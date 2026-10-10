Германските Зелени: Сделката на Тръмп с Путин е безсъвестна

Сделката между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин за доставки на руски дизел предизвика остра реакция в Германия. Лидерката на германската партия „Зелените“ Франциска Брантнер призова Европа да ускори отказа си от изкопаемите горива и определи договореността като „безсъвестна“.
„Първо да започнеш война срещу Иран без ясен план, което води до поскъпване на енергията в целия свят, а след това да сключиш сделка точно с войнолюбивия Путин, за да смекчиш последиците преди междинните избори – по-безсъвестно не може да бъде“, заяви Брантнер.
По думите ѝ последиците от американската политика ще бъдат понесени от Украйна и от хората, които вече са засегнати от високите цени. Брантнер заяви, че Германия и Европа трябва да заложат на енергиен суверенитет и независимост от изкопаемите горива.
Берлин запазва санкциите срещу Москва
Германското правителство потвърди, че сделката няма да промени позицията му спрямо Русия. Правителственият говорител Щефан Корнелиус заяви, че Германия ще се придържа към санкциите и ще работи с европейските си партньори по нови ограничителни мерки.„Подкрепата за Украйна в нейната отбранителна борба остава непроменена“, заяви Корнелиус.
Германия не внася руски петрол и петролни продукти от 2023 г., а вносът на руски дизел в Европейския съюз е забранен от февруари същата година. Германското правителство посочва, че страната е диверсифицирала доставките си и не зависи от руския петрол.
Сделката предизвика критики в Европа
Доналд Тръмп обяви договореността с Путин на 9 октомври. Според американския президент Русия ще доставя дизел на Съединените щати и на световния пазар, а целта е цените на горивата да се понижат. Асошиейтед прес съобщи, че първоначално са договорени повече от 300 000 тона, последвани от още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона на по-късен етап.
Украинският президент Володимир Зеленски определи решението на Тръмп да облекчи санкциите за износа на руски дизел като „несправедливо и нечестно“. Той заяви, че Вашингтон е обявил сделката, докато американски представители са разговаряли с украинска и европейска делегация в Маями за възможностите за прекратяване на войната.
На този фон Брантнер настоя подкрепата за Украйна да продължи, а Европа да намали зависимостта си от руските енергийни ресурси, вместо да разчита на сделки с Москва.
Източници: eurointegration.com.ua, tagesschau.de, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сандо
19:38 10.10.2026
2 А КАЯ И УРСУЛА
Коментиран от #28, #31
19:39 10.10.2026
3 Зелен в главата
19:41 10.10.2026
4 Всичко е ясно
Коментиран от #11
19:41 10.10.2026
5 Гробар
19:42 10.10.2026
6 Когато зелените са недоволни
Ако не беше един Шиш и ков ..... Още преди две-три години щяхме да се движим по магистрала до Варна. За съжаление тези все още са на власт и продължават да вършат пиянски щуротии и зелени дивотии.
19:43 10.10.2026
7 Кина
19:43 10.10.2026
8 Цвете
19:44 10.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гробар
До коментар #4 от "Всичко е ясно":Путята баламосва дедо Дончо докато подчини Украйна. После ще му врътне кранчето и Тръмп ще трябва да отсвири Израел, за да отпушат Иран Ормузкия проток.
Коментиран от #14
19:44 10.10.2026
12 На срещата в САЩ Тръмп е предупредил
19:46 10.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Аааааааа
До коментар #11 от "Гробар":Чи Тръмпето вече обяви победа бре
19:48 10.10.2026
15 Сатана Z
Коментиран от #18
19:48 10.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Демократ
Коментиран от #20, #22
19:54 10.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ами
официално над 12 милиона тона втечнен газ от Русия.
Този внесен през посредници дори не го броим.
Да упрекваш след това Тръмп в безсъвестност за това
че си внася гориво от Русия е меко казано лицемерно.
19:58 10.10.2026
20 хехе
До коментар #17 от "Демократ":Просто е сите камиони и цялата селскостопанска техника трактори комбайни и т.н. е на дизел.
19:59 10.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #17 от "Демократ":Става въпрос за абсолютно всички петролни деривати Най много за ДЖЕТ ГОРИВО Дизелът е само параван Мазут леко корабно ВСИЧКО
20:00 10.10.2026
23 Републиканец
Коментиран от #25
20:03 10.10.2026
24 така, така
Никой не ги е карал да въвеждат санкции - вижте колко е гъвкав чичо Дончо, трябват му ресурси, няма санкции, не му трябват, въвежда. Верно, пълен цирк е, но мисли за държавата си.
Седнали да се вайкат, че страдали. Ами да, те колониите са затова, да страдат докато господаря им си разиграва коня.
ЕС изгуби всякаква надежда да бъде фактор в геополитиката, а най-смешното е, че се попиля лягайки на Байдън. Ако бяха заели някаква по-рациионална позиция през 2022, днес сигурно щяхме да сме много добре, а войната отдавна да е свършила. Обаче за мерака НАТО да се разширява, сега ще плащаме цената.
20:06 10.10.2026
25 Ха,ха
До коментар #23 от "Републиканец":Като е най богатата що има 40 трилионен дълг😂🤣🤣
20:07 10.10.2026
26 аПсолютно безсъвестна е
20:08 10.10.2026
27 Господин Тръмп,
20:08 10.10.2026
28 Пич
До коментар #2 от "А КАЯ И УРСУЛА":Ама те са си Тъпи.
20:09 10.10.2026
29 Съветнана
20:09 10.10.2026
30 Азз
20:09 10.10.2026
31 Европеец
До коментар #2 от "А КАЯ И УРСУЛА":Заглавието много смотано. .. каква съвест при зелените...... Или пък те не се возят с автомобили или със самолети..... Омръзна ми от това зелено лицемерие... А по твоя коментар като са тъпи Как да гледат умно.... Тия двете за които пишеш са грубокопачките на Европейския тоталитарен и колониален съюз. ... Все още не мога да си обясня как една жена се образувание помощник гинеколожка и е вменено да управлява без специално образование толкова народи....
20:09 10.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.