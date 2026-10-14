Глюксман: Начело на САЩ е полезен идиот или агент

Френският кандидат за президент Рафaел Глюксман определи договореността между Доналд Тръмп и Владимир Путин за облекчаване на ограниченията върху износа на руско дизелово гориво като изгодна за Кремъл за сметка на Европа. Изказването му дойде непосредствено след победата му на първичните избори на левоцентристкия лагер във Франция.

„Начело на Съединените щати стои човек, който е или полезен идиот, или агент, подкопаващ силата и свободата на Европа“, заяви Глюксман на форум за конкурентоспособността в Париж, цитиран от Politico. По думите му войната на Русия срещу Украйна е насочена пряко срещу европейците, които са останали сами.

Предупреждение за изборите във Франция

Глюксман, който е депутат в Европейския парламент, свърза спора около дизеловото споразумение и с предстоящата президентска кампания. Той заяви, че евентуалното влизане на Марин льо Пен в Елисейския дворец през 2027 г. би било победа за руския президент Владимир Путин и стъпка към „поражението на европейския континент“.

Според проучването, цитирано от Politico, льо Пен има двуцифрена преднина пред конкурентите си в първия тур. Глюксман заема четвърто място, като изостава от бившия премиер Едуар Филип и от левия политик Жан-Люк Меланшон. При липса на кандидат с над 50% от гласовете ще се стигне до балотаж.

Марин льо Пен е осъждала пълномащабната война на Русия срещу Украйна, но отделни представители на партията ѝ продължават да се противопоставят на военната помощ за Киев и да настояват за по-тесни отношения с Москва. Самата льо Пен е заявявала, че заемът, получен от свързана с Русия банка през 2014 г., не е повлиял на политическите ѝ позиции и е бил върнат.

Призив за обща европейска отбрана

Глюксман потвърди подкрепата си за създаването на европейски небесен щит за Украйна и за изграждането на по-силна европейска отбранителна промишленост. Инициативата е подкрепена и от френския президент Еманюел Макрон.

„В продължение на десетилетия предавахме своя суверенитет и сигурност в ръцете на Вашингтон, а сега осъзнаваме каква грешка е било това“, каза френският политик. Той настоя Европа да поеме общ дълг за финансиране на отбранителни проекти, вместо държавите да разчитат само на двустранни инициативи.

По думите му без общи инвестиции нито една европейска страна, включително Германия, няма да може в краткосрочен план да се противопостави на бъдеща война срещу държави като Китай, Русия и Съединените щати. „Това е въпрос на живот и смърт“, заяви Глюксман.

Договореността за руския дизел предизвика критики и в Съединените щати. Според Асошиейтед прес решението на Тръмп представлява рязък обрат спрямо досегашната политика на Вашингтон към Москва и засилва опасенията, че Русия ще получи икономическа полза, докато войната в Украйна продължава.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com