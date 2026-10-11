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Рубио осъди атаката на хусите срещу летището в Рияд

Рубио осъди атаката на хусите срещу летището в Рияд

11 Октомври, 2026 04:42 618 0

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  • летище „крал халид“

При последния удар са загинали 12 души, а над 300 са ранени. Сред жертвите има американски гражданин

Рубио осъди атаката на хусите срещу летището в Рияд - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио осъди атаките на хуситите срещу Саудитска Арабия, след като последният удар срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд уби 12 души и рани над 300. Сред загиналите има американски гражданин, съобщи Рубио.

„Съединените щати решително осъждат последните атаки на хуситите срещу Саудитска Арабия, включително днешния удар по международното летище „Крал Халид“ в Рияд, при който загинаха много невинни хора, включително американски гражданин“, написа Рубио в социалната мрежа X.

„Тези отвратителни атаки показват открито пренебрежение към живота на невинни цивилни. Те трябва да спрат незабавно“, добави американският държавен секретар.

Ракета е поразила терминали на летището

По данни на саудитските авиационни власти ракетата е ударила комплекса на летището, в който се намират терминали 3 и 4 за вътрешни полети. Сред жертвите има четирима саудитски граждани, двама граждани на Бангладеш, палестинец, египтянин, йорданец, сириец, суданец и американец.

Част от ранените са в критично състояние и са настанени в няколко болници. След атаката операциите на летището бяха временно спрени, а полетите бяха отклонени към други летища. Няколко държави, сред които САЩ, Великобритания, Германия, Австралия и Канада, предупредиха гражданите си да избягват района.

Саудитската коалиция, която воюва срещу хуситите в Йемен, обвини подкрепяното от Иран движение за нападението и го определи като военно престъпление. Хуситите не поеха незабавно отговорност за удара от 10 октомври, но по-рано през седмицата заявиха, че са атакували летището в Рияд.

Трима загинаха при по-ранни удари

При две атаки на 8 октомври срещу летището и самолет на саудитската авиокомпания „Саудия“ загинаха трима саудитски граждани, включително пилот. Саудитската авиационна служба съобщи и за ранени хора с различна тежест на травмите, както и за материални щети по самолета.

Хуситите заявиха, че са използвали две крилати ракети срещу летището. Те твърдят, че нападенията са отговор на саудитската подкрепа за настъплението на йеменските правителствени сили и на ударите срещу летища в райони под контрола на движението.

Ескалацията последва подновяването на бойните действия между хуситите и подкрепяното от Саудитска Арабия международно признато правителство на Йемен. Саудитската коалиция започна мащабна военна операция срещу хуситите в края на септември.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че обмисля дали Вашингтон да се присъедини към саудитските удари срещу хуситите. Решението може да доведе до по-нататъшно разширяване на конфликта и до нови ограничения за въздушния транспорт в региона.

Източници: apnews.com, marketscreener.com, ertnews.gr


Саудитска Арабия
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