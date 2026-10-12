Германия изпраща три изтребителя „Торнадо“ на учение на НАТО за ядрено възпиране

Три германски изтребителя „Торнадо“ ще се включат в ежегодното учение на НАТО за ядрено възпиране „Стедфаст нуун“ (Steadfast Noon), което тази година ще бъде домакинствано от Италия. Маневрите започват утре и ще продължат около десет дни, съобщи ДПА, предава БТА.

В учението ще участват военнослужещи от 17 държави. Германските самолети обичайно са базирани в Бюхел, провинция Райнланд-Пфалц.

НАТО не разкрива подробности за сценария, но посочва, че мащабът ще бъде сходен с този от миналата година, когато в маневрите се включиха около 2000 военнослужещи и над 70 самолета.

Ръководителката на ядрената политика на Алианса Насима Бароус заяви миналата седмица, че учението цели да демонстрира готовността и способността на НАТО да защитава територията си. Тя подчерта, че няма да бъдат използвани реални ядрени оръжия. От Алианса допълниха, че маневрите не са свързани с актуални събития и не са насочени срещу конкретна държава.

По данни на военни експерти учението, което традиционно се провежда през октомври, включва отработване на безопасното транспортиране на оръжия от подземни складове до самолети и монтирането им на изтребители. Използват се единствено учебни бомби без реални ядрени бойни глави.