Руски удар по Харков: 11 ранени, срути се вход на блок

Единайсет души са ранени при руски удар по Харков, нанесен вечерта на 12 октомври, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Сред пострадалите е спасител, който е бил хоспитализиран.

Ударени са жилищни квартали и обекти на гражданската инфраструктура в Холодногорския и Шевченковския район на града. Една от ракетите е попаднала в четириетажна жилищна сграда, като входът е бил напълно разрушен.

„Под развалините може да има хора“, посочват от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

На други места в Харков са регистрирани пожари и разрушения. Продължават гасенето на огъня и аварийно-спасителните дейности.

Украинските спасителни служби не съобщават за окончателен брой на хората, които може да се намират под развалините. Работата на екипите продължава.

Източници: pravda.com.ua