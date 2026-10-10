Танкер се запали в Ормузкия пролив, версиите се разминават

Петролният танкер El Gaia се запали в южната част на Ормузкия пролив, след като според Иран е попаднал на морска мина. Инцидентът е станал на 14 септември, а иранските военноморски сили към Корпуса на стражите на ислямската революция съобщиха, че корабът е навлязъл в забранена зона по южния маршрут.

В съобщението, разпространено от ирански медии, се посочва, че танкерът е избухнал, а опитите за овладяване на пожара са били безуспешни. Иранската страна заяви, че корабът е бил обхванат от пламъци и че преди това са били отправени предупреждения за опасността от преминаване по маршрута.

„Твърдението на КСИР за морска мина е невярно“, заяви Централното командване на САЩ.

Според CENTCOM танкерът, плаващ под панамски флаг, е бил поразен от иранска ракета през август и е станал неуправляем. Американското командване твърди още, че през уикенда корабът е бил атакуван повторно с ирански дрон, докато се е намирал край бреговете на Оман.

Разминаване в името и причината за пожара

Иранските съобщения назовават плавателния съд Algaya, докато международни публикации го идентифицират като El Gaia. Според данни, цитирани от Ройтерс, именно El Gaia е бил атакуван край Оман, а видеозаписи показват дим над кораба. Независима потвърдена информация, която да установява дали причината е мина, ракета или дрон, не е представена.

На борда е имало 14 индийски граждани. Индийското външно министерство съобщи, че 13 членове на екипажа са били спасени, докато един е останал в неизвестност. Оман е започнал операция по изтеглянето на повредения танкер.

Случаят се развива на фона на сериозно напрежение около Ормузкия пролив, през който преминава значителен обем от световните петролни доставки. Иран заяви, че проливът остава под контрола на КСИР, докато Вашингтон отхвърли тази позиция и обвини Техеран в нападения срещу търговски кораби.

Източници: jpost.com, gulfnews.com