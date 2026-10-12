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Германия изпраща три изтребителя „Торнадо“ на учение на НАТО за ядрено възпиране

Германия изпраща три изтребителя „Торнадо“ на учение на НАТО за ядрено възпиране

12 Октомври, 2026 09:24, обновена 12 Октомври, 2026 09:28 817 23

  • германия-
  • нато-
  • ядрено възпиране-
  • учение

В маневрите „Непоколебимо пладне“ ще участват военнослужещи от 17 държави, без да се използват реални ядрени оръжия

Германия изпраща три изтребителя „Торнадо“ на учение на НАТО за ядрено възпиране - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Три германски изтребителя „Торнадо“ ще се включат в ежегодното учение на НАТО за ядрено възпиране „Стедфаст нуун“ (Steadfast Noon), което тази година ще бъде домакинствано от Италия. Маневрите започват утре и ще продължат около десет дни, съобщи ДПА, предава БТА.

В учението ще участват военнослужещи от 17 държави. Германските самолети обичайно са базирани в Бюхел, провинция Райнланд-Пфалц.

НАТО не разкрива подробности за сценария, но посочва, че мащабът ще бъде сходен с този от миналата година, когато в маневрите се включиха около 2000 военнослужещи и над 70 самолета.

Ръководителката на ядрената политика на Алианса Насима Бароус заяви миналата седмица, че учението цели да демонстрира готовността и способността на НАТО да защитава територията си. Тя подчерта, че няма да бъдат използвани реални ядрени оръжия. От Алианса допълниха, че маневрите не са свързани с актуални събития и не са насочени срещу конкретна държава.

По данни на военни експерти учението, което традиционно се провежда през октомври, включва отработване на безопасното транспортиране на оръжия от подземни складове до самолети и монтирането им на изтребители. Използват се единствено учебни бомби без реални ядрени бойни глави.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    16 2 Отговор
    Аре бе......!!!
    И германците ли като нас останаха само с три самолета...?!
    Шмерц - приятел на Русия!!!

    09:29 12.10.2026

  • 2 Факти

    19 2 Отговор
    Само толкова ли, имат? Великото НАТО ,което напада малки беззащитни държави , за да ги ограбва !!!

    09:30 12.10.2026

  • 3 СвръхАз

    15 2 Отговор
    Кой ги измисля тия имена? „Непоколебимо пладне“ ...смятай..

    09:30 12.10.2026

  • 4 Боруна Лом

    13 2 Отговор
    ДАНО ДА НЕ СЕ ИЗТРЕПЯТ ВЗАИМНО!😠

    09:34 12.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Наистина

    12 2 Отговор
    карайте я така и добре ще се възпрете !

    09:38 12.10.2026

  • 7 страховитото НАТО отговаря

    16 2 Отговор
    Ако може и да пратят и двама картечаря за дроново възпиране на Русия.

    09:38 12.10.2026

  • 8 дедо ти

    16 1 Отговор
    Единият от трите ще се управлява лично от мерц.Той вече си е сложил памперса.

    09:41 12.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гарга Сарис

    6 0 Отговор
    А ние ще муаме бобец! Ще обгазяваме!

    09:46 12.10.2026

  • 11 Моряка

    6 1 Отговор
    Германия пак бъзика мечката.Този път едва ли ще оцелее.Покрай безумните Мерцове,Каи, Урсули и нашите продажни атлантици,ще изгорим и ние.Москва на сълзи не вярва.Отдавна.Освен това Радев назначи английска агентка за въшна министърка.Навря го на собствените си избиратели русофили.

    09:47 12.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Немой

    0 4 Отговор

    До коментар #12 от "За русофилите":

    НАТО ще те възпре !

    09:51 12.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 17 държави от нато с 3 самолета

    7 1 Отговор
    Най-мащабното учение провеждано досега.Под наслов ,,Можем и без дизел и керосин".Невиждано ЕКО учение надминаващо всички мащаби показвани някога.Загатващо за отличното състояния на вложените милиарди във всичко това .Ще има демонстративно хвърляне на нож,Стрелба с лък,мятане на копие и накрая черешката .Ще преминат германски Месершмит с две Щуки отстрани на бръснещ полет с големи транспаранти и табели Торнадо.

    09:53 12.10.2026

  • 16 хихи

    6 1 Отговор
    ама и трите ли....?

    09:53 12.10.2026

  • 17 Бен Търпин

    7 1 Отговор
    Хахахаа...възпиране а. ...хахахаа

    09:53 12.10.2026

  • 18 оня с коня

    2 2 Отговор
    На следващото Учение за Ядрено възспиране ще участват и НАШИТЕ Ф-16 блок 70

    Коментиран от #23

    10:37 12.10.2026

  • 19 бълха възпира мечка

    2 0 Отговор
    И като те гризна за вратлето карай с тебе руска мечка агресивна.Ей чуваш ли?На теб крещя!Защо не отговаряш?Тук съм ,Ето мее насам...

    10:53 12.10.2026

  • 20 учение с бяло течения

    2 0 Отговор
    Завоня на НАТО.

    10:54 12.10.2026

  • 21 ганю

    2 0 Отговор
    а във райхстага кога ще има фашистко възпиране?
    не е ясно, аверите на оня куку с мустачките
    дето уби 52 млн.души.
    гьобелска пропаганда

    11:07 12.10.2026

  • 22 Хахаха хохохо

    1 0 Отговор
    Гоймания е бита карта. (два пъти)

    11:15 12.10.2026

  • 23 Може, но като

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    мишени

    11:15 12.10.2026

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