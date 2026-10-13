Украйна започна нов етап от преговорите за членство в ЕС след отстъпление на Унгария

Украйна направи нова крачка към членство в Европейския съюз, като започна преговори по стандартите за вътрешния пазар и конкурентоспособността. Това заяви ирландският държавен министър по европейските въпроси и отбраната Томас Бърн, цитиран от Ройтерс, след като Унгария оттегли възраженията си, предава БТА.

Правителството в Будапеща подкрепи напредъка в преговорния процес, след като украинската Върховна рада прие закон, регламентиращ езиковите права на националните малцинства в сферата на образованието. Този въпрос беше сред темите, по които Унгария настояваше за промени.

Присъединяването към ЕС обикновено изисква сложни преговори, които продължават години. В случая с Украйна процесът е допълнително затруднен от продължаващата война.

Преговорите се водят по отделни глави от европейските политики, обединени в шест тематични клъстера. Те обхващат различни области, сред които основните права, вътрешният пазар на ЕС и външните отношения.

През юни Европейският съюз започна преговори с Украйна по първия набор от политически въпроси, включително съдебната система и функционирането на демократичните институции. През юли двете страни започнаха разговори и по клъстера, свързан с външните отношения.