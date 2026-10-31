Зеленски търси 30 ракети PAC-3 до зимната доставка

Украйна може временно да получи между 10 и 30 ракети за противовъздушна отбрана от складовете на свои партньори, докато чака американския пакет от 500 прехващача PAC-3 за системите Patriot. Идеята е ракетите да бъдат върнати след постъпването на американската доставка, като за това бъдат подписани гаранции и договори.
„Ще опитам да направя това с някои партньори: когато този пакет от 500 ракети стане наличен, да вземем отнякъде 10, 20 или 30 ракети, да подпишем съответните гаранции и договори, а след това да ги върнем от американския пакет с някакъв процент или, може би, без процент“, заяви Владимир Зеленски пред украински медии в Истанбул, предаде Интерфакс-Украйна.
Американските ракети са одобрени, но доставката се бави
Държавният департамент на САЩ одобри потенциална продажба на 500 ракети PAC-3 MSE и съпътстващо оборудване за приблизително 2,1 млрд. долара. Предвижда се сделката да бъде финансирана от международни партньори на Украйна, сред които Канада, Германия, Норвегия и Европейският съюз.
Одобрението обаче не означава, че ракетите ще бъдат доставени незабавно. Зеленски посочи, че заради особеностите на производството и ограничената готовност на САЩ да предоставят ракети от собствените си запаси доставките по пакета са отложени с няколко години. Данни, цитирани от Украинската правда, сочат, че те може да започнат не по-рано от 2030 г.
„Благодарни сме на Съединените щати. Това е много добро предложение. Разбира се, трябва да съберем средства за него. Уверен съм, че ще намерим финансиране с помощта на партньорите, преди всичко европейските“, каза украинският президент.
Киев иска ракети още през зимата
Зеленски заяви, че скоростта на планираната американска доставка няма да осигури достатъчно ниво на защита за украинското население. По думите му значителна част от комплексите за противовъздушна отбрана в момента са насочени към Близкия изток.
По-рано украинският президент съобщи, че Киев е поискал от САЩ зимен пакет от около 100 прехващача за системите Patriot месечно. Според него ракетите от складовете на партньорите могат да бъдат предоставени сега, през зимата на 2026–2027 г., а запасите им да бъдат възстановени през следващите години чрез вече договореното производство.
Украйна ще продължи да търси средства за противовъздушна отбрана чрез двустранни споразумения с европейски и други държави. Зеленски подчерта, че разчитането единствено на американските доставки няма да е достатъчно.
Източници: pravda.com.ua, ru.interfax.com.ua, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #15
21:36 31.10.2026
2 Наркоманскиииий
21:37 31.10.2026
3 🔰🔱🔰
Коментиран от #5, #6
21:38 31.10.2026
4 Ами
Коментиран от #10
21:40 31.10.2026
5 Ами
До коментар #3 от "🔰🔱🔰":Това имаме, с това се пазим.
Нали сме в НАТО.
Нали НАТО е отбранителен съюз?
Да ни отбранява НАТО.
21:43 31.10.2026
6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #3 от "🔰🔱🔰":А защо България няма самолёти?
Хахахахахах
Да не би пак Путин да е виновен?хахахах
Коментиран от #14
21:46 31.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хаха
Коментиран от #11
21:51 31.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Генерал - концесионер
До коментар #4 от "Ами":Да се обади на Путин и си мисля ,че той веднага ще му прати 30 парчета.
Коментиран от #16
21:58 31.10.2026
11 Ами
До коментар #8 от "Хаха":Един министър земеделец (малко коцкар си пада) убеден евроатлантик
открадна парите за ремонта на самолетите преди около десетина години.
А през последните десет години пари за ремонт нямаше защото
трябваше да се харесаме на началниците като си купим Ф16.
Нещо за Ф16, имаш ли въпроси?
21:59 31.10.2026
12 късото и ме
Ма то това да не е "комшийке, дай две лъжици сол, па моя довечера като купи, ще ти ги върна."
Изключително не ги слуша главата тия.
22:00 31.10.2026
13 Кофти А
22:01 31.10.2026
14 Да Да
До коментар #6 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Виновен е, че не предлага да ни поддържа 29-ите безвъзмездно и скришно, за да не разбере НАТО
22:02 31.10.2026
15 Още при първата...
До коментар #1 от "Последния Софиянец":...руска атака,с дронове- ,,зарибявки" и тия 30 ракети ги смятай издумкани...!
И после ...Ко ПраЙм...?!
22:03 31.10.2026
16 Ами
До коментар #10 от "Генерал - концесионер":Руснаците нямат самолети. Окраинците ги унищожиха.
И танкове нямат. И ракети нямат. И гориво нямат.
И храни нямат... Абе нищо нямат руснаците.
С 200 евро живеят. Бетер Африка ... Африка ама със сняг.
Коментиран от #17
22:05 31.10.2026
17 Лопата Орешник
До коментар #16 от "Ами":И що тогава руснаците не търсят нищо, а Еленски проси на дребно?
Коментиран от #22
22:07 31.10.2026
18 Дzверцов
22:11 31.10.2026
19 Егaти у рoдите
Само погледнете снимката колко са противни.
22:11 31.10.2026
20 Ша ги върне ама друг път
22:22 31.10.2026
21 Гюро
22:27 31.10.2026
22 Ами
До коментар #17 от "Лопата Орешник":Може руснаците да са по-прости.
Ето например за десет години, два пъти опростиха дълговете на
всички държави в Африка. Никоя друга държава не го направи.
Но едва ли ще са по-прости защото пък на тестовете на IQ за миналата година
единствената европейска държава в топ 10 е Русия. На пето място.
Нещо друго ще да е ... Може да са ценности!
Но те пък нямат евроатлантически ценности.
Шантава работа.
22:27 31.10.2026