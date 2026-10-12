Макрон: Няма признаци Русия да спазва енергийното примирие с Украйна

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че през последните 48 часа не е забелязал признаци Русия да спазва договореност за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура на Украйна. Това предаде Ройтерс, предава БТА.
Ден по-рано американският президент Доналд Тръмп изненадващо обяви енергийно примирие между Русия и Украйна, което според него „влиза в сила незабавно“. Украинският президент Володимир Зеленски обаче посочи, че все още очаква да се запознае с подробностите по договореността.
„Можем да подновим обсъжданията за ситуацията с енергийната инфраструктура само ако има реално прекратяване на огъня, което се спазва и от двете страни“, заяви Макрон пред журналисти по време на автомобилно изложение в Париж.
„През последните 48 часа не съм забелязал Русия да спазва каквото и да е енергийно примирие“, добави френският държавен глава.
По думите му няма фактически основания за промяна на досегашната позиция, тъй като Русия продължава да нанася удари по цивилни обекти и инфраструктура в Украйна.
Макрон подчерта, че подкрепя усилията за прекратяване на атаките срещу енергийната инфраструктура, но предупреди срещу отстъпки под руски натиск. Френският президент съобщи още, че по-късно днес ще разговаря с американския си колега Доналд Тръмп, предаде Франс прес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 По скоро
13:05 12.10.2026
3 ТАСС
13:05 12.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гилотен
13:05 12.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Отреазвяващ
13:05 12.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Няма признаци
13:06 12.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Кина
13:06 12.10.2026
12 Гост
А вие, видяхте, чухте ли, нещо от руска страна?
А и нали трепет по 2000 руснаци на ден, кво ви притеснявам?
Коментиран от #17, #31
13:07 12.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 българина
13:08 12.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
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18 АБВ
Американците могат да казват и истината ! Понякога !
13:10 12.10.2026
19 456
13:11 12.10.2026
20 Каквото е разписала Русия го спазва
13:12 12.10.2026
21 Гост
Баце, земи се оправи дечурлигата дет те праат на улави, мани ги руснаците, те не са п твоята лига!!!
13:12 12.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 русия Терорист
13:13 12.10.2026
24 Абе,
13:14 12.10.2026
25 Гост
До коментар #17 от "да питам":Ем ко, нека кажат кой е договорил и потвърдил примирие? А и победителите пе хленчат, нали? А тоя хленчи, или...?
Коментиран от #38
13:15 12.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Герге ,
13:16 12.10.2026
28 Бе, айде скрии се
13:16 12.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Чума
13:16 12.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Глюпости ,
13:19 12.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
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37 Няма признаци...
Бе тия са приказки под шипковия храст ...някой да е чул официално изявление на руската държава за сключено примирие ...това го изгука Тръмпи в соц мрежите...после Зеленото го помоли , да помоли Путин за два месеца тишина, че да организирол избори ...смях тотал.
Никъде няма изявление на Русия в тази посока...а Макрончо иска от Русия да спазва ангажимент , който не е поемала .
13:25 12.10.2026
38 Гостя ,
До коментар #25 от "Гост":Какво виждаш , да питам ?
Коментиран от #48
13:25 12.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
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42 Коко
Баба му го е пуснала да полудува малко!
Какви признаци бе , чехльо,те още не са се разбрали , а ти вече твърдиш че Русия не ги спазва.
13:34 12.10.2026
43 Инфо
Коментиран от #50
13:34 12.10.2026
44 Куку Руку
До коментар #39 от "ИЗКУКУЛУ":Вафла чудна .
13:34 12.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
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48 Гост
До коментар #38 от "Гостя ,":Начи, Баце, виждам едно стадо! Голямо стадо,
секви твари! И няколко около него, дет викат, гъци, гъци, а от стадото се чува беееее!!!
Е те тъва е, стадо от блеяре!
Коментиран от #49, #56
13:42 12.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 000
До коментар #43 от "Инфо":За евро овцете това са подробности. Важно е какво говорят шепа ппазти глави - марионетки. Обаче евро овците плащат и то скъпо.
13:50 12.10.2026
51 дюшан зе близе
13:52 12.10.2026
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58 наблюдател
14:09 12.10.2026