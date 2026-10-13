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Кметът на Москва съобщи за свалени дронове край столицата
  Тема: Украйна

Кметът на Москва съобщи за свалени дронове край столицата

13 Октомври, 2026 03:42 465 0

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Сергей Собянин заяви, че екстрените служби работят на мястото на паднали отломки. На три московски летища са въведени ограничения за полетите

Кметът на Москва съобщи за свалени дронове край столицата - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските сили за противовъздушна отбрана са свалили още 10 безпилотни летателни апарата, летели към Москва, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин. По думите му на мястото на паднали отломки работят специалисти от екстрените служби.

„Специалистите от екстрените служби работят на мястото на падането на отломките“, заяви Собянин. В съобщението му не се посочват данни за загинали, ранени или нанесени щети.

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Поредица от съобщения за дронове

По-рано вечерта кметът съобщи първо за 10, а след това за 15 свалени безпилотника, насочвали се към Москва. На сутринта на 12 октомври той обяви и за 16 дрона, унищожени на подстъпите към столицата. Различните съобщения обхващат отделни моменти и не дават основание за единна окончателна равносметка без допълнително уточнение от руските власти.

На фона на дроновата опасност Росавиация въведе ограничения за приемането и излитането на самолети на три московски летища. Мярката е обяснена с необходимостта да бъде гарантирана безопасността на полетите.

Данни за атаките в руските региони

Руското Министерство на отбраната съобщи, че през нощта на 12 октомври противовъздушната отбрана е прехванала и унищожила 151 дрона над руски региони. Тези данни са представени от руската страна и не са независимо потвърдени.

Ведомости също съобщи за серия от съобщения на Собянин за свалени дронове край Москва, както и за временни ограничения на полетите. Към последното съобщение няма официално уточнение кога ще бъде възстановен нормалният режим на работа на летищата.

Източници: rbc.ru, vedomosti.ru


Русия
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