Европейският съюз е изисквал от Сърбия да въведе санкции срещу Русия още на етапа на преговорите за присъединяване. Това е заявил бившият сръбски президент Александар Вучич в интервю за RT Balkan.

По думите му Брюксел е настоявал Белград да се съобрази изцяло с общата външна политика на ЕС. Вучич свързва това изискване с присъединяването към санкциите срещу Москва.

„Сърбия пази традиционните си приятелски отношения и не се срамува от тях“, е заявил Вучич.

Той посочи, че санкциите са били представяни като задължително условие не само за бъдещото членство, но и за достъп до единния европейски пазар и за отваряне на границите още преди присъединяването на страната към съюза.

Белград отказва да промени курса си

Вучич подчерта, че е против въвеждането на санкции срещу Русия. Според него Сърбия е подложена на „огромен натиск“ от държави членки на ЕС и НАТО, както и от страни, които се стремят към членство в тези организации.

На 3 октомври Вучич обеща, че Сърбия няма да наложи санкции на Русия, ако неговата партия спечели парламентарните избори. Той представи позицията като продължение на досегашния курс на Белград, който съчетава стремеж към Европейския съюз със запазване на отношенията с Москва.

По-рано руският президент Владимир Путин пожелл Вучич да стане министър-председател на Сърбия. Изказването му бе свързано с оценката, че сръбският политик поддържа сътрудничеството с Русия и не приема санкциите срещу страната.

Източници: rt.rs