Федерални агенти претърсиха дома на Илхан Омар във Вашингтон

Федерални агенти са претърсили дома във Вашингтон на демократката Илхан Омар, която редовно е обект на лични нападки от президента Доналд Тръмп. Акцията е извършена около три седмици преди междинните избори в САЩ, на които Омар отново се кандидатира за място в Камарата на представителите от щата Минесота.

Обискът е извършен от агенти на разследващата служба към Министерството на вътрешната сигурност на САЩ. Министерството на правосъдието потвърди, че е издало съдебно разрешение за претърсването и че то е част от „текущо федерално наказателно разследване“. Ведомството не е съобщило какво точно проверяват федералните власти.

Проверяват документи от периода на натурализацията

Според публикации на американски медии разследването е свързано с обстоятелствата около придобиването на американско гражданство от Омар през 2000 г. Вниманието е насочено към документи, представени по онова време от нейния баща, който вече е починал. Тези данни не са потвърдени в подробности от Министерството на правосъдието.

Илхан Омар е на 44 години и е пристигнала в САЩ като дете заедно със семейството си. Тя е избрана за първи път в Камарата на представителите през 2019 г. и е сред най-изявените представители на лявото крило на Демократическата партия.

Омар и Тръмп с противоположни позиции

Тръмп е отрекъл да има участие в обиска. „Мисля, че тя е ужасен човек, но това е работа на Министерството на правосъдието“, е заявил президентът пред журналисти в Белия дом. Той е добавил, че Омар „идва от страна, която не е истинска държава, а след това идва тук, за да се оплаква от нашата Конституция“.

Омар е заявила в социалната мрежа „Екс“, че е добре и че няма да позволи да бъде сплашена. „От десет години Тръмп ме атакува с безпочвени лъжи и клеветнически кампании. Това е поредната ескалация в кампанията му за политическо сплашване. Няма да позволя да ме накарат да замълча“, е написала конгресменката.

Тя е сред острите критици на политиката на администрацията на Тръмп за арестите и депортациите на имигранти с легален статут, особено в Минесота. Ръководителите на демократическото малцинство в Камарата на представителите, сред които лидерът Хаким Джефрис, са осъдили „използването на федералното правителство срещу политическите противници на Доналд Тръмп“.

Обискът идва на фона на спор около сомалийската общност

През септември стана известно, че имиграционните служби разследват Омар, но причините тогава не бяха оповестени. Случаят се развива на фона на нови нападки на Тръмп срещу сомалийската общност в Минесота, която наброява около 80 000 души.

В края на 2025 г. администрацията на президента засили операциите на федералната имиграционна полиция в Минеаполис след мащабно разследване за измама със социални помощи, в което са били замесени представители на сомалийската общност. Не е съобщено дали това разследване има пряка връзка с действията срещу Илхан Омар.

Източници: bta.bg, apnews.com, cbsnews.com