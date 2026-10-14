Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Франция »
Глюксман: Начело на САЩ е полезен идиот или агент
  Тема: Избори

Глюксман: Начело на САЩ е полезен идиот или агент

14 Октомври, 2026 04:08 498 3

  • рафаел глюксман-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • марин льо пен-
  • френски президентски избори

Френският кандидат за президент предупреди, че облекчаването на ограниченията за руския дизел е изгодно за Кремъл. Той определи евентуална победа на Марин льо Пен като победа за Владимир Путин

Глюксман: Начело на САЩ е полезен идиот или агент - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският кандидат за президент Рафaел Глюксман определи договореността между Доналд Тръмп и Владимир Путин за облекчаване на ограниченията върху износа на руско дизелово гориво като изгодна за Кремъл за сметка на Европа. Изказването му дойде непосредствено след победата му на първичните избори на левоцентристкия лагер във Франция.

„Начело на Съединените щати стои човек, който е или полезен идиот, или агент, подкопаващ силата и свободата на Европа“, заяви Глюксман на форум за конкурентоспособността в Париж, цитиран от Politico. По думите му войната на Русия срещу Украйна е насочена пряко срещу европейците, които са останали сами.

Предупреждение за изборите във Франция

Глюксман, който е депутат в Европейския парламент, свърза спора около дизеловото споразумение и с предстоящата президентска кампания. Той заяви, че евентуалното влизане на Марин льо Пен в Елисейския дворец през 2027 г. би било победа за руския президент Владимир Путин и стъпка към „поражението на европейския континент“.

Според проучването, цитирано от Politico, льо Пен има двуцифрена преднина пред конкурентите си в първия тур. Глюксман заема четвърто място, като изостава от бившия премиер Едуар Филип и от левия политик Жан-Люк Меланшон. При липса на кандидат с над 50% от гласовете ще се стигне до балотаж.

Марин льо Пен е осъждала пълномащабната война на Русия срещу Украйна, но отделни представители на партията ѝ продължават да се противопоставят на военната помощ за Киев и да настояват за по-тесни отношения с Москва. Самата льо Пен е заявявала, че заемът, получен от свързана с Русия банка през 2014 г., не е повлиял на политическите ѝ позиции и е бил върнат.

Призив за обща европейска отбрана

Глюксман потвърди подкрепата си за създаването на европейски небесен щит за Украйна и за изграждането на по-силна европейска отбранителна промишленост. Инициативата е подкрепена и от френския президент Еманюел Макрон.

„В продължение на десетилетия предавахме своя суверенитет и сигурност в ръцете на Вашингтон, а сега осъзнаваме каква грешка е било това“, каза френският политик. Той настоя Европа да поеме общ дълг за финансиране на отбранителни проекти, вместо държавите да разчитат само на двустранни инициативи.

По думите му без общи инвестиции нито една европейска страна, включително Германия, няма да може в краткосрочен план да се противопостави на бъдеща война срещу държави като Китай, Русия и Съединените щати. „Това е въпрос на живот и смърт“, заяви Глюксман.

Договореността за руския дизел предизвика критики и в Съединените щати. Според Асошиейтед прес решението на Тръмп представлява рязък обрат спрямо досегашната политика на Вашингтон към Москва и засилва опасенията, че Русия ще получи икономическа полза, докато войната в Украйна продължава.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Същото

    2 4 Отговор
    може да се каже и за България!
    И после се чудим как така стана, че агресията на Москва срещу страната ни изведнъж стана по- интензивна!

    04:15 14.10.2026

  • 2 Урсула

    2 0 Отговор
    То се вижда кои са идиотите...

    04:41 14.10.2026

  • 3 Хмм

    1 0 Отговор
    да бе идиот, щото ви обърква сметките и ви прави на луди?

    04:46 14.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания