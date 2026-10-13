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МВФ сви прогнозата за растежа на България до 2,6%

МВФ сви прогнозата за растежа на България до 2,6%

13 Октомври, 2026 05:57 456 9

  • мвф-
  • икономически растеж-
  • инфлация-
  • българска икономика-
  • текуща сметка

Фондът повиши очакванията си за инфлацията през 2026 г. до 4,9 процента и прогнозира по-голям дефицит по текущата сметка

МВФ сви прогнозата за растежа на България до 2,6% - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Международният валутен фонд понижи прогнозата си за растежа на българската икономика през 2026 г. от 2,8 на 2,6 процента. В същото време фондът повиши очакваната средногодишна инфлация от 3,8 на 4,9 процента. Данните са от октомврийското издание на доклада „Световни икономически перспективи“.

За 2027 г. МВФ очаква растежът да се ускори до 2,7 процента при предишна прогноза от 2,5 процента. Инфлационното очакване за следващата година обаче също е увеличено – от 3,7 на 4,8 процента.

По-голям дефицит по текущата сметка

Фондът е преразгледал значително нагоре прогнозата си за дефицита по текущата сметка на България. За 2026 г. се очаква той да достигне 8 процента от брутния вътрешен продукт при предишна оценка от 4 процента. За 2027 г. прогнозата е за дефицит от 6,6 процента от БВП вместо досегашните 3,2 процента.

Очакванията за пазара на труда остават без промяна. Безработицата се прогнозира да намалее от 3,6 процента през 2025 г. до 3,4 процента през 2026 г. и 3,3 процента през 2027 г.

Разминаване с прогнозата на Министерството на финансите

Прогнозата на МВФ за растежа през тази година е по-предпазлива от есенната оценка на Министерството на финансите. Финансовото ведомство очаква икономиката да нарасне с 3 процента през 2026 г. и с 2,5 процента през 2027 г.

„По-благоприятни от очакваното отчетни данни през първото полугодие“ са сред причините за повишаването на прогнозата за 2026 г., посочва Министерството на финансите.

Министерството прогнозира средногодишна инфлация от 4,8 процента през 2026 г. и 4 процента през 2027 г., измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени. Показателите не са напълно съпоставими с тези на МВФ, чиято таблица за България използва средногодишното изменение на индекса на потребителските цени.

България остава над средното за еврозоната

МВФ очаква българската икономика да расте по-бързо от еврозоната, за която прогнозира растеж от 1,1 процента и инфлация от 3,1 процента през 2026 г. За 2027 г. очакванията за валутния съюз са за растеж от 1,2 процента и инфлация от 2,8 процента.

Сред останалите оценки за България Фич Рейтингс прогнозира растеж от 2,8 процента през 2026 г. и 2,9 процента през 2027 г. Световната банка запази прогнозата си за 2026 г. на 2,6 процента, но понижи очакването си за следващата година до 2,6 процента. Европейската банка за възстановяване и развитие очаква съответно 2,7 и 2,5 процента.

На регионално ниво МВФ очаква свиване на румънската икономика с 0,5 процента през 2026 г., докато прогнозата за Сърбия е повишена до растеж от 3,3 процента. За Гърция фондът запазва очакването за растеж от 1,8 процента.

Източници: bta.bg


България
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  • 6 Имам въпрос

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    Основни показатели и структура:

    • Годишен ръст: Външният дълг се е увеличил с 26,4% (или с 14,572 млрд. евро) спрямо същия период на предходната година.
    • Дългосрочни задължения: Възлизат на 50,451 млрд. евро (72,3% от общия дълг), като нарастват с 9,7% на годишна база.
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