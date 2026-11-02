Григор Димитров се срина до №134 в света, Зверев оглави ранглистата на АТР

Григор Димитров продължава да губи позиции в световната тенис ранглиста на АТР. Първата ни ракета отстъпи с още 10 места и вече заема 134-ата позиция.

Причина за спада са двете поражения, които Димитров допусна през миналата седмица. Той отпадна след три сета от Флавио Коболи на турнира във Виена, а след това загуби и от Даниел Вайехо в квалификациите за Мастърс надпреварата в Париж.

Статистиката на българина през настоящия сезон също е притеснителна. До момента Григор има едва девет победи в общо 24 изиграни срещи. За последно той е завършвал година с едноцифрен брой успехи през 2010-а, когато е записал три победи от пет мача.

Другият водещ български тенисист Пьотр Нестеров също бележи лек спад, като губи една позиция и вече е №286 в света.

В първите 500 на ранглистата присъстват още двама представители на България – Димитър Кузманов, който заема 363-ото място, и Иван Иванов, намиращ се на 465-а позиция.

На върха в класацията настъпи промяна. Новият лидер е германецът Александър Зверев с актив от 9550 точки. Той изпреварва Яник Синер, който разполага с 9450 пункта и не е играл от юли. Третата позиция е за шампиона от Виена Карлос Алкарас с 6100 точки.