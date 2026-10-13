Тръмп обмисля да поиска от Ердоган подкрепа за Саудитска Арабия на фона на ескалацията в Близкия изток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че подкрепяните от Иран хути, които контролират обширни територии в Йемен, „се държат много лошо“. Това съобщава „Ройтерс“ на фона на разширяващите се последици от войната между САЩ и Иран в Близкия изток, предава News.bg.

Хутите воюват срещу йеменското правителство, подкрепяно от Саудитска Арабия, в рамките на граждански конфликт, започнал през 2014 г. Според информацията напрежението се е засилило, след като САЩ започнаха осеммесечната си война срещу Иран.

През последните дни групировката е активизирала атаките си срещу търговското корабоплаване в Червено море и стратегически важния проток Баб ел Мандеб. Сред съобщените нападения е и ударът срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд. При атаките са загинали 13 души, над 300 са били ранени, а въздушното пространство над саудитската столица е било затворено.

На този фон Тръмп заяви, че „може би“ ще поиска от турския президент Реджеп Тайип Ердоган да се намеси и да подкрепи интересите на Саудитска Арабия.

„Мисля, че президентът Ердоган би направил това, което поискам от него“, заяви американският лидер.