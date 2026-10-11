Бившият южноафрикански президент Зума е в болница

Бившият южноафрикански президент (2009-2018) и настоящ лидер на водещата опозиционна партия в страната, Умконто уе Сизве (МК), 84-годишният Джейкъб Зума, е хоспитализиран от пет дни в частна болница в Питермарицбург, столицата на провинция Квазулу-Натал. Състоянието му се е стабилизирало, според новинарския портал News 24.

Според него, когато е бил хоспитализиран на 7 октомври, е получена информация, че Зума е в критично състояние, но до вечерта на 9 октомври състоянието му се е стабилизирало. От 10 октомври той е под наблюдението на медицински екип, воден от главния хирург на южноафриканските отбранителни сили. Семейството на Зума преди това е отказало предложението на правителството да го премести във военна болница в столицата Претория. Причините за отказа не са разкрити, но News 24 съобщава, че роднините на политика „не се доверяват на централните власти“. Въпреки това семейството се съгласи с пристигането на екип от лекари, включително военни, в болницата в Питермарицбург, за да следят здравословното му състояние.

Зума беше откаран в болницата на 7 октомври с линейка от област Умсинга, където той водеше кампания за предстоящите местни избори през ноември. Оттогава не е направено официално изявление от властите, семейството на Зума или ръководството на МК относно причините за хоспитализацията на бившия президент или физическото му състояние. През последните години Зума е преминал през няколко медицински прегледа. През лятото на 2023 г. Мзванеле Мани, представител на фондация „Джейкъб Зума“, съобщи, че бившият президент е пътувал до Русия за лечение. След това се е върнал в родината си. Мани отказа да разкрие конкретните процедури, на които е преминал Зума в Русия.

Предстоящи избори

На 4 ноември в Южна Африка ще се проведат важни местни избори. Те ще изберат 10 000 членове на общинските съвети във всичките девет провинции на страната. Ще бъдат избрани и градските съвети в големи градове като Йоханесбург, Кейптаун и Претория. Очаква се участието на около 100 000 кандидати от над 500 политически партии.

Партията „МК“, водена от Зума, се стреми да засили позициите си и да се превърне във водеща политическа сила в страната. News 24 отбелязва, че намалената активност на Зума заплашва да отслаби електоралния рейтинг на „МК“.

През май 2009 г. Зума беше избран за президент на Южна Африка, а през пролетта на 2014 г. беше преизбран за втори мандат. През февруари 2018 г. обаче беше принуден да подаде оставка под натиск от обвинения в корупция. През декември 2023 г. Зума основава и ръководи опозиционната партия „МК“, която се класира на трето място на общите избори, проведени през май 2024 г. В момента тя има статут на основната опозиционна партия в парламента на страната, след като отказа да се присъедини към правителството на националното единство. Зума е и обвиняем в текущ съдебен процес в Южна Африка, обвинен в корупция. Ако прокурорите докажат, че Зума е приемал подкупи за договори за отбрана, той е изправен пред 25 години затвор.