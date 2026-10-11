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Откриха севернокорейска мина на плаж в Южна Корея

Откриха севернокорейска мина на плаж в Южна Корея

11 Октомври, 2026 14:43 664 14

  • мина-
  • северна корея-
  • южна корея-
  • обезвреждане-
  • плаж

Властите предупреждават за опасност от нови мини, отнесени от наводненията в Северна Корея

Откриха севернокорейска мина на плаж в Южна Корея - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Противопехотна мина, за която се предполага, че е отнесена от Северна Корея, е открита на плаж в западната част на Южна Корея. Взривното устройство е било обезвредено чрез контролиран взрив от военни специалисти. Няма пострадали или материални щети, съобщава южнокорейската информационна агенция Yonhap.

Мината е открита на 8 октомври около 15:30 ч. местно време от работник, извършващ дейности по почистване на крайбрежието на остров Джумун, в района на Кангхуа, близо до град Инчхон. На мястото незабавно е изпратен екип за обезвреждане на взривни устройства от Втора дивизия на южнокорейската морска пехота.

Според военните мината вероятно е попаднала на южнокорейска територия вследствие на обилните летни валежи и наводненията, които са отнесли взривни устройства от Северна Корея. Районът на Кангхуа се намира близо до устието на река Хан и до военната демаркационна линия между двете държави.

Това не е първият подобен случай. Между юли и август в района са открити общо 17 мини, включително противопехотни устройства и мини в дървени корпуси. Последната находка преди настоящия инцидент е регистрирана на 15 август. Местните власти предупредиха жителите и туристите да не докосват подозрителни предмети по крайбрежието, а незабавно да уведомяват полицията или военните.

Откритието идва на фона на засиленото напрежение между Северна и Южна Корея. На 5 октомври южнокорейските военни обявиха, че разследване, проведено съвместно с Командването на ООН, е установило севернокорейски произход на мини, при чиято експлозия на 21 септември бяха ранени трима южнокорейски военнослужещи, двама от тях тежко.

Сеул поиска официално извинение и премахване на мините, поставени южно от демаркационната линия. Пхенян отхвърли обвиненията и предупреди, че ще предприеме ответни действия при нарушаване на територията му.


Южна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това ми прилича по-скоро

    8 7 Отговор
    на някаква голяма тунквана вафла.

    14:45 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сър Пичук

    10 4 Отговор
    От Северна Корея какво друго очаквате да дойде?

    Коментиран от #5

    14:48 11.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И Киев е Руски

    2 8 Отговор

    До коментар #3 от "Сър Пичук":

    От там само пичук но сърпа само ще гледа.Ха ха ха

    Коментиран от #10

    14:52 11.10.2026

  • 6 И ся ко

    2 3 Отговор
    Няко плажуващ ли я забравил.

    14:55 11.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сатана Z

    3 8 Отговор
    Това кафявото на снимката прилича на вафла ядена няколко пъти,а не на мина.

    Коментиран от #11

    14:58 11.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Е ква е тая...

    1 0 Отговор
    ...вафла,с шаколадов крем...?!

    15:55 11.10.2026

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