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Европа я чака мека зима с по-малко сняг

Европа я чака мека зима с по-малко сняг

11 Октомври, 2026 15:11 695 7

  • европа-
  • зима 2026/2027-
  • ел ниньо-
  • сняг-
  • времето

Прогнозите са за по-високи температури през декември и януари

Европа я чака мека зима с по-малко сняг - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Зимата на 2026/2027 г. в Европа може да бъде по-топла от обичайното, а снеговалежите в голяма част от континента да се окажат по-редки. Най-големи са шансовете за снежна покривка в Северна Европа и високопланинските райони на Алпите, докато в по-ниските части се очакват по-чести периоди с дъжд вместо сняг.

Предварителните сезонни прогнози, цитирани от Libertatea, не изключват кратки, но рязки застудявания. Според прогнозните модели атмосферната циркулация може да бъде повлияна от много силен Ел Ниньо и от евентуално отслабване на полярния вихър в края на декември.

По-топъл декември с атлантически въздух

През декември 2026 г. температурите вероятно ще бъдат над климатичните норми в значителна част от Европа. Западните ветрове могат да пренасят по-топъл и влажен въздух от Атлантическия океан, което би ограничило продължителните периоди със зимни условия.

Това не означава пълна липса на студ. Промени в атмосферната циркулация могат временно да обърнат тенденцията и да доведат до нахлуване на студен въздух, включително към Централна и Югоизточна Европа.

Януари и февруари остават несигурни

Очакванията за януари са за запазване на сравнително мекото време. Атлантическите циклони обаче могат периодично да носят валежи и по-студен въздух. Така общата тенденция към по-високи температури може да бъде прекъсвана от кратки зимни епизоди.

През февруари температурите в Северна Европа може да се доближат до обичайните за сезона, докато за южните части на континента прогнозите продължават да сочат по-топло време. Разположението на циклони и антициклони ще има решаващо значение за конкретните застудявания и снеговалежи.

Британската метеорологична служба предупреждава, че

„Ел Ниньо е само един от няколкото климатични фактора, които влияят върху времето в Европа“

. Според службата явлението може да увеличи вероятността от по-меко, влажно и ветровито време в началото на зимата, но въздействието му върху Европа е косвено и зависи от останалата атмосферна циркулация.

Европейският център за средносрочни метеорологични прогнози посочва, че сезонните модели дават вероятности за отклонения от климатичните норми, а не точна прогноза за отделни дни. Затова предварителната картина може да се променя с наближаването на зимата.


Всички държави
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    8 0 Отговор
    Дано няма циклони и продължителни валежи едно време не е имало такова чудо циклони, като почне да вали по цял месец не спират дъждовете, а улиците на Бангарангастан нямат нормално отичане.

    15:16 11.10.2026

  • 2 Зимата

    5 1 Отговор
    Е хубав сезон! Можеш да отдаваш цялото си внимание на някоя красавица, сгушена в прегръдката ти!

    15:18 11.10.2026

  • 3 Оня

    7 0 Отговор
    Ми то поне от 15 години ние нямаме зима.

    15:18 11.10.2026

  • 4 Сатана Z

    4 2 Отговор
    В Европа тъкмо се готвеха да посрещат зимата с полупразни запаси от газ и бинго,оказва се ,че дори и те не са им нужни за предстоящия отоплителен сезон.

    15:19 11.10.2026

  • 5 авантгард

    3 2 Отговор
    Ааааа не така!
    Не така, не така!
    В Берлин и Брюксел ще е свирепа зима, облечени в палта вкъщи, по призив от ръководната звезда да се седи на 6 градуса.
    Ха!
    Може пък и да ги сгрее някое орехче, ох как може да ги сгрее!

    15:21 11.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 дядя дръмпи цапна една ВИТОШКА ваксина

    0 0 Отговор
    Зимата в германия на Север е по мека от зимата в бг.примерно в потсдам зимата е много мека ,няма студове като тук има много канали и е пълно с диви патици ,диви гъски ,които са най КУлтурни и тихи и нагли бели лебеди.колкото до чайките те са като бг-политик пред избори.Та такова твърдение е лесно да се направи.аз смятам ,че зимата в бг ще е сурова и безснежна!същото ще бъде и в украйна и просия!

    15:39 11.10.2026

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