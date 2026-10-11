Има пострадали при новата атака по летището в Рияд

Няколко души са пострадали при нова атака срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд, съобщи Главното управление на гражданската авиация на Саудитска Аравия. Точният брой на ранените все още не е обявен.

„Международното летище „Крал Халид“ в Рияд беше подложено на ново нападение“, се посочва в изявлението на ведомството, публикувано в X. В него се уточнява, че има пострадали и че оценката на щетите и проверката на сигурността на съоръженията се извършват в координация с компетентните органи.

Операциите на летището са временно преустановени. Международният терминал остава затворен, докато аварийните екипи и службите за сигурност проверяват обстановката и преценяват кога полетите могат да бъдат възобновени.

Нов удар ден след смъртоносната атака

Новото нападение е извършено ден след ракетен удар по пътнически терминал на летището, при който загинаха 12 души, а други 309 бяха ранени. Саудитските власти съобщиха, че сред жертвите има четирима саудитски граждани, двама граждани на Бангладеш и по един гражданин на САЩ, Египет, Йордания, Сирия, Палестина и Судан. Част от ранените са били в критично състояние.

Тогава също бяха нанесени материални щети по летищната инфраструктура. Властите не са съобщили дали при новата атака има загинали или колко сериозни са пораженията.

Хусите поеха отговорност

Саудитската коалиция, която воюва срещу подкрепяните от Иран хуси в Йемен, съобщи, че снаряд е поразил пътнически терминал на летището. Хусите поеха отговорност за атаките срещу летището и предупредиха авиокомпаниите и пътниците да избягват саудитското въздушно пространство.

Това е поредната атака срещу летището в Рияд в рамките на дни. При по-ранни нападения са загинали още трима саудитски граждани, включително пилот. Саудитската коалиция определи смъртоносния удар от 10 октомври като военно престъпление и заяви, че ще отговори решително.

Източници: apnews.com, aljazeera.com, gulfnews.com