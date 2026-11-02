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Григор Димитров се срина до №134 в света, Зверев оглави ранглистата на АТР

Григор Димитров се срина до №134 в света, Зверев оглави ранглистата на АТР

2 Ноември, 2026 21:16 535 4

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  • карлос алкарас

На върха в класацията настъпи промяна

Григор Димитров се срина до №134 в света, Зверев оглави ранглистата на АТР - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров продължава да губи позиции в световната тенис ранглиста на АТР. Първата ни ракета отстъпи с още 10 места и вече заема 134-ата позиция.

Причина за спада са двете поражения, които Димитров допусна през миналата седмица. Той отпадна след три сета от Флавио Коболи на турнира във Виена, а след това загуби и от Даниел Вайехо в квалификациите за Мастърс надпреварата в Париж.

Статистиката на българина през настоящия сезон също е притеснителна. До момента Григор има едва девет победи в общо 24 изиграни срещи. За последно той е завършвал година с едноцифрен брой успехи през 2010-а, когато е записал три победи от пет мача.

Другият водещ български тенисист Пьотр Нестеров също бележи лек спад, като губи една позиция и вече е №286 в света.

В първите 500 на ранглистата присъстват още двама представители на България – Димитър Кузманов, който заема 363-ото място, и Иван Иванов, намиращ се на 465-а позиция.

На върха в класацията настъпи промяна. Новият лидер е германецът Александър Зверев с актив от 9550 точки. Той изпреварва Яник Синер, който разполага с 9450 пункта и не е играл от юли. Третата позиция е за шампиона от Виена Карлос Алкарас с 6100 точки.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не забравяйте!

    1 4 Отговор
    И въпреки това е тенисистът с най-високо класиране от всички българи, достигал най-високо и продължаващ да прославя България.

    Коментиран от #3

    21:21 02.11.2026

  • 2 Няма нищо

    1 1 Отговор
    Важното е с мъжете всичко да е точно. Жените са му само за парлама.

    21:24 02.11.2026

  • 3 Чичо Тони

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Не забравяйте!":

    Дришор Смотальов да слага край на бездарната си кариера, че ни срами по цял свят!!!

    Коментиран от #4

    21:29 02.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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