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Четирима пострадаха при атаки с дронове в Белгородска област
  Тема: Украйна

Четирима пострадаха при атаки с дронове в Белгородска област

10 Октомври, 2026 18:29 465 0

  • белгородска област-
  • атаки с дронове-
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  • гладково

Ударите са засегнали Октябрски, района на Кировски и село Гладково. Един от пострадалите е насочен за лечение в Белгород

Четирима пострадаха при атаки с дронове в Белгородска област - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Четирима души са пострадали при атаки с дронове в Белгородска област, съобщи оперативният щаб на региона. Ударите са засегнали селището Октябрски в Белгородския окръг, района на селището Кировски в Ивнянския окръг и село Гладково във Валуйския окръг.

В Октябрски FPV дрон е ударил многоквартирен жилищен блок. Мъж е получил непроникващи осколъчни рани по лицето и корема. След медицинска помощ в местна болница той е насочен към градска болница №2 в Белгород. При атаката е повредено остъкляването на сградата.

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В района на Кировски безпилотен апарат е атакувал автомобил. Пострадалият мъж е с осколъчни рани по главата и ръката. На него е оказана помощ в Ивнянската централна районна болница, след което е освободен за амбулаторно лечение. Повреден е кузовът на автомобила.

Други двама мъже са пострадали при удар по автомобил в село Гладково, Валуйски окръг. Единият е с осколъчни рани по главата, гръдния кош, ръцете и краката, а другият е получил акубаротравма. Те са потърсили помощ във Волоконовската централна районна болница.

„На пострадалите е оказана помощ, след което са освободени за домашно лечение“, съобщи оперативният щаб на Белгородска област.

Съобщението не съдържа данни за други ранени при тези три атаки. Руските регионални власти определят ударите като атаки на украинските въоръжени сили.

Източници: belgorod-news.ru


Русия
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