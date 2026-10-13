Посланикът на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл подаде оставка и отрече обвиненията срещу нея

Посланикът на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл подаде оставка във вторник, като категорично отхвърли обвиненията срещу себе си и заяви, че няма да позволи те да опетнят десетилетията ѝ на обществена служба. Това съобщава Асошиейтед прес (АП), предава News.bg.

В публикация в социалната мрежа X Гилфойл определи твърденията като неверни и заяви, че възнамерява да защити името, репутацията и почтеността си. „Посветих професионалния си живот на борбата за справедливост, на отстояването на правилното и на защитата на ценностите, които правят Америка изключителна. Няма да позволя на фалшиви обвинения да определят десетилетията ми на обществена служба“, написа тя.

В изявление, разпространено късно в неделя, адвокатите ѝ също отрекоха да е извършила нарушения. Те заявиха, че сумите, които Гилфойл е поискала от дарител на президента Доналд Тръмп, са били дължими възнаграждения за публични изяви и участия като лектор. По думите им тези ангажименти са били поети преди номинацията ѝ за посланик и не са били заплатени. Юристите отхвърлиха и обвиненията за нередности, свързани с пътуванията ѝ с частни самолети.

Оставката идва на фона на съобщения, че Белият дом е поискал оттеглянето на Гилфойл. Прессекретарят Кейти Закария заяви, че тя е била изключително ценен член на екипа, и ѝ пожела всичко най-добро. Ден по-рано Тръмп обяви, че обмисля да я уволни, тъй като не е доволен от работата ѝ.

Междувременно американски конгресмени изразиха загриженост във връзка с твърдения, че Гилфойл може да е заплашила да използва влиянието на САЩ, за да подкопае гръцкото правителство. Към момента няма незабавна реакция от страна на Атина.

Гърция е важен съюзник на САЩ в НАТО и предоставя ключови военни съоръжения за сигурността в Източното Средиземноморие. Страната също така оглавява морска мисия на ЕС за защита на търговското корабоплаване в Червено море.

Гилфойл е политическо назначение, а не дипломат от кариерата. Преди да заеме поста, тя е работила в телевизия Fox News. В миналото е била сгодена за Доналд Тръмп-младши, но двамата не стигат до сватба.