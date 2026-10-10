Германските Зелени: Сделката на Тръмп с Путин е безсъвестна

Сделката между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин за доставки на руски дизел предизвика остра реакция в Германия. Лидерката на германската партия „Зелените“ Франциска Брантнер призова Европа да ускори отказа си от изкопаемите горива и определи договореността като „безсъвестна“.

„Първо да започнеш война срещу Иран без ясен план, което води до поскъпване на енергията в целия свят, а след това да сключиш сделка точно с войнолюбивия Путин, за да смекчиш последиците преди междинните избори – по-безсъвестно не може да бъде“, заяви Брантнер.

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По думите ѝ последиците от американската политика ще бъдат понесени от Украйна и от хората, които вече са засегнати от високите цени. Брантнер заяви, че Германия и Европа трябва да заложат на енергиен суверенитет и независимост от изкопаемите горива.

Берлин запазва санкциите срещу Москва

„Вече не можем да поставяме бъдещето си в зависимост от автократи, които зависят от изкопаемите горива, и от последиците от техните войни“, каза Франциска Брантнер.

Германското правителство потвърди, че сделката няма да промени позицията му спрямо Русия. Правителственият говорител Щефан Корнелиус заяви, че Германия ще се придържа към санкциите и ще работи с европейските си партньори по нови ограничителни мерки.

„Подкрепата за Украйна в нейната отбранителна борба остава непроменена“, заяви Корнелиус.

Германия не внася руски петрол и петролни продукти от 2023 г., а вносът на руски дизел в Европейския съюз е забранен от февруари същата година. Германското правителство посочва, че страната е диверсифицирала доставките си и не зависи от руския петрол.

Сделката предизвика критики в Европа

Доналд Тръмп обяви договореността с Путин на 9 октомври. Според американския президент Русия ще доставя дизел на Съединените щати и на световния пазар, а целта е цените на горивата да се понижат. Асошиейтед прес съобщи, че първоначално са договорени повече от 300 000 тона, последвани от още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона на по-късен етап.

Украинският президент Володимир Зеленски определи решението на Тръмп да облекчи санкциите за износа на руски дизел като „несправедливо и нечестно“. Той заяви, че Вашингтон е обявил сделката, докато американски представители са разговаряли с украинска и европейска делегация в Маями за възможностите за прекратяване на войната.

На този фон Брантнер настоя подкрепата за Украйна да продължи, а Европа да намали зависимостта си от руските енергийни ресурси, вместо да разчита на сделки с Москва.

Източници: eurointegration.com.ua, tagesschau.de, apnews.com