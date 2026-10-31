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Зеленски търси 30 ракети PAC-3 до зимната доставка
  Тема: Украйна

Зеленски търси 30 ракети PAC-3 до зимната доставка

31 Октомври, 2026 21:32 638 22

  • владимир зеленски-
  • украйна-
  • ракети pac-3-
  • патриот-
  • противовъздушна отбрана

Украйна предлага временно да получи ракети от складовете на партньори, а после да ги върне чрез американския пакет от 500 прехващача

Зеленски търси 30 ракети PAC-3 до зимната доставка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Украйна може временно да получи между 10 и 30 ракети за противовъздушна отбрана от складовете на свои партньори, докато чака американския пакет от 500 прехващача PAC-3 за системите Patriot. Идеята е ракетите да бъдат върнати след постъпването на американската доставка, като за това бъдат подписани гаранции и договори.

„Ще опитам да направя това с някои партньори: когато този пакет от 500 ракети стане наличен, да вземем отнякъде 10, 20 или 30 ракети, да подпишем съответните гаранции и договори, а след това да ги върнем от американския пакет с някакъв процент или, може би, без процент“, заяви Владимир Зеленски пред украински медии в Истанбул, предаде Интерфакс-Украйна.

Американските ракети са одобрени, но доставката се бави

Държавният департамент на САЩ одобри потенциална продажба на 500 ракети PAC-3 MSE и съпътстващо оборудване за приблизително 2,1 млрд. долара. Предвижда се сделката да бъде финансирана от международни партньори на Украйна, сред които Канада, Германия, Норвегия и Европейският съюз.

Одобрението обаче не означава, че ракетите ще бъдат доставени незабавно. Зеленски посочи, че заради особеностите на производството и ограничената готовност на САЩ да предоставят ракети от собствените си запаси доставките по пакета са отложени с няколко години. Данни, цитирани от Украинската правда, сочат, че те може да започнат не по-рано от 2030 г.

„Благодарни сме на Съединените щати. Това е много добро предложение. Разбира се, трябва да съберем средства за него. Уверен съм, че ще намерим финансиране с помощта на партньорите, преди всичко европейските“, каза украинският президент.

Киев иска ракети още през зимата

Зеленски заяви, че скоростта на планираната американска доставка няма да осигури достатъчно ниво на защита за украинското население. По думите му значителна част от комплексите за противовъздушна отбрана в момента са насочени към Близкия изток.

По-рано украинският президент съобщи, че Киев е поискал от САЩ зимен пакет от около 100 прехващача за системите Patriot месечно. Според него ракетите от складовете на партньорите могат да бъдат предоставени сега, през зимата на 2026–2027 г., а запасите им да бъдат възстановени през следващите години чрез вече договореното производство.

Украйна ще продължи да търси средства за противовъздушна отбрана чрез двустранни споразумения с европейски и други държави. Зеленски подчерта, че разчитането единствено на американските доставки няма да е достатъчно.

Източници: pravda.com.ua, ru.interfax.com.ua, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    Закъде с 30 ракети?

    Коментиран от #15

    21:36 31.10.2026

  • 2 Наркоманскиииий

    10 3 Отговор
    е аут

    21:37 31.10.2026

  • 3 🔰🔱🔰

    3 10 Отговор
    Мунчо охранява Черно море с учебен самолет L-39 дето даже не е брониран и стреля с неуправляеми фишеци при дрон с 300 кг тротил от взривната вълна и шрапнели ще го направи на кубчета Лего , затова Мунчо не смее да праща самолети.

    Коментиран от #5, #6

    21:38 31.10.2026

  • 4 Ами

    10 4 Отговор
    Дайте каквото имате, пък ще има да взимате :)

    Коментиран от #10

    21:40 31.10.2026

  • 5 Ами

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "🔰🔱🔰":

    Това имаме, с това се пазим.
    Нали сме в НАТО.
    Нали НАТО е отбранителен съюз?
    Да ни отбранява НАТО.

    21:43 31.10.2026

  • 6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "🔰🔱🔰":

    А защо България няма самолёти?
    Хахахахахах
    Да не би пак Путин да е виновен?хахахах

    Коментиран от #14

    21:46 31.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хаха

    2 7 Отговор
    Къде са на Мунчо москвичите-29 и сушките-25 ?

    Коментиран от #11

    21:51 31.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Генерал - концесионер

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ами":

    Да се обади на Путин и си мисля ,че той веднага ще му прати 30 парчета.

    Коментиран от #16

    21:58 31.10.2026

  • 11 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха":

    Един министър земеделец (малко коцкар си пада) убеден евроатлантик
    открадна парите за ремонта на самолетите преди около десетина години.
    А през последните десет години пари за ремонт нямаше защото
    трябваше да се харесаме на началниците като си купим Ф16.
    Нещо за Ф16, имаш ли въпроси?

    21:59 31.10.2026

  • 12 късото и ме

    4 1 Отговор
    Тоя човек не е добре. Да му дадели 30 ракети, а той после щял да ги връща.
    Ма то това да не е "комшийке, дай две лъжици сол, па моя довечера като купи, ще ти ги върна."
    Изключително не ги слуша главата тия.

    22:00 31.10.2026

  • 13 Кофти А

    3 1 Отговор
    Кофти е да нямаш и да не можеш сам нищо, освен да мразиш и да се зъбиш на мощния си съсед. Това живот ли е?

    22:01 31.10.2026

  • 14 Да Да

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Виновен е, че не предлага да ни поддържа 29-ите безвъзмездно и скришно, за да не разбере НАТО

    22:02 31.10.2026

  • 15 Още при първата...

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ...руска атака,с дронове- ,,зарибявки" и тия 30 ракети ги смятай издумкани...!
    И после ...Ко ПраЙм...?!

    22:03 31.10.2026

  • 16 Ами

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Генерал - концесионер":

    Руснаците нямат самолети. Окраинците ги унищожиха.
    И танкове нямат. И ракети нямат. И гориво нямат.
    И храни нямат... Абе нищо нямат руснаците.
    С 200 евро живеят. Бетер Африка ... Африка ама със сняг.

    Коментиран от #17

    22:05 31.10.2026

  • 17 Лопата Орешник

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ами":

    И що тогава руснаците не търсят нищо, а Еленски проси на дребно?

    Коментиран от #22

    22:07 31.10.2026

  • 18 Дzверцов

    1 1 Отговор
    Ония имат 3000 тоя търси 30!? Ще подпре на попа килимявката.

    22:11 31.10.2026

  • 19 Егaти у рoдите

    3 1 Отговор
    все едни усмихнати, радостни, весели - каква е причината?
    Само погледнете снимката колко са противни.

    22:11 31.10.2026

  • 20 Ша ги върне ама друг път

    0 1 Отговор
    дръжте си оръжието, че Русия ви е взела на мушката, като Украйна стане руска и ви почват.

    22:22 31.10.2026

  • 21 Гюро

    0 0 Отговор
    Гюро ще ти подпише 1000 годишно споразумемие или направо ще ти подари България.

    22:27 31.10.2026

  • 22 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Лопата Орешник":

    Може руснаците да са по-прости.
    Ето например за десет години, два пъти опростиха дълговете на
    всички държави в Африка. Никоя друга държава не го направи.
    Но едва ли ще са по-прости защото пък на тестовете на IQ за миналата година
    единствената европейска държава в топ 10 е Русия. На пето място.
    Нещо друго ще да е ... Може да са ценности!
    Но те пък нямат евроатлантически ценности.
    Шантава работа.

    22:27 31.10.2026

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