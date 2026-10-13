Вече и официално: Северна Македония обяви Ива Михайлова за международно издирване

Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви за централно и международно издирване 23-годишната Ива Михайлова от Кочани, съобщават от bTV. Заповедта за издирване е издадена по искане на Основния съд в Кочани във връзка с обвинение за тежко престъпление по Наказателния кодекс.

Михайлова е в България, където заяви, че е дошла, за да получи необходимото медицинско лечение. Пред bTV тя разказа, че е преминала границата заедно с адвоката си, като е представила личната си карта. Македонското МВР обаче съобщи, че в системата за граничен контрол няма данни за регистрирано излизане на жената от страната или за влизането ѝ в България.

Как се стигна до случая

Ива Михайлова има българско и македонско гражданство. Срещу нея се води дело за тежка катастрофа от октомври 2025 г. край Кочани, при която загина 33-годишният Бесим Дурмиши, а няколко души, включително самата Михайлова, бяха ранени.

Според обвинението тя е шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното движение. Защитата ѝ оспорва тези твърдения.

След катастрофата на Михайлова са наложени ограничения, които не ѝ позволяват да напуска Северна Македония. Междувременно здравословното ѝ състояние се влошава и тя настоява да получи специализирано лечение в България. Случаят предизвика реакция и от българското Министерство на външните работи, което съобщи, че е оказало съдействие на младата жена, включително чрез осигуряване на адвокат и документи, свързани с необходимото лечение.

След пристигането си в България Михайлова заяви, че се чувства в безопасност и се нуждае от медицинска помощ. По думите ѝ тя е преминала границата законно заедно с адвоката си.

Междувременно съдът в Кочани е разпоредил тя да бъде задържана за 30 дни, а македонското МВР е издало централна и международна заповед за издирването ѝ.