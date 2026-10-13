Новини
Свят »
Гърция »
Посланикът на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл подаде оставка и отрече обвиненията срещу нея

Посланикът на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл подаде оставка и отрече обвиненията срещу нея

13 Октомври, 2026 20:33, обновена 13 Октомври, 2026 20:35 1 226 14

  • кимбърли гилфойл-
  • оставка-
  • обвинения

Решението идва след съобщения, че Белият дом е поискал оттеглянето ѝ, а американски конгресмени са изразили притеснения относно предполагаема злоупотреба с влияние

Посланикът на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл подаде оставка и отрече обвиненията срещу нея - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Посланикът на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл подаде оставка във вторник, като категорично отхвърли обвиненията срещу себе си и заяви, че няма да позволи те да опетнят десетилетията ѝ на обществена служба. Това съобщава Асошиейтед прес (АП), предава News.bg.

В публикация в социалната мрежа X Гилфойл определи твърденията като неверни и заяви, че възнамерява да защити името, репутацията и почтеността си. „Посветих професионалния си живот на борбата за справедливост, на отстояването на правилното и на защитата на ценностите, които правят Америка изключителна. Няма да позволя на фалшиви обвинения да определят десетилетията ми на обществена служба“, написа тя.

В изявление, разпространено късно в неделя, адвокатите ѝ също отрекоха да е извършила нарушения. Те заявиха, че сумите, които Гилфойл е поискала от дарител на президента Доналд Тръмп, са били дължими възнаграждения за публични изяви и участия като лектор. По думите им тези ангажименти са били поети преди номинацията ѝ за посланик и не са били заплатени. Юристите отхвърлиха и обвиненията за нередности, свързани с пътуванията ѝ с частни самолети.

Оставката идва на фона на съобщения, че Белият дом е поискал оттеглянето на Гилфойл. Прессекретарят Кейти Закария заяви, че тя е била изключително ценен член на екипа, и ѝ пожела всичко най-добро. Ден по-рано Тръмп обяви, че обмисля да я уволни, тъй като не е доволен от работата ѝ.

Междувременно американски конгресмени изразиха загриженост във връзка с твърдения, че Гилфойл може да е заплашила да използва влиянието на САЩ, за да подкопае гръцкото правителство. Към момента няма незабавна реакция от страна на Атина.

Гърция е важен съюзник на САЩ в НАТО и предоставя ключови военни съоръжения за сигурността в Източното Средиземноморие. Страната също така оглавява морска мисия на ЕС за защита на търговското корабоплаване в Червено море.

Гилфойл е политическо назначение, а не дипломат от кариерата. Преди да заеме поста, тя е работила в телевизия Fox News. В миналото е била сгодена за Доналд Тръмп-младши, но двамата не стигат до сватба.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хи хи

    19 1 Отговор
    Ко разправяш Гилфи, тя тази кариера е изпъстрена с петна, бели петна😅

    Коментиран от #5

    20:38 13.10.2026

  • 2 Ганчю

    17 2 Отговор
    Да идва тука ние събираме такива

    20:38 13.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 яни

    18 0 Отговор
    А се помисли за Тръмп в Гърция , но здраво настъпа котето !!

    20:39 13.10.2026

  • 5 Тази беше казала, че

    25 2 Отговор

    До коментар #1 от "хи хи":

    САЩ може да свали правителството на всяка държава, затова и духанаха под опашката.

    20:41 13.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да я разменим с

    5 9 Отговор
    НаркоЙотова или Митрофаница.

    20:48 13.10.2026

  • 9 Цвете

    12 2 Отговор
    КОГАТО ТИ ЛИПСВА МЕЖДУНАРОДНО ОТНОШЕНИЕ И ДИПЛОМАЦИЯТА ,ИЗЛАГАЦИЯТА Е НА ЛИЦЕ.

    20:51 13.10.2026

  • 10 Горски

    7 1 Отговор
    Тая толкова се е развихрила, че не могат да я свалят. Само да не пипат Чарлз Къшнър – тъста на Дементния, назначен за посланик във Франция, щото „политиката му е хоби“… /в кавичките е цитат от Дементния при представянето на Тъста в Конгреса. Ако си корумпиран, но си от нашите няма проблеми. Ако си корумпирана и си от бившите или противниковите, уволнение! Кимбърли уцели ахилесовата пета на либералите, с фалшивия бустер.

    21:00 13.10.2026

  • 11 Дзак

    0 0 Отговор
    В политиката и в любовта шега не бива!

    21:24 13.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хальоу

    1 0 Отговор
    Кимби Бимби, марш на магистралата

    21:31 13.10.2026

  • 14 метача

    1 0 Отговор
    дано го уволнят

    21:51 13.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания