Повреден танкер спря движението през Босфора

Движението на корабите през Босфора беше временно спряно и в двете посоки, след като химическият танкер IVYAN получи повреда в двигателя и започна да се носи към брега край Канлъджа в Истанбул. Корабът е дълъг 107 метра, плава под флага на Малта и е пътувал от България към Италия.

Инцидентът е станал около 19:10 ч. Танкерът е загубил ход и е спрял на няколко метра от брега. На място са изпратени катери на турската брегова охрана и влекачи, които да предотвратят удар и да обезопасят плавателния съд.

Спасителни екипи са откарали кораба на безопасно място

Турското Министерство на транспорта съобщи, че към IVYAN са насочени катерите KEGM-4, TAHLİSİYE-2 и TAHLİSİYE-9, както и влекачите KURTARMA-7 и KURTARMA-11. „Движението на корабите през Босфора е временно спряно и в двете посоки“, се казва в съобщението.

След операцията танкерът е бил отведен и закотвен в района на Кючюкчекмедже. Турската агенция DHA съобщи, че корабният трафик през пролива е възстановен, след като плавателният съд е бил изведен от опасната зона.

Няма данни за пострадали хора или за разлив на превозвания товар. Случаят е поредният инцидент с кораб, получил техническа повреда при преминаване през един от най-натоварените морски проливи в света.

Източници: dha.com.tr