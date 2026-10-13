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Украйна започна нов етап от преговорите за членство в ЕС след отстъпление на Унгария
  Тема: Украйна

Украйна започна нов етап от преговорите за членство в ЕС след отстъпление на Унгария

13 Октомври, 2026 22:55 849 30

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  • отстъпление

Киев и Брюксел преговарят по стандартите за вътрешния пазар и конкурентоспособността, след като Будапеща оттегли възраженията си след приемането на закон за езиковите права на националните малцинства.

Украйна започна нов етап от преговорите за членство в ЕС след отстъпление на Унгария - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна направи нова крачка към членство в Европейския съюз, като започна преговори по стандартите за вътрешния пазар и конкурентоспособността. Това заяви ирландският държавен министър по европейските въпроси и отбраната Томас Бърн, цитиран от Ройтерс, след като Унгария оттегли възраженията си, предава БТА.

Правителството в Будапеща подкрепи напредъка в преговорния процес, след като украинската Върховна рада прие закон, регламентиращ езиковите права на националните малцинства в сферата на образованието. Този въпрос беше сред темите, по които Унгария настояваше за промени.

Присъединяването към ЕС обикновено изисква сложни преговори, които продължават години. В случая с Украйна процесът е допълнително затруднен от продължаващата война.

Преговорите се водят по отделни глави от европейските политики, обединени в шест тематични клъстера. Те обхващат различни области, сред които основните права, вътрешният пазар на ЕС и външните отношения.

През юни Европейският съюз започна преговори с Украйна по първия набор от политически въпроси, включително съдебната система и функционирането на демократичните институции. През юли двете страни започнаха разговори и по клъстера, свързан с външните отношения.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    18 4 Отговор
    Тука, кой колко лъже, и кого лъже - идея си немам!!!
    Защото Украйна не ме интересува!!!

    Коментиран от #7, #20

    22:57 13.10.2026

  • 2 отстъпление на Унгария

    13 5 Отговор
    От къде отстъва Унгария, ма?

    Коментиран от #17

    22:59 13.10.2026

  • 3 блек рок

    6 3 Отговор
    искали и останките от крайна ако им ги дадът.....

    Коментиран от #10

    23:00 13.10.2026

  • 4 Тов. ЧЛЕНИН

    3 9 Отговор
    Таваришчи , примиряваме се ...

    23:01 13.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 5 Отговор
    АКО УКРАЙНА ВЛЕЗЕ ЕДНОВРЕМЕННО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И РФ
    .....
    ТОВА ОЗНАЧАВА ЛИ ЧЕ РФ ЩЕ СТАНЕ АВТОМАТИЧНО ЧЛЕН НА ЕС ? :)

    Коментиран от #26

    23:03 13.10.2026

  • 7 Пичанга ,

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ама по български , да се изкажеш ..

    23:04 13.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 6 Отговор

    До коментар #8 от "Нюланд с корабийките съм":

    ЕДНО УТОЧНЕНИЕ
    ... ЗА ДА СТИГНЕШ СЕГА ДО ОДЕСА ТРЯБВА ДА МИНЕШ ПРЕЗ ОКУПИРАНАТА ОТ РУМЪНИЯ 1913 ГОДИНА СЕВЕРНА ДОБРУДЖА
    .....
    АЗ ПРЕДПОЧИТАМ КАКТО Е БИЛО 1300 ГОДИНИ.ДА ИМА ГРАНИЦА РУСИЯ - БЪЛГАРИЯ ПО ДУНАВА :)

    Коментиран от #15, #19

    23:11 13.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 да питам

    4 5 Отговор
    Какво е усещането да спиш сам , в бункера ?

    23:18 13.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Намали буквите ,

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Че и петолъчките почват се дразнят ..

    23:23 13.10.2026

  • 16 хахахахха

    7 2 Отговор
    не можели избори да провеждат,не можели не знам си кво по време на "война",но може да се присъединяват в някви терористични съюзи,съвсем изперкаха вече

    23:40 13.10.2026

  • 17 Търновец

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "отстъпление на Унгария":

    Сега Унгария е приятел на България, а по отношение на Украйна Унгария успя да защити своето малцинство с новия закон а след приключване на преговорния процес за влизане в ЕС в Унгария ще има референдум.

    23:40 13.10.2026

  • 18 маке

    8 4 Отговор
    Сами си вкарваме дявола в къщата...Тия украинци никой не ги ще, сега са удобни, защото трябват на натовците

    23:44 13.10.2026

  • 19 Търновец

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Аз предпочитам да спреш да изопачаваш история че преди 1300 години нямаше Русия а Петър първи се възползува от победата на Християните над Тюркяните през 1683 за да разшири Русия на юг и да включи Крим дотогава част от Отоманската империя. А дори и Украйна да влезе в ЕС аз съм сигурен че Русия ще влезе в Китай

    Коментиран от #22, #25

    23:45 13.10.2026

  • 20 ИСТИНАТА

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Според проучване на OFFNews, за Андрей Гюров ще гласуват 68,35%, а за Илияна Йотова ще гласуват 7,19%.Почти десет пъти по-малко!

    23:55 13.10.2026

  • 21 Хуморески

    6 1 Отговор
    Какви преговори бе! Тия крадци и проститутки, НИКОГА няма да влязат където и да е било.

    23:55 13.10.2026

  • 22 ИСТИНАТА

    3 4 Отговор

    До коментар #19 от "Търновец":

    Китайците вече напъплиха в руската тайга!

    Коментиран от #28

    23:57 13.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ха ха хаааа

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    То бива фантаии , ама чак па толкова ...

    00:09 14.10.2026

  • 27 Горски ,

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Горски":

    Полагай бе , изтощен си ...

    00:13 14.10.2026

  • 28 Търновец

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "ИСТИНАТА":

    Преди години Китайска радиостанция обяви Сибир за бъдещ Китай, а вече години високия лихвен процент на централната Руска банка принуждава Руските фирми да търсят подизпълнители от Китай защото Китайците работят и за 300-350 долара, сега мигранти от Китай са основно в строителството, селското стопанство, дърводобива и нефтодобива и хотелиерство. 20 милиона Китайци

    00:28 14.10.2026

  • 29 ?????

    0 0 Отговор
    Уф.
    Лошото време пак е попречило да предупредят Зеленски и сие за руските ракети.
    Разбрали са за тях след като са ударили целите си в Киев.
    Лошо Володя, лошо.

    00:43 14.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

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