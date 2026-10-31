Зеленски търси 30 ракети PAC-3 до зимната доставка

Украйна може временно да получи между 10 и 30 ракети за противовъздушна отбрана от складовете на свои партньори, докато чака американския пакет от 500 прехващача PAC-3 за системите Patriot. Идеята е ракетите да бъдат върнати след постъпването на американската доставка, като за това бъдат подписани гаранции и договори.

„Ще опитам да направя това с някои партньори: когато този пакет от 500 ракети стане наличен, да вземем отнякъде 10, 20 или 30 ракети, да подпишем съответните гаранции и договори, а след това да ги върнем от американския пакет с някакъв процент или, може би, без процент“, заяви Владимир Зеленски пред украински медии в Истанбул, предаде Интерфакс-Украйна.

Американските ракети са одобрени, но доставката се бави

Държавният департамент на САЩ одобри потенциална продажба на 500 ракети PAC-3 MSE и съпътстващо оборудване за приблизително 2,1 млрд. долара. Предвижда се сделката да бъде финансирана от международни партньори на Украйна, сред които Канада, Германия, Норвегия и Европейският съюз.

Одобрението обаче не означава, че ракетите ще бъдат доставени незабавно. Зеленски посочи, че заради особеностите на производството и ограничената готовност на САЩ да предоставят ракети от собствените си запаси доставките по пакета са отложени с няколко години. Данни, цитирани от Украинската правда, сочат, че те може да започнат не по-рано от 2030 г.

„Благодарни сме на Съединените щати. Това е много добро предложение. Разбира се, трябва да съберем средства за него. Уверен съм, че ще намерим финансиране с помощта на партньорите, преди всичко европейските“, каза украинският президент.

Киев иска ракети още през зимата

Зеленски заяви, че скоростта на планираната американска доставка няма да осигури достатъчно ниво на защита за украинското население. По думите му значителна част от комплексите за противовъздушна отбрана в момента са насочени към Близкия изток.

По-рано украинският президент съобщи, че Киев е поискал от САЩ зимен пакет от около 100 прехващача за системите Patriot месечно. Според него ракетите от складовете на партньорите могат да бъдат предоставени сега, през зимата на 2026–2027 г., а запасите им да бъдат възстановени през следващите години чрез вече договореното производство.

Украйна ще продължи да търси средства за противовъздушна отбрана чрез двустранни споразумения с европейски и други държави. Зеленски подчерта, че разчитането единствено на американските доставки няма да е достатъчно.

Източници: pravda.com.ua, ru.interfax.com.ua, apnews.com