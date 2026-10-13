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Кибератака изключи хладилници в стотици магазини във Франция
  Тема: Киберсигурност

Кибератака изключи хладилници в стотици магазини във Франция

13 Октомври, 2026 04:26 599 8

  • кибератака-
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  • супермаркети-
  • хладилни системи-
  • киберсигурност

Хакери са задействали принудително размразяване на системите. В някои обекти са възникнали пожари, а щетите може да достигнат милиони евро

Кибератака изключи хладилници в стотици магазини във Франция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мащабна кибератака е изключила хладилните системи в стотици супермаркети във Франция, съобщи bTV. В резултат на атаката тонове охладени и замразени храни трябва да бъдат изхвърлени, тъй като продуктите са престояли при неподходяща температура.

Хакерите са проникнали в софтуера за дистанционно управление на хладилниците и фризерите. След това са задействали принудително размразяване, което е довело до рязко повишаване на температурите в търговските обекти. Засегнати са системи, които позволяват наблюдение и управление на охлаждането от разстояние.

Температурата във фризер достигнала 50 градуса

В един от супермаркетите температурите във фризерите са се покачили до 50 градуса. Системата за предупреждение обаче не се е задействала, което е забавило реакцията на служителите и е увеличило загубите.

Само в този магазин щетите са за около 20 000 евро. На национално ниво загубите може да достигнат няколко милиона евро, тъй като засегнатите обекти трябва да бракуват големи количества пресни, охладени и замразени продукти.

Съобщава се и за пожари

В някои от супермаркетите са възникнали пожари, свързани с нарушената работа на хладилните инсталации. Към момента потвърдените последици от атаката са свързани основно с повредени системи, унищожена храна и материални щети.

Не са посочени данни за пострадали хора. Не е съобщено и кой стои зад проникването в софтуера. Разследването трябва да установи начина, по който е получен достъп до системите, както и точния брой на засегнатите магазини и размера на щетите.

Източници: btvnovinite.bg


Франция
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Журналенко

    5 0 Отговор
    Ai-то е било. Започва да се озлобява и да действа срещу създателите си.

    04:39 13.10.2026

  • 4 Исторически факти

    4 0 Отговор
    Тия верно са обртното на умни.

    04:43 13.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 123

    2 0 Отговор
    Сатанистите подготвят публиката за предстоящия глад който ще създадат.

    04:48 13.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Овчар

    3 0 Отговор
    BNP PARIBAS CRÉDIT AGRICOLE са най големите банки във Франция за 5 дни акциите им се сринаха с 15%.. Ако започне масово теглене на кеш от народа колапса е неизбежен.. И да търкате и да не търкате това са фактите..!

    05:12 13.10.2026

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