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Вече и официално: Северна Македония обяви Ива Михайлова за международно издирване

Вече и официално: Северна Македония обяви Ива Михайлова за международно издирване

13 Октомври, 2026 20:31 2 238 73

  • северна македония-
  • ива михайлова-
  • международно издирване

Заповедта за издирване е издадена по искане на Основния съд в Кочани във връзка с обвинение за тежко престъпление по Наказателния кодекс.

Вече и официално: Северна Македония обяви Ива Михайлова за международно издирване - 1
Снимка: МВР- Северна Македония
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви за централно и международно издирване 23-годишната Ива Михайлова от Кочани, съобщават от bTV. Заповедта за издирване е издадена по искане на Основния съд в Кочани във връзка с обвинение за тежко престъпление по Наказателния кодекс.

Михайлова е в България, където заяви, че е дошла, за да получи необходимото медицинско лечение. Пред bTV тя разказа, че е преминала границата заедно с адвоката си, като е представила личната си карта. Македонското МВР обаче съобщи, че в системата за граничен контрол няма данни за регистрирано излизане на жената от страната или за влизането ѝ в България.

Как се стигна до случая
Ива Михайлова има българско и македонско гражданство. Срещу нея се води дело за тежка катастрофа от октомври 2025 г. край Кочани, при която загина 33-годишният Бесим Дурмиши, а няколко души, включително самата Михайлова, бяха ранени.

Според обвинението тя е шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното движение. Защитата ѝ оспорва тези твърдения.

След катастрофата на Михайлова са наложени ограничения, които не ѝ позволяват да напуска Северна Македония. Междувременно здравословното ѝ състояние се влошава и тя настоява да получи специализирано лечение в България. Случаят предизвика реакция и от българското Министерство на външните работи, което съобщи, че е оказало съдействие на младата жена, включително чрез осигуряване на адвокат и документи, свързани с необходимото лечение.

След пристигането си в България Михайлова заяви, че се чувства в безопасност и се нуждае от медицинска помощ. По думите ѝ тя е преминала границата законно заедно с адвоката си.

Междувременно съдът в Кочани е разпоредил тя да бъде задържана за 30 дни, а македонското МВР е издало централна и международна заповед за издирването ѝ.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    34 25 Отговор
    А адвокатчето помагач? Само в тая сбъркана държава адвокатите са престъпници.

    20:33 13.10.2026

  • 2 България и Македония заедно завинаги

    20 38 Отговор
    Всички патриоти трябва да работят за предстоящото обединение на България и Македония. По всякакъв начин по който могат да съдействат за това да се случи, икономически, политически и по всякакъв друг. Както при съединението на Княжество България с Източна Румелия, народът беше достатъчно узрял и силен за да преодолее интересите на великите сили, така трябва и днес да намери необходимите условия и чрез действия да положи основите за да се извърши отново този подвиг. Няма Русия няма Америка. България на първо място в сърцето на всеки патриот.

    Коментиран от #16, #20, #21, #29, #32

    20:34 13.10.2026

  • 3 Яшар

    30 49 Отговор
    Така е редно , не можеш да извършиш ПТП със загинал и да Не носиш отговорност ,за това ,че Йотова си прави ПР на гърба на македония

    Коментиран от #12, #25

    20:34 13.10.2026

  • 4 Николова , София

    28 37 Отговор
    Абе оставете момето те македонците ще си го върнат по всички международни права ...но Йотова се оплете в много лъжи за месец рухна като хартиена кула

    Коментиран от #15, #43

    20:36 13.10.2026

  • 5 историк

    44 11 Отговор
    Македония и Африканският съюз няма да е приемат . !! Няма такива идиииоти във вселената !!

    20:36 13.10.2026

  • 6 хитруване

    40 12 Отговор
    Хем РСМ власти вече не задържат нуждаещ се от лечение за травма при катастрофа, хем искат международно съдействие за задържането й, за назидание на всички български граждани в РСМ..

    20:36 13.10.2026

  • 7 Зъл пес

    71 16 Отговор
    Неблагодарни боклуци.Спасихми им децата,ликувахми ги.А сега искат да унищожат български гражданин.

    Коментиран от #30

    20:37 13.10.2026

  • 8 Станахме за смях

    32 25 Отговор
    с псевдо-мутри адвокати и една кифла... По-лошо за нея става, добре че Българската Държава тук няма нищо общо с извеждането и от рсм

    Коментиран от #10, #13, #17

    20:38 13.10.2026

  • 9 Тик-Ток

    54 14 Отговор
    Нашия съд да издаде заповед за международно издирване на съда от Кочани за нарушаване на човешките права

    20:38 13.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Последния Софиянец

    17 20 Отговор
    Ива ще работи сервитьорка в заведението ми.Изкарах и работна виза

    Коментиран от #19, #62, #63

    20:41 13.10.2026

  • 12 Да бе да

    42 13 Отговор

    До коментар #3 от "Яшар":

    Само че е доказано че не тя е навлезнала в насрещното.

    Коментиран от #44, #46

    20:41 13.10.2026

  • 13 Дякон Унуфрий Араллампиев

    23 19 Отговор

    До коментар #8 от "Станахме за смях":

    Сега сме длъжни да я предадем на властите на Македония

    Коментиран от #27

    20:42 13.10.2026

  • 14 Красимир Петров

    27 17 Отговор
    Стига с тази Ива Михайлова.Кой каквото си е надробил ще си понесе отговорността.

    20:42 13.10.2026

  • 15 Николова....

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Николова , София":

    Комшийкеее... Ти не си от София... От ме здра си....

    20:44 13.10.2026

  • 16 А50

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "България и Македония заедно завинаги":

    Те трябва да поискат обединение, а за да стане това трабва да сме поне един порядък по-джбре от тях. Това нама да стане в обозримо бъдеще

    20:44 13.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мимч

    33 8 Отговор
    Ами макетата нека да си искат,ние от години искаме Цветан Василев,ама сърбите връщат ли го..Така,че нека искат и ние искаме....

    20:45 13.10.2026

  • 19 Няма да работя

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Ке ти зема ЗАВЕДЕНИЕТО-ТИ.... На улицата....

    20:45 13.10.2026

  • 20 Чичака

    31 1 Отговор

    До коментар #2 от "България и Македония заедно завинаги":

    Кви македонци бе ,албанците ги претопяват ...
    Малкото останали след 50 години ще се молят да ги приберем.

    20:48 13.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Лошо

    10 23 Отговор
    Такава омраза съм виждал само в Румен Радев.

    Коментиран от #24, #26

    20:50 13.10.2026

  • 23 Ива да си гледа здравето

    34 8 Отговор
    Пожелаваме и скорошно оздравяване. Вече е у дома, а у дома и стените помагат.

    20:51 13.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 явно не си запознат

    30 8 Отговор

    До коментар #3 от "Яшар":

    със случая. Девойката отрича да е виновна за катастрофата. Експертизите, които защитата й е изготвила, показват, че другият автомобил е навлязъл в нейната лента за движение и затова се е стигнало до челния сблъсък.
    Както и да е, съдът трябва да се произнесе, при все, че едва ли ще гледат на нея обективно. Независимо дали е виновна или не, тя има право на адекватно лечение, особено ако възможността за провеждането му е ограничена във времето. Няма защо да се превръща в инвалид за цял живот, ако може да бъде възстановена.

    Коментиран от #45, #54

    20:54 13.10.2026

  • 26 И в твоя родител 1

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Лошо":

    Докато я тествах

    20:54 13.10.2026

  • 27 Пешо

    12 1 Отговор

    До коментар #13 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Не е задължително. Има двойно гражданство.

    Коментиран от #31

    20:55 13.10.2026

  • 28 Гробар

    18 1 Отговор
    Мале какъв е тоя тежък сръбски диалект защо не си говорят родния български език???

    20:56 13.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 кученце

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Зъл пес":

    не е лошо и да се понаучиш да пишеш

    21:00 13.10.2026

  • 31 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 3 Отговор

    До коментар #27 от "Пешо":

    Всички знаят къде е То бяха журналисти то бяха изявления Станахме за смях Абсолютно сме длъжни По тази логика испанците да пуснат Бургазлията а ние да не предадем прокурорският син на гърците

    Коментиран от #42

    21:00 13.10.2026

  • 32 Гробар

    14 3 Отговор

    До коментар #2 от "България и Македония заедно завинаги":

    А сърби, гърци, румънци, турци кога ще връщат територии?

    21:01 13.10.2026

  • 33 Перо

    20 2 Отговор
    Изпълнителната власт се намесва брутално и задкулисно в работата на съдебната. С тази злоба, омраза и простотия, македонистките примати никога няма да влезнат в ЕС /ЕУ/. Ще си останат с титовизма, АСНОМ и македонизма в 1944 г.! Това, дали Ива ще бъде екстрадирана се решава от българския съд, а не от македонистките циганьори! Заради българското гражданство са готови уродите да и вземат живота!

    21:01 13.10.2026

  • 34 Тази измислена държава е създадена

    15 3 Отговор
    Само да създава проблеми на съседите си затова трябва да бъде анексирана

    Коментиран от #55

    21:02 13.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Щом

    9 18 Отговор
    доказано е шофирала и убила, носи наказателна отговорност. Прибирането й у нас без разрешение от съда уличава нейните помагачи и нея в ново престъпно деяние. Тук политиката няма място, България е длъжна да я върне откъдето е дошла !

    21:08 13.10.2026

  • 37 Жоржета

    6 1 Отговор
    ЕЕЕ не може да се отрече
    На юго западните комшии
    Къв курт капан направиха
    На бг.бони и клайд
    Като умишлено ги пуснаха да
    Преминат през гр.кльон...😀

    21:08 13.10.2026

  • 38 На борба

    8 5 Отговор
    Свобода за Ивето.Държавата застава зад ? Няма как като я гледа човек,да му мине през ум че ще навлезе в насрещното

    21:10 13.10.2026

  • 39 Отреазвяващ

    1 0 Отговор
    Колко бензин изсипахтееее в случая?

    21:11 13.10.2026

  • 40 Няма ли мъже с топки в България,

    12 4 Отговор
    за да смажат тази жалка юго-кочина Маймунодония?

    21:11 13.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 оня с коня

    14 2 Отговор

    До коментар #31 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Изобщо не сме длъжни да предаваме Ива на Македония,която НЕ Е ЧЛЕН на ЕС така, както Сърбия не ни предава банкера на фалиралата КТБ.

    Коментиран от #50, #67

    21:13 13.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Гожи

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Да бе да":

    Тогава що бяга, като престъпник?

    21:19 13.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Αлфа Bълкът

    10 3 Отговор
    Тежки удари нанасяме по македонизма тези дни. С тая заповед може да си избършат задните части.
    Иначе ми е чудно как може да има такива родоотстъпници.
    Първо ЕДИНСТВЕНИЯТ СВИДЕТЕЛ ВИДЯЛ УДАРА Е СВИДЕТЕЛСТВАЛ В ПОЛЗА НА ИВА.
    Второ, при такива неща се обединяваме и се защитаваме, дори ние да сме виновни, а не да си вадим очите едни други.
    Както имаше такива които се съмняваха с останките на цар Самуил, както сега искат да предават Ива на македонците.
    Аз не съм видял в един коментар на макетата да защитят Ива,
    дори свидетеля заплашват, че бил родоотстъпник и бил предател.

    Коментиран от #69

    21:25 13.10.2026

  • 53 Хмм

    5 3 Отговор
    чувствала се в безопасност, защо тогава има охрана, при това много приличат на тези от НСО, изобщо действия присъщи на едни други страни, но и те не спасяват преследвани по закона?

    21:26 13.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Долна Диканя Радомирско

    4 4 Отговор
    От кога хемароидите са спешно състояние.

    21:28 13.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Не стига, че са се окъкали до ушите

    1 0 Отговор
    Ами сега ще го оповестят на целия свят. Мининки комплексарчета.

    21:31 13.10.2026

  • 59 Мнение

    4 1 Отговор

    До коментар #55 от "ако не се сещаш да те светна":

    За значителна част от македонския политически елит въпросите за отделната македонска нация, език и историческа традиция са особено чувствителни. Част от политиците се опасяват, че вписването на българите ще бъде възприето вътрешнополитически като признание, че България е била права в историческия спор.

    21:32 13.10.2026

  • 60 Напълно нормално

    1 4 Отговор
    За едина обелка, цяла България трябва да се тресе.
    Къде е оная кобила, която е продала българско гражданство на джукесата Ива?

    Коментиран от #65

    21:32 13.10.2026

  • 61 Радул

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "ако не се сещаш да те светна":

    Недоверие към България и страх от нови условия.
    Това е един от най-ясно заявените аргументи на сегашното ръководство. През август 2025 г. външният министър Тимчо Муцунски заяви, че Скопие иска гаранции от ЕС, че конституционната промяна ще бъде последното подобно искане, и изрази опасения от последващи спорове за историята, идентичността и езика.

    21:34 13.10.2026

  • 62 еуементауен си, последния

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Ива има българско гражданство и не ѝ е необходима работна виза. Има същите права като теб и мен.

    21:35 13.10.2026

  • 63 Откровен

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    А теб,доктор Гълъбова те е обявила за издирване...

    21:36 13.10.2026

  • 64 Резил

    6 3 Отговор
    Цяла държава замесена в кифленска история на една капризна жена.

    21:36 13.10.2026

  • 65 Хмм

    2 2 Отговор

    До коментар #60 от "Напълно нормално":

    всички македонци са българи, така че този случай няма никаква връзка с гражданството, а Ива няма да я върнат, защото се отказва екстрадиция когато се прецени, че не може да бъде съдена справедливо в държавата, но катастрофата и убийството, както и болестта, журналистите я питаха от какво е болна, а тя - лекарите ще кажат?

    21:37 13.10.2026

  • 66 стоян георгиев

    5 1 Отговор

    До коментар #55 от "ако не се сещаш да те светна":

    Добра или лоша държавата си е тяхна.Никой не е длъжен да ни харесва или обича.От 1991г. ние сме си втълпили и продължаваме да си набиваме,че там живеят българи.Това е същото Турците да кажат-550 г. тази територия е била наша и сега ще е наша.Разберете.Това е отделна държава и никой с нищо не ни е длъжен,както и ние на тях.Те не ни искат и откровенно ни мразят а ние си мислим,че това е любов.Оставете ги да си трошат главите,както нас ни оставиха навремето.И ако гледаме реално само от 1940-1945 това е била окупирана от България територия.Преди това тази територия е била част от Османската Империя а след това до 1991 част от СФРЮ.
    Македония не е България.Разберете го.Колкото по-скоро толкова по-добре.

    Коментиран от #73

    21:38 13.10.2026

  • 67 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "оня с коня":

    Алоооо нещо бъркаш понятията.Сърбия какво общо има със РСМ?И явно не си наясно какво е "МЗА".

    Коментиран от #71

    21:44 13.10.2026

  • 68 Черно и бяло нема

    1 0 Отговор
    Българска кифла срещу албанец. Много лоша комбинация. Винаги е смъртоносна. Тук всички спорят кой е виновен. И двамата са виновни, колко е просто всичко.

    21:45 13.10.2026

  • 69 Обективен

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Αлфа Bълкът":

    Браво, такива трябва да е позицията!

    21:51 13.10.2026

  • 70 Читател

    0 0 Отговор
    Тези мухльовци правят политика от частен случай,пълни паляци пълен потрес.Те и те самите не знаят вече що са какво са.Докато крадът история от България и Гърция Албания ги превзе чрез х.и.

    21:54 13.10.2026

  • 71 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Боруна Лом":

    Не бъркам Сърбия с Македония,просто давам пример как Държави ИЗВЪН ЕС не са длъжни да НИ предават Лица срещу които се води Съдебно производство,нито пък Членки на ЕС са длъжни да им предават подобни лица.

    21:54 13.10.2026

  • 72 Ами сега

    1 0 Отговор
    Как така никой не коментира, че баща и е осъден терорист първоначално на доживотен, а после намалено на 12,5 г затвор. Успял да избяга в Италия, а според някои се прехвърлил в България. Защо да вярваме на Ива, крушата не пада далеч от дървото.

    21:56 13.10.2026

  • 73 Болярин

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "стоян георгиев":

    Стоянеее, имаш болезнени пропуски по история! Още от първото български царство територията на днешна Северна Македония е интегрална част от Българското царство. При Второто Цар Калоян освобождава и присъединява голяма част от Македония (Скопие, Охрид, Битоля) към възстановената българска държава. След това по договора от Сан Стефано почти цялата област Македония е включена в границите на възстановената българска държава и т.н. и т.н. Дано този път запомниш нещо.

    21:56 13.10.2026

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