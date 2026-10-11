Европа я чака мека зима с по-малко сняг

Зимата на 2026/2027 г. в Европа може да бъде по-топла от обичайното, а снеговалежите в голяма част от континента да се окажат по-редки. Най-големи са шансовете за снежна покривка в Северна Европа и високопланинските райони на Алпите, докато в по-ниските части се очакват по-чести периоди с дъжд вместо сняг.
Предварителните сезонни прогнози, цитирани от Libertatea, не изключват кратки, но рязки застудявания. Според прогнозните модели атмосферната циркулация може да бъде повлияна от много силен Ел Ниньо и от евентуално отслабване на полярния вихър в края на декември.
По-топъл декември с атлантически въздух
През декември 2026 г. температурите вероятно ще бъдат над климатичните норми в значителна част от Европа. Западните ветрове могат да пренасят по-топъл и влажен въздух от Атлантическия океан, което би ограничило продължителните периоди със зимни условия.
Това не означава пълна липса на студ. Промени в атмосферната циркулация могат временно да обърнат тенденцията и да доведат до нахлуване на студен въздух, включително към Централна и Югоизточна Европа.
Януари и февруари остават несигурни
Очакванията за януари са за запазване на сравнително мекото време. Атлантическите циклони обаче могат периодично да носят валежи и по-студен въздух. Така общата тенденция към по-високи температури може да бъде прекъсвана от кратки зимни епизоди.
През февруари температурите в Северна Европа може да се доближат до обичайните за сезона, докато за южните части на континента прогнозите продължават да сочат по-топло време. Разположението на циклони и антициклони ще има решаващо значение за конкретните застудявания и снеговалежи.
Британската метеорологична служба предупреждава, че„Ел Ниньо е само един от няколкото климатични фактора, които влияят върху времето в Европа“
. Според службата явлението може да увеличи вероятността от по-меко, влажно и ветровито време в началото на зимата, но въздействието му върху Европа е косвено и зависи от останалата атмосферна циркулация.
Европейският център за средносрочни метеорологични прогнози посочва, че сезонните модели дават вероятности за отклонения от климатичните норми, а не точна прогноза за отделни дни. Затова предварителната картина може да се променя с наближаването на зимата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
15:16 11.10.2026
2 Зимата
15:18 11.10.2026
3 Оня
15:18 11.10.2026
4 Сатана Z
15:19 11.10.2026
5 авантгард
Не така, не така!
В Берлин и Брюксел ще е свирепа зима, облечени в палта вкъщи, по призив от ръководната звезда да се седи на 6 градуса.
Ха!
Може пък и да ги сгрее някое орехче, ох как може да ги сгрее!
15:21 11.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 дядя дръмпи цапна една ВИТОШКА ваксина
15:39 11.10.2026