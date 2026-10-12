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Повреден танкер спря движението през Босфора

Повреден танкер спря движението през Босфора

12 Октомври, 2026 06:46 601 0

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  • корабен трафик

Химическият кораб IVYAN се е носил към брега край Канлъджа. След намесата на спасителните екипи трафикът е възстановен

Повреден танкер спря движението през Босфора - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Движението на корабите през Босфора беше временно спряно и в двете посоки, след като химическият танкер IVYAN получи повреда в двигателя и започна да се носи към брега край Канлъджа в Истанбул. Корабът е дълъг 107 метра, плава под флага на Малта и е пътувал от България към Италия.

Инцидентът е станал около 19:10 ч. Танкерът е загубил ход и е спрял на няколко метра от брега. На място са изпратени катери на турската брегова охрана и влекачи, които да предотвратят удар и да обезопасят плавателния съд.

Спасителни екипи са откарали кораба на безопасно място

Турското Министерство на транспорта съобщи, че към IVYAN са насочени катерите KEGM-4, TAHLİSİYE-2 и TAHLİSİYE-9, както и влекачите KURTARMA-7 и KURTARMA-11. „Движението на корабите през Босфора е временно спряно и в двете посоки“, се казва в съобщението.

След операцията танкерът е бил отведен и закотвен в района на Кючюкчекмедже. Турската агенция DHA съобщи, че корабният трафик през пролива е възстановен, след като плавателният съд е бил изведен от опасната зона.

Няма данни за пострадали хора или за разлив на превозвания товар. Случаят е поредният инцидент с кораб, получил техническа повреда при преминаване през един от най-натоварените морски проливи в света.

Източници: dha.com.tr


Турция
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