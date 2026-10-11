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Папа Лъв XIV ще оперира възел в белия си дроб

Папа Лъв XIV ще оперира възел в белия си дроб

11 Октомври, 2026 15:27 383 3

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  • ватикан-
  • ангелус

Образуванието е открито на много ранен етап и е добре локализирано. Операцията е планирана за следващите дни

Папа Лъв XIV ще оперира възел в белия си дроб - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV ще се подложи на операция за отстраняване на възел в белия дроб, открит при скорошни медицински изследвания. Той съобщи новината след неделната молитва „Ангелус“, като уточни, че образуванието е установено на много ранен етап и е добре локализирано.

„Лекарите смятат, че е необходимо да се намесят и затова реших да се оперирам, за да го отстранят“, каза папата. По думите му операцията вече е планирана и ще бъде извършена през следващите дни.

Лъв XIV благодари на вярващите за духовната им близост и ги призова да се молят за него. В изявлението му не се посочва, че възелът е злокачествен, нито се уточнява конкретна диагноза.

Очаква се около седмица възстановяване

Ватиканската пресслужба е съобщила, че очакваният болничен престой след операцията е около една седмица. Не е обявена точна дата за процедурата или допълнителна информация за вида на хирургичната намеса.

Лъв XIV е на 71 години. Роденият в Чикаго Робърт Франсис Превост беше избран за папа на 8 май 2025 г. след смъртта на папа Франциск. Той е първият понтифик, роден в Съединените щати.

Източници: cnn.com, apnews.com, vaticannews.va


Ватикан
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