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Тръмп обмисля да поиска от Ердоган подкрепа за Саудитска Арабия на фона на ескалацията в Близкия изток

Тръмп обмисля да поиска от Ердоган подкрепа за Саудитска Арабия на фона на ескалацията в Близкия изток

13 Октомври, 2026 19:43, обновена 13 Октомври, 2026 19:42 707 14

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  • близкия изток

Американският президент заяви, че турският му колега вероятно би откликнал на подобна молба, докато хутите засилват атаките си в Червено море

Тръмп обмисля да поиска от Ердоган подкрепа за Саудитска Арабия на фона на ескалацията в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че подкрепяните от Иран хути, които контролират обширни територии в Йемен, „се държат много лошо“. Това съобщава „Ройтерс“ на фона на разширяващите се последици от войната между САЩ и Иран в Близкия изток, предава News.bg.

Хутите воюват срещу йеменското правителство, подкрепяно от Саудитска Арабия, в рамките на граждански конфликт, започнал през 2014 г. Според информацията напрежението се е засилило, след като САЩ започнаха осеммесечната си война срещу Иран.

През последните дни групировката е активизирала атаките си срещу търговското корабоплаване в Червено море и стратегически важния проток Баб ел Мандеб. Сред съобщените нападения е и ударът срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд. При атаките са загинали 13 души, над 300 са били ранени, а въздушното пространство над саудитската столица е било затворено.

На този фон Тръмп заяви, че „може би“ ще поиска от турския президент Реджеп Тайип Ердоган да се намеси и да подкрепи интересите на Саудитска Арабия.

„Мисля, че президентът Ердоган би направил това, което поискам от него“, заяви американският лидер.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дон Корлеоне

    3 2 Отговор
    Да поиска от Хаяско.

    19:44 13.10.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 3 Отговор
    ЕРДОГАН Е ЗАКЪСАЛ С ФИНАНСИТЕ. ТЪРЦИЯ ЖИВЕЕ НА ЗАЕМИ ОТ САЩ И САУДИТСКА АРАБИЯ :)
    .....
    И ЕРДОГАН КАТО НИЩО ЩЕ ПРАТИ КОЧОВЕТЕ
    ДА УМИРАТ ЗА МАЙКА АМЕРИКА И ТАТКО ИЗРАЕЛ :)
    ....
    ВЪПРЕКИ ЧЕ УЖ ТУРЦИТЕ СА АНТИ- СЕМИТИ :)

    Коментиран от #13

    19:46 13.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Най силната армия в света иска помощ от башибозука

    Коментиран от #14

    19:51 13.10.2026

  • 4 хаха

    8 0 Отговор
    „се държат много лошо“

    ХАХАХА! Този е на нивото на байганьовците! Тъп като пън.

    Скоро ще угнива заедно с пютан докато им пикат отгоре ...

    19:53 13.10.2026

  • 5 Докъде

    8 1 Отговор
    го докарахме? Великата Америка иска подкрепа за да се справи с Иран и онези дето воюват обути с чехли и джапанки. А нашите жълто паветници искат подкрепа и помощ от нея и подчинените и за да бият Русия.

    Коментиран от #11

    19:57 13.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 що бе Батка

    5 0 Отговор
    що ЕрГолям да си цапа ръцете в пустинята заради вас ? Ко стана , нали сте пекани в Кувейт, Ирак, Иран, Афганистан ? Май страх ви тресе, че се изнасяте с пребежки и припълзяване от там? Гледам пристигна двойна доставка памперси в Ново село ?

    20:02 13.10.2026

  • 9 Голям майтап

    4 1 Отговор
    Боклука тръмп се окъка... щял да иска помощ от Турция, щото Европа му каза в лицето че НАТО е съюз за отбрана, а не за нападение... тръмп да си посипе главата с пепел и да се извини за всичките мизерии които сътвори, няма такова ниско в духовно отношение същество като русофила тръмп. Според мен и републиканците ще гласуват срещу управлението на тръмп, ако и да ги заплашва че ще ги повлече след себе си... явно има компромати за голяма част от тях, все пак педофила тръмп е човек на педофила Епстийн.

    20:03 13.10.2026

  • 10 хаха

    5 0 Отговор
    Нямало да дава Ф-35 на Пуйкия...ама искал помощ. ХАХАХА

    Гледай го гледай колко е тъп този. Типичен байганьовец - тъп но за сметка на това нагъл. АХАХА

    20:05 13.10.2026

  • 11 Голям майтап

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Докъде":

    Европейските страни отсвириха тръмп и не го подкрепиха във тази полезна за путин война в Близкия Изток... изобщо всеки конфликт е добре дошъл на путин, човека иска да запали 3та световна война, доколко ние нормалните ще се поддадем, добре че не сме русофили и такива напъни за нов световен ред от руски тип не вървят... Путин и тръмп трябва да подават оставки и да влизат по затворите, защото там им е мястото.

    20:08 13.10.2026

  • 12 Греда

    2 0 Отговор
    Никой не иска да се занимава със Тръмп и Путин

    20:11 13.10.2026

  • 13 Свидетел

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Явно си прекалил с нещо!😂😂😂😂×=?! ....!

    20:25 13.10.2026

  • 14 Свидетел

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Къде тая най-силна армия е спечелила война? Ако някой има ,,ПРАВИЛНИЯ" отговор, моля да отговори!

    20:30 13.10.2026