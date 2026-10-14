Нетаняху предупреди палестинците преди изборите в Израел

Израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди палестинците да не предприемат атаки срещу Израел в навечерието на парламентарните избори в страната. Той отправи посланието по време на посещение на окупирания Западен бряг, две седмици преди вота на 27 октомври.

„Подготвени сме за всеки сценарий“, заяви Нетаняху във видеоклип, заснет на открито и публикуван от канцеларията му. Изказването беше направено на фона на напрежението между Израел и палестинците, което е сред водещите теми в предизборната кампания.

Предупреждение към силите за сигурност

Израелските медии изтълкуваха думите на премиера като предупреждение, че силите за сигурност на Палестинската автономна власт може да предприемат действия срещу израелски военнослужещи. Подобни атаки са редки, а силите за сигурност на Палестинската автономия отдавна координират с Израел мерките за сигурност на Западния бряг.

Темата за палестинското насилие се използва активно от десните политически сили, които обещават твърд отговор. В същото време атаките на радикални израелски заселници срещу палестинци на Западния бряг се засилват, отбелязва ДПА. Проучванията сочат, че за лагера на Нетаняху може да се окаже трудно да си осигури мнозинство след изборите.

Спорът около Тулкарем

По време на посещението си Нетаняху заяви, че израелските войски ще останат в района на Тулкарем в северната част на Западния бряг. Той нарече жителите на района „терористи“.

Изявлението беше направено, след като Върховният съд на Израел разпореди на министерството на отбраната и армията да представят график за завръщането на палестинците, изселени от Тулкарем и други райони. Решението поставя въпроса за бъдещото военно присъствие и за условията, при които разселените жители ще могат да се върнат по домовете си.

Предупреждението на Нетаняху идва в момент, когато сигурността на Западния бряг е пряко свързана с предизборните послания на управляващия лагер и с очакванията за резултата от парламентарния вот.

Източници: bta.bg