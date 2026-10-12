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Пожарът Bike край Лос Анджелис наложи евакуация

Пожарът Bike край Лос Анджелис наложи евакуация

12 Октомври, 2026 05:43, обновена 12 Октомври, 2026 05:47 553 1

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Огънят край Санта Кларита е обхванал около 69 хектара и е локализиран на 12%. В четири зони е издадена заповед за незабавно напускане

Пожарът Bike край Лос Анджелис наложи евакуация - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бързо разрастващ се природен пожар край Санта Кларита, северно от Лос Анджелис, доведе до заповеди за евакуация в четири зони и до предупреждения за възможно напускане в още осем. Пожарът, наречен Bike, е обхванал 172 акра – около 69 хектара – и е локализиран на 12%, съобщи Асошиейтед прес.

Огънят е избухнал следобед в района на Cambria Estates Lane и Ravenhill Road, близо до откритото пространство Golden Valley Ranch. Според телевизия Си Би Ес Лос Анджелис по-ранна оценка е сочела площ от 230 акра, но последващо картографиране е намалило изчислената площ до около 172 акра. Причината за пожара се разследва.

Четири зони са под заповед за евакуация

Задължително напускане е разпоредено за зоните SCL-SULTUS, SCL-MACMILLAN, SCL-NADEU-A и SCL-SANDSOUTH-B. Предупреждение за възможна евакуация е издадено за SCL-CRYSTALSPRINGS, SCL-WOODLAND, SCL-SANDSOUTH-A, SCL-NADEU-B, SCL-FAIROAKSRANCH, SCL-MEDLEYRIDGE, SCL-ROLLINGHILLS-B и LAC-E119-A.

Националната гора „Анджелис“ определи поведението на огъня като „непредсказуемо“. В гасенето участват пожарникари от окръг Лос Анджелис и екипи на Националната гора „Анджелис“, а към операцията са насочени самолети, включително самолет Super Scooper.

Открит е евакуационен център

Властите са организирали временен евакуационен център в Колежа на каньоните в Санта Кларита. В него могат да бъдат настанени и малки домашни животни.

За големи животни е открит отделен център на панаирната площадка в Антилоуп Вали. Към момента няма потвърдени данни за пострадали хора или за разрушени сгради, а властите продължават да предупреждават жителите да следят промените в евакуационните зони и да изпълняват разпорежданията на пожарната и полицията.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, latimes.com


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