отговор

    До коментар #4 от "Всичко е ясно":

    Путята баламосва дедо Дончо докато подчини Украйна. После ще му врътне кранчето и Тръмп ще трябва да отсвири Израел, за да отпушат Иран Ормузкия проток.

    Коментиран от #14

    19:44 10.10.2026

  • 12 На срещата в САЩ Тръмп е предупредил

    18 0 Отговор
    Украйна, че ако продължат ударите по руските рафинерии ще прекрати представянето на разузнавателна информация за Украйна за дълъг период от време.

    19:46 10.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Аааааааа

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Гробар":

    Чи Тръмпето вече обяви победа бре

    19:48 10.10.2026

  • 15 Сатана Z

    4 3 Отговор
    Има чувството ,че не САЩ и Русия са победили Германия,а марсианците.

    Коментиран от #18

    19:48 10.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Демократ

    2 4 Отговор
    Защо ли им е на Сащ тоя дизел в Сащ дизеловите коли са под процент а американска сухопътна операция няма никъде.

    Коментиран от #20, #22

    19:54 10.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ами

    7 0 Отговор
    За първите девет месеца на 2026 г. страните от ЕС са внесли
    официално над 12 милиона тона втечнен газ от Русия.
    Този внесен през посредници дори не го броим.
    Да упрекваш след това Тръмп в безсъвестност за това
    че си внася гориво от Русия е меко казано лицемерно.

    19:58 10.10.2026

  • 20 хехе

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Демократ":

    Просто е сите камиони и цялата селскостопанска техника трактори комбайни и т.н. е на дизел.

    19:59 10.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Демократ":

    Става въпрос за абсолютно всички петролни деривати Най много за ДЖЕТ ГОРИВО Дизелът е само параван Мазут леко корабно ВСИЧКО

    20:00 10.10.2026

  • 23 Републиканец

    3 0 Отговор
    Нищо лично. Просто бизнес. САЩ никога не пропуска своята изгода. Затова САЩ е най-богатата страна в света и германските фабрики вече пътуват през океана.

    Коментиран от #25

    20:03 10.10.2026

  • 24 така, така

    2 0 Отговор
    Това ми прилича на воя на прецаканите.
    Никой не ги е карал да въвеждат санкции - вижте колко е гъвкав чичо Дончо, трябват му ресурси, няма санкции, не му трябват, въвежда. Верно, пълен цирк е, но мисли за държавата си.
    Седнали да се вайкат, че страдали. Ами да, те колониите са затова, да страдат докато господаря им си разиграва коня.
    ЕС изгуби всякаква надежда да бъде фактор в геополитиката, а най-смешното е, че се попиля лягайки на Байдън. Ако бяха заели някаква по-рациионална позиция през 2022, днес сигурно щяхме да сме много добре, а войната отдавна да е свършила. Обаче за мерака НАТО да се разширява, сега ще плащаме цената.

    20:06 10.10.2026

  • 25 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Републиканец":

    Като е най богатата що има 40 трилионен дълг😂🤣🤣

    20:07 10.10.2026

  • 26 аПсолютно безсъвестна е

    0 0 Отговор
    Трябваше Тръмп да махне ембаргото върху соларните панели, тогава щеше да е ОК.

    20:08 10.10.2026

  • 27 Господин Тръмп,

    1 0 Отговор
    Отваряйте втори фронт против европейския фашизъм, както през ВСВ. РФ и Китайската народна република ще помагат.

    20:08 10.10.2026

  • 28 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "А КАЯ И УРСУЛА":

    Ама те са си Тъпи.

    20:09 10.10.2026

  • 29 Съветнана

    0 0 Отговор
    Е тази сделка.урсуляци в потрес.

    20:09 10.10.2026

  • 30 Азз

    0 0 Отговор
    Къде ги кая и урсула да наложат санкции на УСА?! Къде са дежурните джафкачи?

    20:09 10.10.2026

  • 31 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "А КАЯ И УРСУЛА":

    Заглавието много смотано. .. каква съвест при зелените...... Или пък те не се возят с автомобили или със самолети..... Омръзна ми от това зелено лицемерие... А по твоя коментар като са тъпи Как да гледат умно.... Тия двете за които пишеш са грубокопачките на Европейския тоталитарен и колониален съюз. ... Все още не мога да си обясня как една жена се образувание помощник гинеколожка и е вменено да управлява без специално образование толкова народи....

    20:09 10.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

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