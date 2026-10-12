Германия изпраща три изтребителя „Торнадо“ на учение на НАТО за ядрено възпиране

Три германски изтребителя „Торнадо“ ще се включат в ежегодното учение на НАТО за ядрено възпиране „Стедфаст нуун“ (Steadfast Noon), което тази година ще бъде домакинствано от Италия. Маневрите започват утре и ще продължат около десет дни, съобщи ДПА, предава БТА.
В учението ще участват военнослужещи от 17 държави. Германските самолети обичайно са базирани в Бюхел, провинция Райнланд-Пфалц.
НАТО не разкрива подробности за сценария, но посочва, че мащабът ще бъде сходен с този от миналата година, когато в маневрите се включиха около 2000 военнослужещи и над 70 самолета.
Ръководителката на ядрената политика на Алианса Насима Бароус заяви миналата седмица, че учението цели да демонстрира готовността и способността на НАТО да защитава територията си. Тя подчерта, че няма да бъдат използвани реални ядрени оръжия. От Алианса допълниха, че маневрите не са свързани с актуални събития и не са насочени срещу конкретна държава.
По данни на военни експерти учението, което традиционно се провежда през октомври, включва отработване на безопасното транспортиране на оръжия от подземни складове до самолети и монтирането им на изтребители. Използват се единствено учебни бомби без реални ядрени бойни глави.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
И германците ли като нас останаха само с три самолета...?!
Шмерц - приятел на Русия!!!
09:29 12.10.2026
2 Факти
09:30 12.10.2026
3 СвръхАз
09:30 12.10.2026
4 Боруна Лом
09:34 12.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Наистина
09:38 12.10.2026
7 страховитото НАТО отговаря
09:38 12.10.2026
8 дедо ти
09:41 12.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гарга Сарис
09:46 12.10.2026
11 Моряка
09:47 12.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Немой
До коментар #12 от "За русофилите":НАТО ще те възпре !
09:51 12.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 17 държави от нато с 3 самолета
09:53 12.10.2026
16 хихи
09:53 12.10.2026
17 Бен Търпин
09:53 12.10.2026
18 оня с коня
Коментиран от #23
10:37 12.10.2026
19 бълха възпира мечка
10:53 12.10.2026
20 учение с бяло течения
10:54 12.10.2026
21 ганю
не е ясно, аверите на оня куку с мустачките
дето уби 52 млн.души.
гьобелска пропаганда
11:07 12.10.2026
22 Хахаха хохохо
11:15 12.10.2026
23 Може, но като
До коментар #18 от "оня с коня":мишени
11:15 12.10.2026