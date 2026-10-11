Поредна атака срещу танкер в Ормузкия проток

Поредна атака срещу танкер е извършена в Ормузкия проток, съобщи Британската организация за морски търговски операции (UKMTO). Плавателният съд е излизал от Персийския залив, когато снаряд от неустановен вид се е взривил в левия му борд и е предизвикал пожар.

Няма пострадали хора. UKMTO обаче посочи, че размерът на щетите по танкера и евентуалните последици за околната среда все още не са ясни.

Кораби край Рас ал Хайма са получили указания да отплават

„На този етап размерът на щетите и евентуалните последици за околната среда не са ясни“, съобщи UKMTO.

По-рано британската организация е съобщила, че няколко кораба, хвърлили котва близо до Рас ал Хайма в Обединените арабски емирства, са получили по радиовръзка указания да напуснат района. Не са посочени причините за нарежданията и не е уточнено дали те са свързани с атаката срещу танкера.

Информацията за нападението беше предадена от Ройтерс. Засега няма данни за поети отговорности за удара или за установена самоличност на извършителите.

Поредицата от атаки срещу танкери в Ормузкия проток допринесе за рязкото поскъпване на петрола през последните месеци. Протокът е основен маршрут за превоза на енергийни суровини между Персийския залив и световните пазари.

Източници: bta.bg