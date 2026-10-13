Вече и официално: Северна Македония обяви Ива Михайлова за международно издирване

Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви за централно и международно издирване 23-годишната Ива Михайлова от Кочани, съобщават от bTV. Заповедта за издирване е издадена по искане на Основния съд в Кочани във връзка с обвинение за тежко престъпление по Наказателния кодекс.
Михайлова е в България, където заяви, че е дошла, за да получи необходимото медицинско лечение. Пред bTV тя разказа, че е преминала границата заедно с адвоката си, като е представила личната си карта. Македонското МВР обаче съобщи, че в системата за граничен контрол няма данни за регистрирано излизане на жената от страната или за влизането ѝ в България.
Как се стигна до случая
Ива Михайлова има българско и македонско гражданство. Срещу нея се води дело за тежка катастрофа от октомври 2025 г. край Кочани, при която загина 33-годишният Бесим Дурмиши, а няколко души, включително самата Михайлова, бяха ранени.
Според обвинението тя е шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното движение. Защитата ѝ оспорва тези твърдения.
След катастрофата на Михайлова са наложени ограничения, които не ѝ позволяват да напуска Северна Македония. Междувременно здравословното ѝ състояние се влошава и тя настоява да получи специализирано лечение в България. Случаят предизвика реакция и от българското Министерство на външните работи, което съобщи, че е оказало съдействие на младата жена, включително чрез осигуряване на адвокат и документи, свързани с необходимото лечение.
След пристигането си в България Михайлова заяви, че се чувства в безопасност и се нуждае от медицинска помощ. По думите ѝ тя е преминала границата законно заедно с адвоката си.
Междувременно съдът в Кочани е разпоредил тя да бъде задържана за 30 дни, а македонското МВР е издало централна и международна заповед за издирването ѝ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
20:33 13.10.2026
2 България и Македония заедно завинаги
Коментиран от #16, #20, #21, #29, #32
20:34 13.10.2026
3 Яшар
Коментиран от #12, #25
20:34 13.10.2026
4 Николова , София
Коментиран от #15, #43
20:36 13.10.2026
5 историк
20:36 13.10.2026
6 хитруване
20:36 13.10.2026
7 Зъл пес
Коментиран от #30
20:37 13.10.2026
8 Станахме за смях
Коментиран от #10, #13, #17
20:38 13.10.2026
9 Тик-Ток
20:38 13.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Последния Софиянец
Коментиран от #19, #62, #63
20:41 13.10.2026
12 Да бе да
До коментар #3 от "Яшар":Само че е доказано че не тя е навлезнала в насрещното.
Коментиран от #44, #46
20:41 13.10.2026
13 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #8 от "Станахме за смях":Сега сме длъжни да я предадем на властите на Македония
Коментиран от #27
20:42 13.10.2026
14 Красимир Петров
20:42 13.10.2026
15 Николова....
До коментар #4 от "Николова , София":Комшийкеее... Ти не си от София... От ме здра си....
20:44 13.10.2026
16 А50
До коментар #2 от "България и Македония заедно завинаги":Те трябва да поискат обединение, а за да стане това трабва да сме поне един порядък по-джбре от тях. Това нама да стане в обозримо бъдеще
20:44 13.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мимч
20:45 13.10.2026
19 Няма да работя
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Ке ти зема ЗАВЕДЕНИЕТО-ТИ.... На улицата....
20:45 13.10.2026
20 Чичака
До коментар #2 от "България и Македония заедно завинаги":Кви македонци бе ,албанците ги претопяват ...
Малкото останали след 50 години ще се молят да ги приберем.
20:48 13.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Лошо
Коментиран от #24, #26
20:50 13.10.2026
23 Ива да си гледа здравето
20:51 13.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 явно не си запознат
До коментар #3 от "Яшар":със случая. Девойката отрича да е виновна за катастрофата. Експертизите, които защитата й е изготвила, показват, че другият автомобил е навлязъл в нейната лента за движение и затова се е стигнало до челния сблъсък.
Както и да е, съдът трябва да се произнесе, при все, че едва ли ще гледат на нея обективно. Независимо дали е виновна или не, тя има право на адекватно лечение, особено ако възможността за провеждането му е ограничена във времето. Няма защо да се превръща в инвалид за цял живот, ако може да бъде възстановена.
Коментиран от #45, #54
20:54 13.10.2026
26 И в твоя родител 1
До коментар #22 от "Лошо":Докато я тествах
20:54 13.10.2026
27 Пешо
До коментар #13 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Не е задължително. Има двойно гражданство.
Коментиран от #31
20:55 13.10.2026
28 Гробар
20:56 13.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 кученце
До коментар #7 от "Зъл пес":не е лошо и да се понаучиш да пишеш
21:00 13.10.2026
31 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #27 от "Пешо":Всички знаят къде е То бяха журналисти то бяха изявления Станахме за смях Абсолютно сме длъжни По тази логика испанците да пуснат Бургазлията а ние да не предадем прокурорският син на гърците
Коментиран от #42
21:00 13.10.2026
32 Гробар
До коментар #2 от "България и Македония заедно завинаги":А сърби, гърци, румънци, турци кога ще връщат територии?
21:01 13.10.2026
33 Перо
21:01 13.10.2026
34 Тази измислена държава е създадена
Коментиран от #55
21:02 13.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Щом
21:08 13.10.2026
37 Жоржета
На юго западните комшии
Къв курт капан направиха
На бг.бони и клайд
Като умишлено ги пуснаха да
Преминат през гр.кльон...😀
21:08 13.10.2026
38 На борба
21:10 13.10.2026
39 Отреазвяващ
21:11 13.10.2026
40 Няма ли мъже с топки в България,
21:11 13.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 оня с коня
До коментар #31 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Изобщо не сме длъжни да предаваме Ива на Македония,която НЕ Е ЧЛЕН на ЕС така, както Сърбия не ни предава банкера на фалиралата КТБ.
Коментиран от #50, #67
21:13 13.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Гожи
До коментар #12 от "Да бе да":Тогава що бяга, като престъпник?
21:19 13.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Αлфа Bълкът
Иначе ми е чудно как може да има такива родоотстъпници.
Първо ЕДИНСТВЕНИЯТ СВИДЕТЕЛ ВИДЯЛ УДАРА Е СВИДЕТЕЛСТВАЛ В ПОЛЗА НА ИВА.
Второ, при такива неща се обединяваме и се защитаваме, дори ние да сме виновни, а не да си вадим очите едни други.
Както имаше такива които се съмняваха с останките на цар Самуил, както сега искат да предават Ива на македонците.
Аз не съм видял в един коментар на макетата да защитят Ива,
дори свидетеля заплашват, че бил родоотстъпник и бил предател.
Коментиран от #69
21:25 13.10.2026
53 Хмм
21:26 13.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Долна Диканя Радомирско
21:28 13.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Не стига, че са се окъкали до ушите
21:31 13.10.2026
59 Мнение
До коментар #55 от "ако не се сещаш да те светна":За значителна част от македонския политически елит въпросите за отделната македонска нация, език и историческа традиция са особено чувствителни. Част от политиците се опасяват, че вписването на българите ще бъде възприето вътрешнополитически като признание, че България е била права в историческия спор.
21:32 13.10.2026
60 Напълно нормално
Къде е оная кобила, която е продала българско гражданство на джукесата Ива?
Коментиран от #65
21:32 13.10.2026
61 Радул
До коментар #55 от "ако не се сещаш да те светна":Недоверие към България и страх от нови условия.
Това е един от най-ясно заявените аргументи на сегашното ръководство. През август 2025 г. външният министър Тимчо Муцунски заяви, че Скопие иска гаранции от ЕС, че конституционната промяна ще бъде последното подобно искане, и изрази опасения от последващи спорове за историята, идентичността и езика.
21:34 13.10.2026
62 еуементауен си, последния
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Ива има българско гражданство и не ѝ е необходима работна виза. Има същите права като теб и мен.
21:35 13.10.2026
63 Откровен
До коментар #11 от "Последния Софиянец":А теб,доктор Гълъбова те е обявила за издирване...
21:36 13.10.2026
64 Резил
21:36 13.10.2026
65 Хмм
До коментар #60 от "Напълно нормално":всички македонци са българи, така че този случай няма никаква връзка с гражданството, а Ива няма да я върнат, защото се отказва екстрадиция когато се прецени, че не може да бъде съдена справедливо в държавата, но катастрофата и убийството, както и болестта, журналистите я питаха от какво е болна, а тя - лекарите ще кажат?
21:37 13.10.2026
66 стоян георгиев
До коментар #55 от "ако не се сещаш да те светна":Добра или лоша държавата си е тяхна.Никой не е длъжен да ни харесва или обича.От 1991г. ние сме си втълпили и продължаваме да си набиваме,че там живеят българи.Това е същото Турците да кажат-550 г. тази територия е била наша и сега ще е наша.Разберете.Това е отделна държава и никой с нищо не ни е длъжен,както и ние на тях.Те не ни искат и откровенно ни мразят а ние си мислим,че това е любов.Оставете ги да си трошат главите,както нас ни оставиха навремето.И ако гледаме реално само от 1940-1945 това е била окупирана от България територия.Преди това тази територия е била част от Османската Империя а след това до 1991 част от СФРЮ.
Македония не е България.Разберете го.Колкото по-скоро толкова по-добре.
Коментиран от #73
21:38 13.10.2026
67 Боруна Лом
До коментар #42 от "оня с коня":Алоооо нещо бъркаш понятията.Сърбия какво общо има със РСМ?И явно не си наясно какво е "МЗА".
Коментиран от #71
21:44 13.10.2026
68 Черно и бяло нема
21:45 13.10.2026
69 Обективен
До коментар #52 от "Αлфа Bълкът":Браво, такива трябва да е позицията!
21:51 13.10.2026
70 Читател
21:54 13.10.2026
71 оня с коня
До коментар #67 от "Боруна Лом":Не бъркам Сърбия с Македония,просто давам пример как Държави ИЗВЪН ЕС не са длъжни да НИ предават Лица срещу които се води Съдебно производство,нито пък Членки на ЕС са длъжни да им предават подобни лица.
21:54 13.10.2026
72 Ами сега
21:56 13.10.2026
73 Болярин
До коментар #66 от "стоян георгиев":Стоянеее, имаш болезнени пропуски по история! Още от първото български царство територията на днешна Северна Македония е интегрална част от Българското царство. При Второто Цар Калоян освобождава и присъединява голяма част от Македония (Скопие, Охрид, Битоля) към възстановената българска държава. След това по договора от Сан Стефано почти цялата област Македония е включена в границите на възстановената българска държава и т.н. и т.н. Дано този път запомниш нещо.
21:56 13.10.2026