Европа я чака мека зима с по-малко сняг

Зимата на 2026/2027 г. в Европа може да бъде по-топла от обичайното, а снеговалежите в голяма част от континента да се окажат по-редки. Най-големи са шансовете за снежна покривка в Северна Европа и високопланинските райони на Алпите, докато в по-ниските части се очакват по-чести периоди с дъжд вместо сняг.

Предварителните сезонни прогнози, цитирани от Libertatea, не изключват кратки, но рязки застудявания. Според прогнозните модели атмосферната циркулация може да бъде повлияна от много силен Ел Ниньо и от евентуално отслабване на полярния вихър в края на декември.

По-топъл декември с атлантически въздух

През декември 2026 г. температурите вероятно ще бъдат над климатичните норми в значителна част от Европа. Западните ветрове могат да пренасят по-топъл и влажен въздух от Атлантическия океан, което би ограничило продължителните периоди със зимни условия.

Това не означава пълна липса на студ. Промени в атмосферната циркулация могат временно да обърнат тенденцията и да доведат до нахлуване на студен въздух, включително към Централна и Югоизточна Европа.

Януари и февруари остават несигурни

Очакванията за януари са за запазване на сравнително мекото време. Атлантическите циклони обаче могат периодично да носят валежи и по-студен въздух. Така общата тенденция към по-високи температури може да бъде прекъсвана от кратки зимни епизоди.

През февруари температурите в Северна Европа може да се доближат до обичайните за сезона, докато за южните части на континента прогнозите продължават да сочат по-топло време. Разположението на циклони и антициклони ще има решаващо значение за конкретните застудявания и снеговалежи.

Британската метеорологична служба предупреждава, че

„Ел Ниньо е само един от няколкото климатични фактора, които влияят върху времето в Европа“

. Според службата явлението може да увеличи вероятността от по-меко, влажно и ветровито време в началото на зимата, но въздействието му върху Европа е косвено и зависи от останалата атмосферна циркулация.

Европейският център за средносрочни метеорологични прогнози посочва, че сезонните модели дават вероятности за отклонения от климатичните норми, а не точна прогноза за отделни дни. Затова предварителната картина може да се променя с наближаването на зимата.