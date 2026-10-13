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Руски удар по Харков: 11 ранени, срути се вход на блок
  Тема: Украйна

Руски удар по Харков: 11 ранени, срути се вход на блок

13 Октомври, 2026 03:08, обновена 13 Октомври, 2026 03:09 470 4

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  • жилищна сграда

Ракета е разрушила входа на четириетажна жилищна сграда. Под развалините може да има хора, съобщиха украинските спасителни служби

Руски удар по Харков: 11 ранени, срути се вход на блок - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Единайсет души са ранени при руски удар по Харков, нанесен вечерта на 12 октомври, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Сред пострадалите е спасител, който е бил хоспитализиран.

Ударени са жилищни квартали и обекти на гражданската инфраструктура в Холодногорския и Шевченковския район на града. Една от ракетите е попаднала в четириетажна жилищна сграда, като входът е бил напълно разрушен.

„Под развалините може да има хора“, посочват от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

На други места в Харков са регистрирани пожари и разрушения. Продължават гасенето на огъня и аварийно-спасителните дейности.

Украинските спасителни служби не съобщават за окончателен брой на хората, които може да се намират под развалините. Работата на екипите продължава.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Що се сърдиш бе,Милене?

    03:20 13.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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