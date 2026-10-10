Европейският съюз започва да мирише от Кая Калас, заяви официалният представител на руското Министерство на външните работи Мария Захарова пред руската информационна агенция ТАСС. Коментарът ѝ беше отправен след критиките на върховния представител на ЕС към решението на САЩ да облекчат санкционните ограничения върху руския дизел.

„Плутарх е казал: рибата започва да мирише от главата. В наши дни към тази мъдрост се появи продължение: а Европейският съюз – от Калас“, заяви Захарова.

Калас определи облекчаването на американските санкции като стъпка, която може да донесе на Москва допълнителни приходи за воденето на войната срещу Украйна. „Сега не е време да отслабваме натиска върху Русия и Европа няма да го направи“, написа тя в социалната мрежа „Екс“.

По информация на „Интерфакс“ Калас е съобщила, че външните министри на държавите от ЕС планират на 12 октомври да одобрят нов пакет санкции срещу повече от 1500 лица и организации, които според Брюксел са свързани с руския военно-промишлен комплекс.

Какво предвижда решението за руския дизел

Решението на Вашингтон беше обявено след разговор между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин. Според съобщенията Тръмп е заявил, че Русия ще достави над 300 000 тона дизелово гориво незабавно, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона след това. При необходимост са предвидени и допълнителни доставки от 3 милиона тона.

Американското Министерство на финансите е издало общ лиценз, който разрешава продажбата, превоза, разтоварването и вноса на дизел с руски произход. Лицензът е посочен като валиден до 7 април 2027 г., а руските власти са заявили, че ще отменят по-рано ограниченията върху износа на горивото.

Калас заяви, че ЕС ще запази санкционния натиск върху Русия, докато Вашингтон временно отваря възможност за търговия с руски дизел. Предстои външните министри на страните от съюза да обсъдят следващите ограничителни мерки.

Източници: interfax.ru, rbc.ru, amp.dw.com