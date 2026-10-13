Украйна започна нов етап от преговорите за членство в ЕС след отстъпление на Унгария

Украйна направи нова крачка към членство в Европейския съюз, като започна преговори по стандартите за вътрешния пазар и конкурентоспособността. Това заяви ирландският държавен министър по европейските въпроси и отбраната Томас Бърн, цитиран от Ройтерс, след като Унгария оттегли възраженията си, предава БТА.
Правителството в Будапеща подкрепи напредъка в преговорния процес, след като украинската Върховна рада прие закон, регламентиращ езиковите права на националните малцинства в сферата на образованието. Този въпрос беше сред темите, по които Унгария настояваше за промени.
Присъединяването към ЕС обикновено изисква сложни преговори, които продължават години. В случая с Украйна процесът е допълнително затруднен от продължаващата война.
Преговорите се водят по отделни глави от европейските политики, обединени в шест тематични клъстера. Те обхващат различни области, сред които основните права, вътрешният пазар на ЕС и външните отношения.
През юни Европейският съюз започна преговори с Украйна по първия набор от политически въпроси, включително съдебната система и функционирането на демократичните институции. През юли двете страни започнаха разговори и по клъстера, свързан с външните отношения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Защото Украйна не ме интересува!!!
Коментиран от #7, #20
22:57 13.10.2026
2 отстъпление на Унгария
Коментиран от #17
22:59 13.10.2026
3 блек рок
Коментиран от #10
23:00 13.10.2026
4 Тов. ЧЛЕНИН
23:01 13.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ТОВА ОЗНАЧАВА ЛИ ЧЕ РФ ЩЕ СТАНЕ АВТОМАТИЧНО ЧЛЕН НА ЕС ? :)
Коментиран от #26
23:03 13.10.2026
7 Пичанга ,
До коментар #1 от "Пич":Ама по български , да се изкажеш ..
23:04 13.10.2026
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9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #8 от "Нюланд с корабийките съм":ЕДНО УТОЧНЕНИЕ
... ЗА ДА СТИГНЕШ СЕГА ДО ОДЕСА ТРЯБВА ДА МИНЕШ ПРЕЗ ОКУПИРАНАТА ОТ РУМЪНИЯ 1913 ГОДИНА СЕВЕРНА ДОБРУДЖА
.....
АЗ ПРЕДПОЧИТАМ КАКТО Е БИЛО 1300 ГОДИНИ.ДА ИМА ГРАНИЦА РУСИЯ - БЪЛГАРИЯ ПО ДУНАВА :)
Коментиран от #15, #19
23:11 13.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 да питам
23:18 13.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Намали буквите ,
До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Че и петолъчките почват се дразнят ..
23:23 13.10.2026
16 хахахахха
23:40 13.10.2026
17 Търновец
До коментар #2 от "отстъпление на Унгария":Сега Унгария е приятел на България, а по отношение на Украйна Унгария успя да защити своето малцинство с новия закон а след приключване на преговорния процес за влизане в ЕС в Унгария ще има референдум.
23:40 13.10.2026
18 маке
23:44 13.10.2026
19 Търновец
До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Аз предпочитам да спреш да изопачаваш история че преди 1300 години нямаше Русия а Петър първи се възползува от победата на Християните над Тюркяните през 1683 за да разшири Русия на юг и да включи Крим дотогава част от Отоманската империя. А дори и Украйна да влезе в ЕС аз съм сигурен че Русия ще влезе в Китай
Коментиран от #22, #25
23:45 13.10.2026
20 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Пич":Според проучване на OFFNews, за Андрей Гюров ще гласуват 68,35%, а за Илияна Йотова ще гласуват 7,19%.Почти десет пъти по-малко!
23:55 13.10.2026
21 Хуморески
23:55 13.10.2026
22 ИСТИНАТА
До коментар #19 от "Търновец":Китайците вече напъплиха в руската тайга!
Коментиран от #28
23:57 13.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ха ха хаааа
До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":То бива фантаии , ама чак па толкова ...
00:09 14.10.2026
27 Горски ,
До коментар #24 от "Горски":Полагай бе , изтощен си ...
00:13 14.10.2026
28 Търновец
До коментар #22 от "ИСТИНАТА":Преди години Китайска радиостанция обяви Сибир за бъдещ Китай, а вече години високия лихвен процент на централната Руска банка принуждава Руските фирми да търсят подизпълнители от Китай защото Китайците работят и за 300-350 долара, сега мигранти от Китай са основно в строителството, селското стопанство, дърводобива и нефтодобива и хотелиерство. 20 милиона Китайци
00:28 14.10.2026
29 ?????
Лошото време пак е попречило да предупредят Зеленски и сие за руските ракети.
Разбрали са за тях след като са ударили целите си в Киев.
Лошо Володя, лошо.
00:43 14.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.