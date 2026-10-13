Ройтерс: Сделката за руски дизел цели нови преговори

Споразумението за износ на руски дизел е част от опит на администрацията на Доналд Тръмп да върне Русия на масата за преговори за прекратяване на войната в Украйна. Това са заявили американски представители пред украинската делегация по време на среща в Маями в петък, съобщи Ройтерс, позовавайки се на американски официални източници.

В срещата са участвали специалният пратеник на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф и зетят на президента Джаред Къшнър. Според трима източници, запознати с разговорите, американците са обяснили, че руският президент Владимир Путин не е готов да преговаря за прекратяване на продължаващата вече четири години и половина война.

Двама от източниците са заявили, че сделката за дизела може да помогне за възобновяване на тристранните разговори между САЩ, Русия и Украйна. Според друг от тях споразумението изпраща сигнал, че Тръмп е готов да сключва сделки с Москва и така може да смекчи руската позиция.

Вашингтон защитава споразумението

„Идеята беше САЩ да могат да се върнат при руснаците и да им кажат: „Вижте, украинците спряха ударите, а ние ви предоставихме тази сделка. Сега е ваш ред да направите нещо“, е заявил един от източниците.

По силата на споразумението Русия ще достави над 2,25 милиона барела дизел за американския и световните пазари. Доналд Тръмп защити решението и го определи като „правилния избор за американския народ“. Президентът твърди, че сделката ще понижи цените на енергията в САЩ.

Споразумението обаче предизвика критики от американски законодатели. Те твърдят, че чрез него Москва ще получи средства за продължаване на войната, без Владимир Путин да бъде принуден да направи отстъпки за прекратяване на конфликта.

По време на срещата Джаред Къшнър е заявил, че Тръмп иска Украйна да прекрати ударите по руски нефтопреработвателни заводи. Американският президент твърди, че тези атаки повишават световните цени на горивата. Според експерти, цитирани от Ройтерс, основен фактор за поскъпването са последиците от войната в Иран.

Енергийното примирие остава непотвърдено

Няколко дни след представянето на сделката за дизела Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украйна. Двете страни не са потвърдили, че са постигнали такова споразумение. След обявяването му руските сили са нанесли удари по енергийни обекти в Украйна, а говорителят на Кремъл Дмитрий Песков е отхвърлил предложението на Володимир Зеленски за пълно 60-дневно примирие.

Украинските представители са посрещнали скептично американския подход, който според тях разчита на търговски договорености за промяна на руската политика. Администрацията на Тръмп вече е отправяла предложения за облекчаване на санкциите и за потенциални споразумения за полезни изкопаеми, но според Ройтерс те не са довели до промяна в основните руски искания.

На срещата в Маями са обсъдени още гаранциите за сигурността на Украйна, средствата за възстановяване на страната и необходимостта Киев да формализира инвестиционните си планове. В разговорите са участвали и европейски представители, а Световната банка се е включила дистанционно.

Украинската делегация е напуснала срещата без официални ангажименти. Представителите на Киев са дали сигнал, че биха се съгласили на енергийно примирие, ако Русия също го спазва.

Източници: bta.bg