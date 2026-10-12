Макрон: Няма признаци Русия да спазва енергийното примирие с Украйна

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че през последните 48 часа не е забелязал признаци Русия да спазва договореност за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура на Украйна. Това предаде Ройтерс, предава БТА.

Ден по-рано американският президент Доналд Тръмп изненадващо обяви енергийно примирие между Русия и Украйна, което според него „влиза в сила незабавно“. Украинският президент Володимир Зеленски обаче посочи, че все още очаква да се запознае с подробностите по договореността.

„Можем да подновим обсъжданията за ситуацията с енергийната инфраструктура само ако има реално прекратяване на огъня, което се спазва и от двете страни“, заяви Макрон пред журналисти по време на автомобилно изложение в Париж.

„През последните 48 часа не съм забелязал Русия да спазва каквото и да е енергийно примирие“, добави френският държавен глава.

По думите му няма фактически основания за промяна на досегашната позиция, тъй като Русия продължава да нанася удари по цивилни обекти и инфраструктура в Украйна.

Макрон подчерта, че подкрепя усилията за прекратяване на атаките срещу енергийната инфраструктура, но предупреди срещу отстъпки под руски натиск. Френският президент съобщи още, че по-късно днес ще разговаря с американския си колега Доналд Тръмп, предаде Франс прес.