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Тръмп обмисля дали САЩ да ударят хусите в Йемен
  Тема: Иранската криза

Тръмп обмисля дали САЩ да ударят хусите в Йемен

10 Октомври, 2026 20:18 662 3

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  • саудитска арабия-
  • йемен-
  • летище рияд

Решението ще бъде взето бързо, заяви американският президент след нова атака срещу летището в Рияд

Тръмп обмисля дали САЩ да ударят хусите в Йемен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати скоро ще решат дали да се присъединят към военната операция на Саудитска Арабия срещу хусите в Йемен. Това заяви президентът Доналд Тръмп пред журналисти след нова атака срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд.

„Може би. Ще го разгледаме. Току-що научихме за последната атака, така че ще вземем решение. Ще действаме бързо“, каза Тръмп, цитиран от Асошиейтед прес.

Нова атака срещу летището в Рияд

Ракета е ударила комплекс с терминали 3 и 4, обслужващи вътрешни полети. Летището е било евакуирано, а саудитските авиационни власти са спрели работата му, докато се оценяват щетите и броят на пострадалите. По данни на регионални представители много хора са били ранени.

Това е поредният удар срещу въздушната инфраструктура на Саудитска Арабия в рамките на седмица. При атаки срещу летищата в Рияд и Абха преди това са загинали трима саудитски граждани, сред които пилот на авиокомпанията „Саудия“. Хусите поеха отговорност за по-ранните нападения, но не са коментирали последния удар.

Заради опасността за гражданската авиация най-малко 225 полета от летището в Рияд са били отменени през последното денонощие. „Луфтханза“, „Еър Индия“, „Флайдубай“ и Pakistan International Airlines са сред превозвачите, които временно са спрели полетите до Рияд и други саудитски летища.

Вашингтон засега не е започнал въздушни удари

Саудитско-ръководената коалиция започна мащабна операция срещу хусите през предходния уикенд. Целта ѝ е да изтласка движението от позиции по западното крайбрежие на Йемен и около стратегическия проток Баб ел-Мандеб.

Съединените щати вече подпомагат Саудитска Арабия с разузнавателна информация, определяне на цели и планиране, но Доналд Тръмп все още не е наредил американски въздушни удари срещу хусите в рамките на настоящата ескалация.

Новата атака увеличава натиска върху Вашингтон да заеме по-пряка роля в конфликта. Решението на американския президент може да засегне сигурността на въздушния трафик и корабоплаването в района, тъй като хусите заплашват не само военни обекти, но и летища, петролна инфраструктура и транспортни маршрути.

Източници: apnews.com, investing.com


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    5 1 Отговор
    Сащ не могат да ударят хутите и ще си останат само с обмислянето.! През годините хутите от пирати се превърнаха една мощна групировка наброяваща около 200.000 бойци със доста сериозни оръжия и арсенали..! Могат да ударят която база решат без никакъв проблем.

    Коментиран от #2

    20:23 10.10.2026

  • 2 Гробар

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    Нека пробват. Като в Афганистан. Джапанки, кози, колесници. Отработили са го.

    20:35 10.10.2026

  • 3 Сакън недей

    0 1 Отговор
    Помисли малко.

    20:40 10.10.2026