Рубио осъди атаката на хусите срещу летището в Рияд

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио осъди атаките на хуситите срещу Саудитска Арабия, след като последният удар срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд уби 12 души и рани над 300. Сред загиналите има американски гражданин, съобщи Рубио.

„Съединените щати решително осъждат последните атаки на хуситите срещу Саудитска Арабия, включително днешния удар по международното летище „Крал Халид“ в Рияд, при който загинаха много невинни хора, включително американски гражданин“, написа Рубио в социалната мрежа X.

„Тези отвратителни атаки показват открито пренебрежение към живота на невинни цивилни. Те трябва да спрат незабавно“, добави американският държавен секретар.

Ракета е поразила терминали на летището

По данни на саудитските авиационни власти ракетата е ударила комплекса на летището, в който се намират терминали 3 и 4 за вътрешни полети. Сред жертвите има четирима саудитски граждани, двама граждани на Бангладеш, палестинец, египтянин, йорданец, сириец, суданец и американец.

Част от ранените са в критично състояние и са настанени в няколко болници. След атаката операциите на летището бяха временно спрени, а полетите бяха отклонени към други летища. Няколко държави, сред които САЩ, Великобритания, Германия, Австралия и Канада, предупредиха гражданите си да избягват района.

Саудитската коалиция, която воюва срещу хуситите в Йемен, обвини подкрепяното от Иран движение за нападението и го определи като военно престъпление. Хуситите не поеха незабавно отговорност за удара от 10 октомври, но по-рано през седмицата заявиха, че са атакували летището в Рияд.

Трима загинаха при по-ранни удари

При две атаки на 8 октомври срещу летището и самолет на саудитската авиокомпания „Саудия“ загинаха трима саудитски граждани, включително пилот. Саудитската авиационна служба съобщи и за ранени хора с различна тежест на травмите, както и за материални щети по самолета.

Хуситите заявиха, че са използвали две крилати ракети срещу летището. Те твърдят, че нападенията са отговор на саудитската подкрепа за настъплението на йеменските правителствени сили и на ударите срещу летища в райони под контрола на движението.

Ескалацията последва подновяването на бойните действия между хуситите и подкрепяното от Саудитска Арабия международно признато правителство на Йемен. Саудитската коалиция започна мащабна военна операция срещу хуситите в края на септември.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че обмисля дали Вашингтон да се присъедини към саудитските удари срещу хуситите. Решението може да доведе до по-нататъшно разширяване на конфликта и до нови ограничения за въздушния транспорт в региона.

Източници: apnews.com, marketscreener.com, ertnews.gr