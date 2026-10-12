Новини
Свят »
Франция »
Макрон: Няма признаци Русия да спазва енергийното примирие с Украйна

Макрон: Няма признаци Русия да спазва енергийното примирие с Украйна

12 Октомври, 2026 13:02 930 58

  • макрон-
  • русия-
  • енергийно примирие-
  • украйна

Френският президент заяви, че разговорите за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура могат да продължат само при реално и взаимно спазвано примирие

Макрон: Няма признаци Русия да спазва енергийното примирие с Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че през последните 48 часа не е забелязал признаци Русия да спазва договореност за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура на Украйна. Това предаде Ройтерс, предава БТА.

Ден по-рано американският президент Доналд Тръмп изненадващо обяви енергийно примирие между Русия и Украйна, което според него „влиза в сила незабавно“. Украинският президент Володимир Зеленски обаче посочи, че все още очаква да се запознае с подробностите по договореността.

„Можем да подновим обсъжданията за ситуацията с енергийната инфраструктура само ако има реално прекратяване на огъня, което се спазва и от двете страни“, заяви Макрон пред журналисти по време на автомобилно изложение в Париж.

„През последните 48 часа не съм забелязал Русия да спазва каквото и да е енергийно примирие“, добави френският държавен глава.

По думите му няма фактически основания за промяна на досегашната позиция, тъй като Русия продължава да нанася удари по цивилни обекти и инфраструктура в Украйна.

Макрон подчерта, че подкрепя усилията за прекратяване на атаките срещу енергийната инфраструктура, но предупреди срещу отстъпки под руски натиск. Френският президент съобщи още, че по-късно днес ще разговаря с американския си колега Доналд Тръмп, предаде Франс прес.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 По скоро

    49 3 Отговор
    Има признаци че бабето ша го ошамари пак макрончо

    13:05 12.10.2026

  • 3 ТАСС

    1 16 Отговор
    Факти - ческите са наши приАтели .

    13:05 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гилотен

    44 3 Отговор
    От многото ти акъл Макроне, държавата ти заприлича на кокошкарник, та оправяш бойното поле?!

    13:05 12.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Отреазвяващ

    32 1 Отговор
    Гледай внимателно,не ти остава много време!

    13:05 12.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Няма признаци

    29 2 Отговор
    на този да му е дошъл акъла. Скоро май не е ял бой.

    13:06 12.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кина

    35 2 Отговор
    Във Франция протестите излизат извън контрола на корумпираното правителство което през зимата ще изпадне в политически колапс..

    13:06 12.10.2026

  • 12 Гост

    34 2 Отговор
    Ааа, а кой каза че има примирие? Руснак? Поименно, моля!
    А вие, видяхте, чухте ли, нещо от руска страна?
    А и нали трепет по 2000 руснаци на ден, кво ви притеснявам?

    Коментиран от #17, #31

    13:07 12.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 българина

    20 0 Отговор
    ти гочно кого представляваш с това изказване? Зеленски, че да му дадеш повод да продължи , много сте плитики беее, евреите ще се наиграят и ще аи го получат

    13:08 12.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 АБВ

    24 0 Отговор
    "Европа продължава да плаща милиарди за руски енергийни ресурси, а обвинява Вашингтон, че купува руски дизел, за да свали цените за американците. Това заяви финансовият министър на САЩ Скот Бесент, който нарече европейските критики „чиста проба лицемерие“. По думите му от началото на войната европейците са дали на Русия повече пари, отколкото на Украйна - резултат от провалената им енергийна политика......."
    Американците могат да казват и истината ! Понякога !

    13:10 12.10.2026

  • 19 456

    24 0 Отговор
    Аз не чух , РФ да е казала ,че ще спазва някакво примирие. Бай Дончо сам и еднолично нещо казва и толкуз.

    13:11 12.10.2026

  • 20 Каквото е разписала Русия го спазва

    26 0 Отговор
    Каквото не е разписала не го спазва. Тва не е Франция с Минските споразумения и лъжи другари

    13:12 12.10.2026

  • 21 Гост

    23 0 Отговор
    Никви признаци, само призраци! Руски лопати дебнат зад всеки ъгъл, и надежда от никде не идва!
    Баце, земи се оправи дечурлигата дет те праат на улави, мани ги руснаците, те не са п твоята лига!!!

    13:12 12.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 русия Терорист

    2 23 Отговор
    Никакво Доверие на руските Терористи !

    13:13 12.10.2026

  • 24 Абе,

    23 1 Отговор
    макарончо да си види войната вътре във Франция ...

    13:14 12.10.2026

  • 25 Гост

    16 0 Отговор

    До коментар #17 от "да питам":

    Ем ко, нека кажат кой е договорил и потвърдил примирие? А и победителите пе хленчат, нали? А тоя хленчи, или...?

    Коментиран от #38

    13:15 12.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Герге ,

    11 0 Отговор
    ПАКСИГЛАДЕНБАБИ

    13:16 12.10.2026

  • 28 Бе, айде скрии се

    23 0 Отговор
    Тоя взел да се обажда? Не мое да се спрай с бунтуващите се деца на мигрантите, които скоро ще му превземат смешната страна, за Русия и покрайнината й се загрижил?

    13:16 12.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Чума

    18 0 Отговор
    Стига сте му се радвали на този Тръмп! Два мандата празен ход! На заека тичай, на хрътката дръж! Никой не иска войните да спрат, освен България! Но и тук има военолюбци! Когато в Москва имаше избори, никой не помисли да спре обстрела, а сега искал 2 месеца, да може пак да излъже, че пбя в поледно време е сериозен!

    13:16 12.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Глюпости ,

    6 5 Отговор
    Сега товари милиони литри нафта за Дончо , а Володимир ги дебне .. 😁

    13:19 12.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Няма признаци...

    15 0 Отговор
    ...Русия да е сключвала такова примирие.
    Бе тия са приказки под шипковия храст ...някой да е чул официално изявление на руската държава за сключено примирие ...това го изгука Тръмпи в соц мрежите...после Зеленото го помоли , да помоли Путин за два месеца тишина, че да организирол избори ...смях тотал.
    Никъде няма изявление на Русия в тази посока...а Макрончо иска от Русия да спазва ангажимент , който не е поемала .

    13:25 12.10.2026

  • 38 Гостя ,

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    Какво виждаш , да питам ?

    Коментиран от #48

    13:25 12.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Коко

    7 1 Отговор
    Я, ма то микрончето се показа бе.
    Баба му го е пуснала да полудува малко!
    Какви признаци бе , чехльо,те още не са се разбрали , а ти вече твърдиш че Русия не ги спазва.

    13:34 12.10.2026

  • 43 Инфо

    11 0 Отговор
    Оказа се, че Франция за 2026 г е внесла руски газ за над 8 милиарда евро, и е най големият вносител в Европа.

    Коментиран от #50

    13:34 12.10.2026

  • 44 Куку Руку

    6 0 Отговор

    До коментар #39 от "ИЗКУКУЛУ":

    Вафла чудна .

    13:34 12.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Гостя ,":

    Начи, Баце, виждам едно стадо! Голямо стадо,
    секви твари! И няколко около него, дет викат, гъци, гъци, а от стадото се чува беееее!!!
    Е те тъва е, стадо от блеяре!

    Коментиран от #49, #56

    13:42 12.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 000

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Инфо":

    За евро овцете това са подробности. Важно е какво говорят шепа ппазти глави - марионетки. Обаче евро овците плащат и то скъпо.

    13:50 12.10.2026

  • 51 дюшан зе близе

    4 1 Отговор
    ЧЕ МИНСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА КОИТО ТИ И МЕРКЕЛ БЯХТЕ ПОСРЕДНИЦИ БЯХА ЛИ СПАЗВАНИ ОТ УКРАЙНА?Млъквай че още два три месеца и ще си аут за да садиш картофе с баба.

    13:52 12.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 наблюдател

    0 0 Отговор
    А има ли признаци Украйна да го спазва. Дали Руските атаки не са отговор на това, че непосредствено преди тях Украйна отново удари рафинерии

    14:09 12.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания