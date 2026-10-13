Тръмп обмисля да поиска от Ердоган подкрепа за Саудитска Арабия на фона на ескалацията в Близкия изток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че подкрепяните от Иран хути, които контролират обширни територии в Йемен, „се държат много лошо“. Това съобщава „Ройтерс“ на фона на разширяващите се последици от войната между САЩ и Иран в Близкия изток, предава News.bg.
Хутите воюват срещу йеменското правителство, подкрепяно от Саудитска Арабия, в рамките на граждански конфликт, започнал през 2014 г. Според информацията напрежението се е засилило, след като САЩ започнаха осеммесечната си война срещу Иран.
През последните дни групировката е активизирала атаките си срещу търговското корабоплаване в Червено море и стратегически важния проток Баб ел Мандеб. Сред съобщените нападения е и ударът срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд. При атаките са загинали 13 души, над 300 са били ранени, а въздушното пространство над саудитската столица е било затворено.
На този фон Тръмп заяви, че „може би“ ще поиска от турския президент Реджеп Тайип Ердоган да се намеси и да подкрепи интересите на Саудитска Арабия.
„Мисля, че президентът Ердоган би направил това, което поискам от него“, заяви американският лидер.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дон Корлеоне
19:44 13.10.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
И ЕРДОГАН КАТО НИЩО ЩЕ ПРАТИ КОЧОВЕТЕ
ДА УМИРАТ ЗА МАЙКА АМЕРИКА И ТАТКО ИЗРАЕЛ :)
....
ВЪПРЕКИ ЧЕ УЖ ТУРЦИТЕ СА АНТИ- СЕМИТИ :)
Коментиран от #13
19:46 13.10.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #14
19:51 13.10.2026
4 хаха
ХАХАХА! Този е на нивото на байганьовците! Тъп като пън.
Скоро ще угнива заедно с пютан докато им пикат отгоре ...
19:53 13.10.2026
5 Докъде
Коментиран от #11
19:57 13.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 що бе Батка
20:02 13.10.2026
9 Голям майтап
20:03 13.10.2026
10 хаха
Гледай го гледай колко е тъп този. Типичен байганьовец - тъп но за сметка на това нагъл. АХАХА
20:05 13.10.2026
11 Голям майтап
До коментар #5 от "Докъде":Европейските страни отсвириха тръмп и не го подкрепиха във тази полезна за путин война в Близкия Изток... изобщо всеки конфликт е добре дошъл на путин, човека иска да запали 3та световна война, доколко ние нормалните ще се поддадем, добре че не сме русофили и такива напъни за нов световен ред от руски тип не вървят... Путин и тръмп трябва да подават оставки и да влизат по затворите, защото там им е мястото.
20:08 13.10.2026
12 Греда
20:11 13.10.2026
13 Свидетел
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Явно си прекалил с нещо!😂😂😂😂×=?! ....!
20:25 13.10.2026
14 Свидетел
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Къде тая най-силна армия е спечелила война? Ако някой има ,,ПРАВИЛНИЯ" отговор, моля да отговори!
20:30 13.10.2026