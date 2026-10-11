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Рафаел Глюксман спечели левоцентристката номинация във Франция
  Тема: Избори

Рафаел Глюксман спечели левоцентристката номинация във Франция

11 Октомври, 2026 21:22, обновена 11 Октомври, 2026 21:25 508 8

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  • франция-
  • социалистическа партия-
  • марин льо пен

Евродепутатът получи 66% от гласовете на вътрешния вот и ще се опита да обедини разединената левица преди президентските избори през 2027 г

Рафаел Глюксман спечели левоцентристката номинация във Франция - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Рафаел Глюксман спечели левоцентристката номинация за кандидат-президент на Франция още на първия тур с 66 процента от гласовете. Френският евродепутат и лидер на формацията „Плас Пюблик“ ще представлява социалдемократическата левица на президентските избори през пролетта на 2027 г.

В предварителния вот участваха над 120 000 души. Броят е значително по-нисък от този през 2011 г., когато 2,8 милиона избиратели гласуваха на първичните избори на Социалистическата партия, спечелени от бъдещия президент Франсоа Оланд.

Глюксман се очертава като основен конкурент в левия спектър на лидера на крайната левица Жан-Люк Меланшон от „Непокорна Франция“. Евродепутатът се противопоставя на съюз с Меланшон, докато лидерът на Социалистическата партия Оливие Фор е отворен към подобно партньорство.

„Аз съм кандидатът, който се застъпва за скъсване с макронизма, кандидатът, който настоява за край на хегемонията на Жан-Люк Меланшон над френската левица, кандидатът, който може да победи нашия дългогодишен враг - крайната десница“, заяви Глюксман пред партийни активисти след гласуването.

Предизвикателството пред левоцентристката левица

Сега пред Глюксман стои задачата да обедини разединената левица в кампания, която все по-силно се влияе от крайната десница. Умерената левица, оглавявана от него, спечели 14 процента на изборите за Европейски парламент във Франция през 2024 г.

Проучванията на общественото мнение показват, че Глюксман би могъл да достигне до балотажа на президентските избори. Според същите прогнози обаче той би загубил от фаворитката Марин Льо Пен, представител на крайнодясната партия „Национален сбор“.

Победата му на предварителните избори е удар за Оливие Фор и за линията му на сближаване с Меланшон. Пред Глюксман остава въпросът дали ще успее да превърне подкрепата от вътрешния вот в по-широка коалиция преди президентската кампания.

Източници: bta.bg, internazionale.it


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Конспирация Хазар

    4 1 Отговор
    На тоя името му е от стара френска династия.🤭

    21:34 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Иванов

    5 2 Отговор
    Може и да го пробутат, както пуснаха с парашут Макрон в последния момент. Само и само да не е Ле Пен.

    Коментиран от #6

    21:43 11.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хммм

    5 0 Отговор
    Ляв мушмул

    21:59 11.10.2026

  • 6 Соваж бейби

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Иванов":

    Марин е водеща за момента ,този смешник няма да победи никога .

    22:05 11.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Иван

    2 0 Отговор
    Евреин.

    22:17 11.10.2026

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