Кибератака изключи хладилници в стотици магазини във Франция

Мащабна кибератака е изключила хладилните системи в стотици супермаркети във Франция, съобщи bTV. В резултат на атаката тонове охладени и замразени храни трябва да бъдат изхвърлени, тъй като продуктите са престояли при неподходяща температура.
Хакерите са проникнали в софтуера за дистанционно управление на хладилниците и фризерите. След това са задействали принудително размразяване, което е довело до рязко повишаване на температурите в търговските обекти. Засегнати са системи, които позволяват наблюдение и управление на охлаждането от разстояние.
Температурата във фризер достигнала 50 градуса
В един от супермаркетите температурите във фризерите са се покачили до 50 градуса. Системата за предупреждение обаче не се е задействала, което е забавило реакцията на служителите и е увеличило загубите.
Само в този магазин щетите са за около 20 000 евро. На национално ниво загубите може да достигнат няколко милиона евро, тъй като засегнатите обекти трябва да бракуват големи количества пресни, охладени и замразени продукти.
Съобщава се и за пожари
В някои от супермаркетите са възникнали пожари, свързани с нарушената работа на хладилните инсталации. Към момента потвърдените последици от атаката са свързани основно с повредени системи, унищожена храна и материални щети.
Не са посочени данни за пострадали хора. Не е съобщено и кой стои зад проникването в софтуера. Разследването трябва да установи начина, по който е получен достъп до системите, както и точния брой на засегнатите магазини и размера на щетите.
Източници: btvnovinite.bg
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3 Журналенко
04:39 13.10.2026
4 Исторически факти
04:43 13.10.2026
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6 123
04:48 13.10.2026
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8 Овчар
05:12 13.10.2026