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В Германия искат изключване на Шрьодер от СДПГ
  Тема: Украйна

В Германия искат изключване на Шрьодер от СДПГ

11 Октомври, 2026 18:33 524 3

  • герхард шрьодер-
  • сдпг-
  • владимир путин-
  • германия-
  • фридрих мерц

Регионално партийно отделение подкрепи процедура заради посещението му при Владимир Путин. В СДПГ обаче има съмнения дали инициативата има шанс да успее

В Германия искат изключване на Шрьодер от СДПГ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Регионалното отделение на Социалдемократическата партия на Германия (СДПГ) в Горен Пфалц единодушно подкрепи инициатива за изключване на бившия канцлер Герхард Шрьодер. Поводът е посещението му при руския президент Владимир Путин по време на празнуването на рождения му ден, съобщи „Шпигел“.

Резолюцията призовава федералното ръководство на партията да поиска „възобновяване на дисциплинарната процедура с цел изключването на Герхард Шрьодер от СДПГ“. Председателката на регионалното отделение Каролин Вагнер заяви, че публичната близост на бившия канцлер с Путин вреди на партията и противоречи на нейните ценности.

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Спорове за шансовете на процедурата

За започване на ново производство са се обявили и заместник-председателите на СДПГ в Баден-Вюртемберг и Бавария Робин Мезарош и Себастиан Ролоф. Мезарош обаче признава, че юридическото изключване на Шрьодер е трудно. Кандидатът на партията за парламента на Северен Рейн-Вестфалия Йохен От също оценява скептично шансовете на инициативата.

Опит за изключване на бившия канцлер вече имаше през 2023 г., но приключи без резултат. Тогава повод стана посещението му на прием в руското посолство в Берлин по случай Деня на победата. По-късно Шрьодер не беше поканен на юбилейни прояви на СДПГ и на партийна конференция.

Критики след срещата с Путин

Кремъл съобщи, че Путин е поканил Шрьодер в дома си, след като е разбрал, че бившият канцлер се намира в Москва по работа за руската компания „Хиперглобус“. Снимки от срещата бяха публикувани от руската страна.

Посещението предизвика критики и от германското правителство. Говорителят му заяви, че „Путин е единственият отговорен за войната в Украйна“ и че заповедите му са причина за цивилни жертви, разделени семейства, загинали и ранени. Канцлерът Фридрих Мерц е определил като дълбоко неморално присъствието на Шрьодер на празненството, съобщи Ройтерс.

Лидерът на СДПГ и германски финансов министър Ларс Клингбайл също нарече посещението „напълно неприемливо“ заради страданията, причинени на украинското население.

Връзките на Шрьодер с Русия

Герхард Шрьодер беше канцлер на Германия между 1998 и 2005 г. След напускането на поста той заема ръководни позиции в руски енергийни компании и продължава да защитава необходимостта от икономически връзки с Русия.

През октомври 2026 г. Шрьодер беше назначен в надзорния съвет на „Хиперглобус“, която развива дейността на германската верига „Глобус“ в Русия. По-рано тази година Путин го посочи като предпочитан европейски посредник за евентуални преговори, но Европейският съюз и правителството на Мерц отхвърлиха идеята.

Източници: ndr.de, marketscreener.com


Германия
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  • 1 .....

    4 1 Отговор
    Аааа чужд агент

    18:39 11.10.2026

  • 2 не може да бъде

    2 2 Отговор
    Правилно е да го изключат ...преди да стане пратеник на ЕС за преговори с Русия рейтингът му трябва още да се повиши и изключването е мярка именно в тази посока!?

    18:52 11.10.2026

  • 3 Анонимен

    5 1 Отговор
    Тия май имат алергия към едновремешната развита Германия и си държат на сегашното свободно падане.

    18:54 11.10.2026

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