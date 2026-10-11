Откриха севернокорейска мина на плаж в Южна Корея

Противопехотна мина, за която се предполага, че е отнесена от Северна Корея, е открита на плаж в западната част на Южна Корея. Взривното устройство е било обезвредено чрез контролиран взрив от военни специалисти. Няма пострадали или материални щети, съобщава южнокорейската информационна агенция Yonhap.

Мината е открита на 8 октомври около 15:30 ч. местно време от работник, извършващ дейности по почистване на крайбрежието на остров Джумун, в района на Кангхуа, близо до град Инчхон. На мястото незабавно е изпратен екип за обезвреждане на взривни устройства от Втора дивизия на южнокорейската морска пехота.

Според военните мината вероятно е попаднала на южнокорейска територия вследствие на обилните летни валежи и наводненията, които са отнесли взривни устройства от Северна Корея. Районът на Кангхуа се намира близо до устието на река Хан и до военната демаркационна линия между двете държави.

Това не е първият подобен случай. Между юли и август в района са открити общо 17 мини, включително противопехотни устройства и мини в дървени корпуси. Последната находка преди настоящия инцидент е регистрирана на 15 август. Местните власти предупредиха жителите и туристите да не докосват подозрителни предмети по крайбрежието, а незабавно да уведомяват полицията или военните.

Откритието идва на фона на засиленото напрежение между Северна и Южна Корея. На 5 октомври южнокорейските военни обявиха, че разследване, проведено съвместно с Командването на ООН, е установило севернокорейски произход на мини, при чиято експлозия на 21 септември бяха ранени трима южнокорейски военнослужещи, двама от тях тежко.

Сеул поиска официално извинение и премахване на мините, поставени южно от демаркационната линия. Пхенян отхвърли обвиненията и предупреди, че ще предприеме ответни действия при нарушаване на територията му.