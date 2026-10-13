МВФ повиши прогнозата за световния растеж през 2027 г

Международният валутен фонд (МВФ) повиши прогнозата си за световния икономически растеж през 2027 г. от 3,2% на 3,4%, като запази очакването за растеж от 3,1% през 2026 г. В същото време прогнозата за еврозоната остана без промяна - 1,1% през 2026 г. и 1,2% през 2027 г.

Данните са публикувани в октомврийския доклад „Световни икономически перспективи“. Според МВФ по-високите цени на енергията и слабото потребителско доверие продължават да ограничават активността във валутния съюз.

По-високи инфлация и безработица в еврозоната

„Устойчивостта на световната икономика прикрива все по-големи различия между държавите“, отбелязва МВФ.

Фондът повиши значително очакванията си за средногодишната инфлация в еврозоната. Прогнозата вече е за 3,1% през 2026 г. и 2,8% през 2027 г., при съответно 2,6% и 2,2% в априлската оценка.

МВФ очаква базисната инфлация - без отчитане на по-волатилните компоненти - да се върне около 2% едва към средата на 2028 г. Прогнозата за безработицата е повишена до 6,3% през всяка от двете години.

Очакваният излишък по текущата сметка на еврозоната е намален до 1,2% от брутния вътрешен продукт през 2026 г. и 1,3% през 2027 г.

Размествания между водещите икономики

Непроменената обща прогноза за еврозоната прикрива различия между отделните държави. За 2026 г. МВФ повиши оценките си за Германия, Италия и Испания. Очакваният растеж на Германия е увеличен от 0,8% на 1,3%, на Италия - от 0,5% на 0,8%, а на Испания - от 2,1% на 2,5%.

За Франция прогнозата е понижена наполовина - от 0,9% на 0,4%. Оценката за България през 2026 г. също е намалена. За 2027 г. обаче Фондът е с по-висока прогноза за българската икономика.

За следващата година перспективите са подобрени и за Италия, Ирландия, Португалия, Гърция, Словения, Естония, Кипър и Малта. В същото време прогнозите за Германия, Франция, Нидерландия, Австрия, Финландия, Хърватия, Литва, Люксембург и Латвия са понижени.

САЩ, Китай и Индия остават основни двигатели

Световният растеж се очаква да се забави от 3,5% през 2025 г. до 3,1% през 2026 г., преди да се ускори до 3,4% през 2027 г. МВФ предупреждава, че растежът се концентрира в по-малко икономики, които са по-слабо засегнати от енергийния шок или се възползват от инвестициите в изкуствен интелект.

Около 32 икономики вече осигуряват 95% от световния растеж спрямо 54 при априлската прогноза, а оценките за близо 47% от държавите са понижени.

Икономиката на САЩ се очаква да нарасне с 2,3% през 2026 г. и 2027 г. За Китай прогнозата е за растеж от 4,5% през 2026 г. и 4% през 2027 г., а за Индия - 7% през двете години на основата на финансовата година.

Световната инфлация се очаква да се повиши до 4,7% през 2026 г., след което да се понижи до 4,1% през 2027 г. Средната цена на петрола е прогнозирана на 95,74 долара за барел през 2026 г., а през следващата година - на 87,39 долара.

Източници: bta.bg