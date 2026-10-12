Саудитска Арабия задълбочава енергийните връзки в региона

Саудитска Арабия подписа три меморандума за разбирателство с Кувейт, Катар и Египет за разширяване на сътрудничеството в енергийния сектор. Паралелно с това Централната банка на Сирия издаде първия си акредитив от 14 години за сделка с „Сауди Арамко“ – ход, който улеснява вноса на петролни продукти и връщането на страната към международните банкови канали.

Министърът на енергетиката на Саудитска Арабия Абдулазиз бин Салман Ал Сауд подписа споразуменията с представители на трите държави. Договореностите с Кувейт и Египет допълват рамката, обявена от саудитската държавна информационна агенция СПА за по-тясно сътрудничество в електроенергетиката, възобновяемата енергия, петрола и природния газ.

Тръбопроводи и енергийни доставки

Споразумението с Катар обхваща петрола, природния газ и нефтохимическата промишленост. Двете страни ще проучват и възможности за изграждане на тръбопроводи за транспорт и износ на петрол и газ. В договореностите са включени още рафинирането, електроенергетиката, чистият водород, възобновяемите източници и съхранението на енергия.

С Кувейт Саудитска Арабия договори сътрудничество в електроенергетиката, възобновяемата енергия, електрическите мрежи и износа на електроенергия. Предвиждат се и общи инициативи в енергийната ефективност, съхранението на енергия и интелигентните мрежи.

В началото на август кувейтският министър на петрола Тарик ар Руми заяви, че страната му води преговори със Саудитска Арабия и други арабски държави за нов петролопровод за износ на суров петрол. Целта е част от доставките да могат да заобикалят стратегическия Ормузки проток.

Меморандумът с Египет е насочен към петрола, природния газ и техните производни, включително търговията, транспорта, съхранението и разпределението на енергийни продукти. Договореностите предвиждат и развитие на свързана инфраструктура и логистика.

Сирия отвори банков канал за петролна сделка

Централната банка на Сирия съобщи, че е издала акредитив за доставка на петролни продукти между Сирийската петролна компания и „Сауди Арамко“. Акредитивът е банков инструмент, който гарантира плащането по международна търговска сделка при изпълнение на предварително определени условия.

Операцията е организирана в сътрудничество с голяма американска банка, но името ѝ не е посочено. Според Централната банка на Сирия механизмът позволява плащанията по сделката да бъдат извършени чрез официалната банкова система и улеснява финансирането на вноса на петролни продукти.

Сирийската стъпка е част от усилията на Дамаск да възстанови достъпа си до международните финансови канали след отмяната на американските санкции и премахването на страната от американския списък на държавите, подкрепящи тероризма. За банковия сектор това е първата подобна операция от 14 години, а за енергийния пазар – възможност за уреждане на вносни доставки чрез официални финансови инструменти.

Източници: bta.bg, saudigazette.com.sa