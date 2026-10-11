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Има пострадали при новата атака по летището в Рияд
  Тема: Иранската криза

Има пострадали при новата атака по летището в Рияд

11 Октомври, 2026 19:33, обновена 11 Октомври, 2026 19:37 795 11

  • рияд-
  • летище „крал халид“-
  • хуси-
  • саудитска аравия-
  • йемен

Полетите от международното летище „Крал Халид“ са временно преустановени, докато се проверяват щетите и сигурността на обектите

Има пострадали при новата атака по летището в Рияд - 1
Снимка: Х
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Няколко души са пострадали при нова атака срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд, съобщи Главното управление на гражданската авиация на Саудитска Аравия. Точният брой на ранените все още не е обявен.

„Международното летище „Крал Халид“ в Рияд беше подложено на ново нападение“, се посочва в изявлението на ведомството, публикувано в X. В него се уточнява, че има пострадали и че оценката на щетите и проверката на сигурността на съоръженията се извършват в координация с компетентните органи.

Операциите на летището са временно преустановени. Международният терминал остава затворен, докато аварийните екипи и службите за сигурност проверяват обстановката и преценяват кога полетите могат да бъдат възобновени.

Нов удар ден след смъртоносната атака

Новото нападение е извършено ден след ракетен удар по пътнически терминал на летището, при който загинаха 12 души, а други 309 бяха ранени. Саудитските власти съобщиха, че сред жертвите има четирима саудитски граждани, двама граждани на Бангладеш и по един гражданин на САЩ, Египет, Йордания, Сирия, Палестина и Судан. Част от ранените са били в критично състояние.

Тогава също бяха нанесени материални щети по летищната инфраструктура. Властите не са съобщили дали при новата атака има загинали или колко сериозни са пораженията.

Хусите поеха отговорност

Саудитската коалиция, която воюва срещу подкрепяните от Иран хуси в Йемен, съобщи, че снаряд е поразил пътнически терминал на летището. Хусите поеха отговорност за атаките срещу летището и предупредиха авиокомпаниите и пътниците да избягват саудитското въздушно пространство.

Това е поредната атака срещу летището в Рияд в рамките на дни. При по-ранни нападения са загинали още трима саудитски граждани, включително пилот. Саудитската коалиция определи смъртоносния удар от 10 октомври като военно престъпление и заяви, че ще отговори решително.

Източници: apnews.com, aljazeera.com, gulfnews.com


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Има я

    2 0 Отговор
    Руското външно министерство съобщи, че според предварителни данни на руското посолство в Саудитска Арабия сред жертвите няма руснаци.
    Москва също изрази дълбоки съболезнования на семействата и приятелите на жертвите и пожела бързо възстановяване на ранените.
    В резултат на нападението, според изявление на руското Министерство на външните работи, са загинали 12 души, включително граждани на Саудитска Арабия, както и граждани на Бангладеш, Египет, Йордания, Сирия, Палестина, Судан и Съединените щати. Повече от 300 други са ранени с различна степен на тежест и са причинени значителни материални щети.

    19:39 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 С джапанки

    7 1 Отговор
    Както е тръгнало, арабелите до седмица няма да имат летище

    19:41 11.10.2026

  • 4 Ъхъъъъ....

    3 3 Отговор
    Руслан Трад: Службите имат данни за руска роля в атаките

    19:42 11.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ъхъъъъ....

    6 0 Отговор
    Името на Международното летище в Рияд беше променено от Бен Ладен на „Крал Халид“

    19:44 11.10.2026

  • 8 Европейца

    11 0 Отговор
    Чаршафите бяха много наперени. Голям го вадеха ама се оказа мек. Имали нам колко си самолета и прочие, но ония с джапанките ги разкатават всеки ден.. както пише по-горе фатално е да се приятел на краварите... за тях си прЕятел само когато имат изгода

    19:44 11.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 4 Отговор
    БОЙНИЯ ВИК НА БЪЛГАРИТЕ КОГАТО СА СЕ БИЕЛИ В СТЕПИТЕ С МОНГОЛСКИТЕ ВАРВАРИ
    Е БИЛ " АЛЛАХУ АКБАР ":)

    19:47 11.10.2026

  • 11 И за Украйна важи същото !

    3 1 Отговор
    многократните нападения срещу съоръжения на гражданската руска авиация и застрашаването на живота на пътниците и персонала представляват изключително опасна ескалация и крещящо нарушение на международното право“. „Това представлява и пряка заплаха за гражданската безопасност, международната въздушна навигация и сигурността и стабилността на региона“..... За всички важи !

    19:55 11.10.2026