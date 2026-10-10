Захарова: Рибата се вмирисва от главата, а ЕС от Кая Калас

Европейският съюз започва да мирише от Кая Калас, заяви официалният представител на руското Министерство на външните работи Мария Захарова пред руската информационна агенция ТАСС. Коментарът ѝ беше отправен след критиките на върховния представител на ЕС към решението на САЩ да облекчат санкционните ограничения върху руския дизел.
Калас определи облекчаването на американските санкции като стъпка, която може да донесе на Москва допълнителни приходи за воденето на войната срещу Украйна. „Сега не е време да отслабваме натиска върху Русия и Европа няма да го направи“, написа тя в социалната мрежа „Екс“.
По информация на „Интерфакс“ Калас е съобщила, че външните министри на държавите от ЕС планират на 12 октомври да одобрят нов пакет санкции срещу повече от 1500 лица и организации, които според Брюксел са свързани с руския военно-промишлен комплекс.
Какво предвижда решението за руския дизел
Решението на Вашингтон беше обявено след разговор между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин. Според съобщенията Тръмп е заявил, че Русия ще достави над 300 000 тона дизелово гориво незабавно, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона след това. При необходимост са предвидени и допълнителни доставки от 3 милиона тона.
Американското Министерство на финансите е издало общ лиценз, който разрешава продажбата, превоза, разтоварването и вноса на дизел с руски произход. Лицензът е посочен като валиден до 7 април 2027 г., а руските власти са заявили, че ще отменят по-рано ограниченията върху износа на горивото.
Калас заяви, че ЕС ще запази санкционния натиск върху Русия, докато Вашингтон временно отваря възможност за търговия с руски дизел. Предстои външните министри на страните от съюза да обсъдят следващите ограничителни мерки.
Източници: interfax.ru, rbc.ru, amp.dw.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 матю хари
Коментиран от #14, #25, #34, #56, #67
21:50 10.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Кучето на Мими 🐕
21:51 10.10.2026
4 Овчар
21:51 10.10.2026
5 Мда
21:51 10.10.2026
6 ха, ха, ха...
Коментиран от #28, #41
21:52 10.10.2026
7 Ха,ха
21:52 10.10.2026
8 Захаровата
21:52 10.10.2026
9 Дългият
21:53 10.10.2026
10 Ъхъ
Коментиран от #38
21:53 10.10.2026
11 авантгард
Но главата е една друга, още по-вмирисана.
Хахаха.
21:53 10.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Смешник
Коментиран от #50
21:54 10.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Айляк
Може и Мърсулка да заберат.
21:55 10.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Цаца
Мирише на кая ...рибата..😷
21:56 10.10.2026
19 Аз съм веган
21:56 10.10.2026
20 Ето го бе!
А две подразделение на ВСУ са вече почти на руската граница.
Коментиран от #31
21:56 10.10.2026
21 Zахарова
21:58 10.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 осраински
21:59 10.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 славянин
До коментар #1 от "матю хари":Мирише като тая от която си излязъл от задния изход.
22:00 10.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Цирк Кремльивски 😂
А къде е Мария Захарова? Докато Калас лети в небесата на достойнството, говорителката на Кремъл е забита ниско, дълбоко в прахоляка на собствената си пропаганда. Захарова е принизена в калта на историята, давеща се в безпомощна злоба и празни, кресливи заплахи. Нейните думи не са нищо повече от жалък шепот от низините, който дори не може да достигне висините, в които Кая Калас кове бъдещето на свободна и обединена Европа. Калас е светлина и триумф; Захарова – просто прах и забрава в краката на победителите!
Коментиран от #36, #42
22:06 10.10.2026
28 Интересно
До коментар #6 от "ха, ха, ха...":От главата.
22:07 10.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Горски
22:08 10.10.2026
31 Абе
До коментар #20 от "Ето го бе!":И те ще последват ония от Курско:)),влизат само в котли и не излизат:)Вече няма кой да излъжат с подобни прибежки:))
22:10 10.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Права е Кая мирише на скумрия
Коментиран от #39
22:15 10.10.2026
36 РЕАЛИСТ
До коментар #27 от "Цирк Кремльивски 😂":Интересно защо децата на бившата комунистическа партийна номенклатура, като Кая Калас, Ивайло Мирчев и още такава поредица от нищожества, са най-злобните русофоби. Какво е обяснението за това? Без родителите си комунисти,тене биха имали това образование. Не биха заемали тези постове. Защо Западът заложи на децата на номенклатурата да прокарва интересите им? С какво ги държи в ръцете си?
22:18 10.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Инна
До коментар #10 от "Ъхъ":Странен превод.
Всъщност фразата звучи така:
рибата гние от главата.
От латински: Piscis primum a capite foetat
Коментиран от #49
22:18 10.10.2026
39 Захарова
До коментар #35 от "Права е Кая мирише на скумрия":Сигурно мирише на руски парфюм. Не знам име.
22:20 10.10.2026
40 Хахаха
22:21 10.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ха,ха
22:28 10.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 От коя детска градина
До коментар #44 от "фффф":те фанаха фашистите да се излагаш?
22:31 10.10.2026
46 .....
До коментар #44 от "фффф":Има китайски
22:31 10.10.2026
47 Нека да пиша
22:33 10.10.2026
48 Точен
22:34 10.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Наглост кремълска
22:45 10.10.2026
55 Кой говори
22:46 10.10.2026
56 Кажи си Захарова
До коментар #1 от "матю хари":Коя е ботоксовата глава на рибата в Русия?
22:46 10.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Пратете й куки на Кая
22:50 10.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 АГЕНТА КРАСНОВ
23:01 10.10.2026
61 Браво на Захарова
23:01 10.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 гнуслив
23:13 10.10.2026
64 Мийте я тая йони бе другарко
23:14 10.10.2026
65 Казуар
23:14 10.10.2026
66 Гост
23:15 10.10.2026
67 Надушила е
До коментар #1 от "матю хари":Втория pinky diamond ring, вероятно.
23:15 10.10.2026