Мъск е похарчил $366 млн. за изборите в САЩ

Илон Мъск е похарчил около 366 милиона долара за междинните избори в САЩ през 2026 г., като най-малко 276 милиона долара от тази сума са насочени към републикански организации и собствения му комитет America PAC от юли насам. Данните го поставят сред най-големите индивидуални политически дарители в кампанията.

Средствата се отчитат за изборния цикъл, започнал на 1 януари 2025 г. Според данните, потвърдени от говорител на America PAC, 158 милиона долара са предоставени на Senate Leadership Fund – комитетът, който подпомага републиканските кандидати за Сената и е свързан с лидера на мнозинството Джон Тюн.

Още 20 милиона долара са отишли към Congressional Leadership Fund, подкрепящ републиканците в Камарата на представителите и свързан с председателя на камарата Майк Джонсън. America PAC е получил 76 милиона долара.

Други 10 милиона долара са предоставени на Lone Star Liberty PAC в подкрепа на кандидатурата на републиканския главен прокурор на Тексас Кен Пакстън за Сената. Републиканската асоциация на губернаторите е получила 10 милиона долара, а Републиканската асоциация на главните прокурори – 2 милиона долара.

America PAC подпомага републикански кандидати в седем ключови щата и в близо три десетки надпревари за Камарата на представителите. Новите дарения трябва да бъдат публично отчетени, когато комитетите оповестят разходите си за третото тримесечие.

Финансово предимство пред демократите

Републиканците разполагат със значително финансово предимство пред демократите и използват средствата за предизборна реклама в заключителната част на кампанията. Позицията им обаче е поставена под натиск заради недоволството на избирателите от работата на президента Доналд Тръмп, високите цени и войната с Иран, посочва Асошиейтед прес.

За Мъск залогът е свързан и с възможни бъдещи разследвания. Демократите в Камарата на представителите настояват за проверка на държавните договори на SpaceX, както и на работата му начело на ведомството за правителствена ефективност в началото на втория мандат на Тръмп.

Мъск е похарчил около 290 милиона долара през предходния изборен цикъл. Според данните за настоящата кампания част от даренията му са направени чрез организации, които не са задължени да разкриват своите дарители.

Демократите реагираха остро на мащаба на финансирането. „Републиканците се надяват да си купят тези избори, като наливат десетки милиони долари, за да компенсират непопулярността на своите кандидати, президента и икономиката“, заяви Лорън Френч, говорителка на Democrats’ Senate Majority PAC.

Източници: bta.bg, apnews.com, investing.com