Тръмп обмисля дали САЩ да ударят хусите в Йемен

Съединените щати скоро ще решат дали да се присъединят към военната операция на Саудитска Арабия срещу хусите в Йемен. Това заяви президентът Доналд Тръмп пред журналисти след нова атака срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд.

„Може би. Ще го разгледаме. Току-що научихме за последната атака, така че ще вземем решение. Ще действаме бързо“, каза Тръмп, цитиран от Асошиейтед прес.

Нова атака срещу летището в Рияд

Ракета е ударила комплекс с терминали 3 и 4, обслужващи вътрешни полети. Летището е било евакуирано, а саудитските авиационни власти са спрели работата му, докато се оценяват щетите и броят на пострадалите. По данни на регионални представители много хора са били ранени.

Това е поредният удар срещу въздушната инфраструктура на Саудитска Арабия в рамките на седмица. При атаки срещу летищата в Рияд и Абха преди това са загинали трима саудитски граждани, сред които пилот на авиокомпанията „Саудия“. Хусите поеха отговорност за по-ранните нападения, но не са коментирали последния удар.

Заради опасността за гражданската авиация най-малко 225 полета от летището в Рияд са били отменени през последното денонощие. „Луфтханза“, „Еър Индия“, „Флайдубай“ и Pakistan International Airlines са сред превозвачите, които временно са спрели полетите до Рияд и други саудитски летища.

Вашингтон засега не е започнал въздушни удари

Саудитско-ръководената коалиция започна мащабна операция срещу хусите през предходния уикенд. Целта ѝ е да изтласка движението от позиции по западното крайбрежие на Йемен и около стратегическия проток Баб ел-Мандеб.

Съединените щати вече подпомагат Саудитска Арабия с разузнавателна информация, определяне на цели и планиране, но Доналд Тръмп все още не е наредил американски въздушни удари срещу хусите в рамките на настоящата ескалация.

Новата атака увеличава натиска върху Вашингтон да заеме по-пряка роля в конфликта. Решението на американския президент може да засегне сигурността на въздушния трафик и корабоплаването в района, тъй като хусите заплашват не само военни обекти, но и летища, петролна инфраструктура и транспортни маршрути.

Източници: apnews.com, investing.com