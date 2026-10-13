Кибератака изключи хладилници в стотици магазини във Франция

Мащабна кибератака е изключила хладилните системи в стотици супермаркети във Франция, съобщи bTV. В резултат на атаката тонове охладени и замразени храни трябва да бъдат изхвърлени, тъй като продуктите са престояли при неподходяща температура.

Хакерите са проникнали в софтуера за дистанционно управление на хладилниците и фризерите. След това са задействали принудително размразяване, което е довело до рязко повишаване на температурите в търговските обекти. Засегнати са системи, които позволяват наблюдение и управление на охлаждането от разстояние.

Температурата във фризер достигнала 50 градуса

В един от супермаркетите температурите във фризерите са се покачили до 50 градуса. Системата за предупреждение обаче не се е задействала, което е забавило реакцията на служителите и е увеличило загубите.

Само в този магазин щетите са за около 20 000 евро. На национално ниво загубите може да достигнат няколко милиона евро, тъй като засегнатите обекти трябва да бракуват големи количества пресни, охладени и замразени продукти.

Съобщава се и за пожари

В някои от супермаркетите са възникнали пожари, свързани с нарушената работа на хладилните инсталации. Към момента потвърдените последици от атаката са свързани основно с повредени системи, унищожена храна и материални щети.

Не са посочени данни за пострадали хора. Не е съобщено и кой стои зад проникването в софтуера. Разследването трябва да установи начина, по който е получен достъп до системите, както и точния брой на засегнатите магазини и размера на щетите.

Източници: btvnovinite.bg