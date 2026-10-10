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Захарова: Рибата се вмирисва от главата, а ЕС от Кая Калас

Захарова: Рибата се вмирисва от главата, а ЕС от Кая Калас

10 Октомври, 2026 21:47 1 329 67

  • мария захарова-
  • кая калас-
  • евросъюз-
  • руски дизел-
  • санкции срещу русия

Говорителката на руското външно министерство отправи иронична атака срещу върховния представител на ЕС след критиките ѝ към облекчаването на американските санкции за руския дизел

Захарова: Рибата се вмирисва от главата, а ЕС от Кая Калас - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз започва да мирише от Кая Калас, заяви официалният представител на руското Министерство на външните работи Мария Захарова пред руската информационна агенция ТАСС. Коментарът ѝ беше отправен след критиките на върховния представител на ЕС към решението на САЩ да облекчат санкционните ограничения върху руския дизел.

„Плутарх е казал: рибата започва да мирише от главата. В наши дни към тази мъдрост се появи продължение: а Европейският съюз – от Калас“, заяви Захарова.

Калас определи облекчаването на американските санкции като стъпка, която може да донесе на Москва допълнителни приходи за воденето на войната срещу Украйна. „Сега не е време да отслабваме натиска върху Русия и Европа няма да го направи“, написа тя в социалната мрежа „Екс“.

По информация на „Интерфакс“ Калас е съобщила, че външните министри на държавите от ЕС планират на 12 октомври да одобрят нов пакет санкции срещу повече от 1500 лица и организации, които според Брюксел са свързани с руския военно-промишлен комплекс.

Какво предвижда решението за руския дизел

Решението на Вашингтон беше обявено след разговор между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин. Според съобщенията Тръмп е заявил, че Русия ще достави над 300 000 тона дизелово гориво незабавно, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона след това. При необходимост са предвидени и допълнителни доставки от 3 милиона тона.

Американското Министерство на финансите е издало общ лиценз, който разрешава продажбата, превоза, разтоварването и вноса на дизел с руски произход. Лицензът е посочен като валиден до 7 април 2027 г., а руските власти са заявили, че ще отменят по-рано ограниченията върху износа на горивото.

Калас заяви, че ЕС ще запази санкционния натиск върху Русия, докато Вашингтон временно отваря възможност за търговия с руски дизел. Предстои външните министри на страните от съюза да обсъдят следващите ограничителни мерки.

Източници: interfax.ru, rbc.ru, amp.dw.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 матю хари

    17 72 Отговор
    Тази скумрия Захарова какво мирише пак?!

    Коментиран от #14, #25, #34, #56, #67

    21:50 10.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кучето на Мими 🐕

    43 13 Отговор
    Кая Калас е членова глава.🤣💋🖕💋🤣

    21:51 10.10.2026

  • 4 Овчар

    49 9 Отговор
    Кой ще поеме вината за смъртта на повече от милион украйнци...Очевидно е ще филма свършва..!

    21:51 10.10.2026

  • 5 Мда

    49 6 Отговор
    Рибата се вмирисва от главата, а ЕС от Кая Калас? Интересно съвпадение. А "кая" на варненски е риба - "попче" (Gobius) .

    21:51 10.10.2026

  • 6 ха, ха, ха...

    18 51 Отговор
    А Русия вони от километри...

    Коментиран от #28, #41

    21:52 10.10.2026

  • 7 Ха,ха

    12 16 Отговор
    Марооо,да живее нафтата! Ура,другари!😂🤣

    21:52 10.10.2026

  • 8 Захаровата

    11 37 Отговор
    рибка най - смърди

    21:52 10.10.2026

  • 9 Дългият

    19 5 Отговор
    Дойде време за нов Майдан.

    21:53 10.10.2026

  • 10 Ъхъ

    20 6 Отговор
    А Кая Калас откъде мирише на риба😅

    Коментиран от #38

    21:53 10.10.2026

  • 11 авантгард

    29 6 Отговор
    Гнила кая, вмирисала се чак.
    Но главата е една друга, още по-вмирисана.
    Хахаха.

    21:53 10.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Смешник

    6 27 Отговор
    Кой ще поеме вината за смъртта на повече от 1,590 милиона руснаци?Очевидно е,че филма свършва.

    Коментиран от #50

    21:54 10.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Айляк

    29 4 Отговор
    Кайчето за ръчичка със Зеле и на Марс:)
    Може и Мърсулка да заберат.

    21:55 10.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Цаца

    8 14 Отговор
    Таз само може да мечтае да
    Мирише на кая ...рибата..😷

    21:56 10.10.2026

  • 19 Аз съм веган

    4 20 Отговор
    Чаша захарова отново от сутринта. Дано да доживее Хага.

    21:56 10.10.2026

  • 20 Ето го бе!

    6 22 Отговор
    Руската смрадлаа и тя се обади без да я пита някой.
    А две подразделение на ВСУ са вече почти на руската граница.

    Коментиран от #31

    21:56 10.10.2026

  • 21 Zахарова

    1 16 Отговор
    Лажа, споко!

    21:58 10.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 осраински

    17 3 Отговор
    Кая мечтае да стане Върховен генерал на цяла Европа. Някъде я сърби

    21:59 10.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 славянин

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Мирише като тая от която си излязъл от задния изход.

    22:00 10.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Цирк Кремльивски 😂

    5 23 Отговор
    Кая Калас е непоколебимият символ на европейската смелост и свобода, извисяваща се като истински титан над сивотата на диктатурите и тиранията! Със своята безстрашна осанка тя разкъсва мрака на тоталитарния страх, заставайки като непревземаема крепост срещу имперските амбиции на Кремъл. Тя не просто говори – тя действа, сривайки със земята всеки опит за прокарване на русофилско влияние в Европа. Нейният интелект, решителност и воля я позиционират високо в облаците, където грее светлината на истинските лидери на свободния свят.
    А къде е Мария Захарова? Докато Калас лети в небесата на достойнството, говорителката на Кремъл е забита ниско, дълбоко в прахоляка на собствената си пропаганда. Захарова е принизена в калта на историята, давеща се в безпомощна злоба и празни, кресливи заплахи. Нейните думи не са нищо повече от жалък шепот от низините, който дори не може да достигне висините, в които Кая Калас кове бъдещето на свободна и обединена Европа. Калас е светлина и триумф; Захарова – просто прах и забрава в краката на победителите!

    Коментиран от #36, #42

    22:06 10.10.2026

  • 28 Интересно

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "ха, ха, ха...":

    От главата.

    22:07 10.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Горски

    19 1 Отговор
    Никой от световните лидери не възнамерява да чака закъснелите или неплатените за обяда си в ресторанта на гарата. Когато излезете на перона, ще видите само последния вагон на заминаващия влак. Това е поредното доказателство, че Европа е в опасност и нейният влак закъснява все повече, изоставайки от тези на Русия и САЩ. Тия които не одобряват дизеловата сделка да спра да се возят с автомобили и самолети...... Омръзна ми от това лицемерие. Да започнат да дават пари на бедните хора в сряда ще от инфлацията и високите горива!

    22:08 10.10.2026

  • 31 Абе

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ето го бе!":

    И те ще последват ония от Курско:)),влизат само в котли и не излизат:)Вече няма кой да излъжат с подобни прибежки:))

    22:10 10.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Права е Кая мирише на скумрия

    11 1 Отговор
    Кая изкъпи се чак тук миришеш

    Коментиран от #39

    22:15 10.10.2026

  • 36 РЕАЛИСТ

    16 2 Отговор

    До коментар #27 от "Цирк Кремльивски 😂":

    Интересно защо децата на бившата комунистическа партийна номенклатура, като Кая Калас, Ивайло Мирчев и още такава поредица от нищожества, са най-злобните русофоби. Какво е обяснението за това? Без родителите си комунисти,тене биха имали това образование. Не биха заемали тези постове. Защо Западът заложи на децата на номенклатурата да прокарва интересите им? С какво ги държи в ръцете си?

    22:18 10.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Инна

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ъхъ":

    Странен превод.
    Всъщност фразата звучи така:
    рибата гние от главата.
    От латински: Piscis primum a capite foetat

    Коментиран от #49

    22:18 10.10.2026

  • 39 Захарова

    0 8 Отговор

    До коментар #35 от "Права е Кая мирише на скумрия":

    Сигурно мирише на руски парфюм. Не знам име.

    22:20 10.10.2026

  • 40 Хахаха

    14 3 Отговор
    Браво на Захарова. Право в десетката! 😄

    22:21 10.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ха,ха

    1 11 Отговор
    Тая колхозничка се в Европата зяпнала горката

    22:28 10.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 От коя детска градина

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "фффф":

    те фанаха фашистите да се излагаш?

    22:31 10.10.2026

  • 46 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "фффф":

    Има китайски

    22:31 10.10.2026

  • 47 Нека да пиша

    4 1 Отговор
    Ти отдолу ,че журналисти припадат

    22:33 10.10.2026

  • 48 Точен

    7 2 Отговор
    Кая има естонския комплекс за малоценност и затова мирише на дребна рибка...

    22:34 10.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Наглост кремълска

    2 6 Отговор
    Вмиирсана си ит, долна слугиньо на кремълския злодей и масов убиц! Ти си вмирисана!

    22:45 10.10.2026

  • 55 Кой говори

    2 6 Отговор
    Захарова ли ще слушаме, вмирисана отдавна. Не говорим, че русия е по-зле от СССР.

    22:46 10.10.2026

  • 56 Кажи си Захарова

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Коя е ботоксовата глава на рибата в Русия?

    22:46 10.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Пратете й куки на Кая

    4 1 Отговор
    Да клъвне, а след това знаем какво да я правим рибата.

    22:50 10.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 АГЕНТА КРАСНОВ

    1 3 Отговор
    СИ СВЪРШИ РАБОТАТА

    23:01 10.10.2026

  • 61 Браво на Захарова

    3 1 Отговор
    Разбива ги!

    23:01 10.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 гнуслив

    1 1 Отговор
    Само Марчето Захарова се вмирисва наобратно.

    23:13 10.10.2026

  • 64 Мийте я тая йони бе другарко

    0 0 Отговор
    Мийте я тая йони бе другарко Захарова.

    23:14 10.10.2026

  • 65 Казуар

    0 0 Отговор
    Захаринке, личи си, че си наследница на крепостни.

    23:14 10.10.2026

  • 66 Гост

    0 0 Отговор
    Всьо обосралас, таварищи! Завтра, чемодану, и на аерапорте!

    23:15 10.10.2026

  • 67 Надушила е

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Втория pinky diamond ring, вероятно.

    23:15 10.10.2026

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