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Трима арестувани след безредици край лагер в Мадрид

Трима арестувани след безредици край лагер в Мадрид

13 Октомври, 2026 02:57, обновена 13 Октомври, 2026 02:58 485 1

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  • палатков лагер

Един полицай е ранен при сблъсъци между крайнодесни групи и протестиращи, настояващи за достойни жилища

Трима арестувани след безредици край лагер в Мадрид - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души са арестувани, а един полицейски служител е ранен след сблъсъци край палатков лагер в центъра на Мадрид. Задържаните са обвинени в нападение над полицай. Сред тях са един мъж, една жена и едно непълнолетно лице. Имената им не са съобщени.

Безредиците са започнали, след като около 100 души, носещи символи от режима на Франко, са направили опит да атакуват протестиращите. Напрежението ескалирало след призиви в социалните мрежи за разгонване на хората от лагера. Те отговорили с апел за обществена подкрепа.

Над 2000 души нощуват в палатковия лагер от 26 септември. Искането им е за достойни жилища. В опит да защитят палатките си протестиращите са образували жива верига и са блокирали достъпа до лагера.

Полицията се е намесила, изтласкала е крайнодесните групи извън площада и временно е затворила за пешеходци съседните улици. Към момента не са съобщени допълнителни подробности за състоянието на ранения полицейски служител или за последващи действия спрямо задържаните.

Източници: bnrnews.bg


Испания
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