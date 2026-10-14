Нетаняху: „Това не са жители, а терористи“

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че палестинците, евакуирани от бежанските лагери Тулкарем, Дженин и Нур Шамс на окупирания Западен бряг, няма да бъдат допуснати да се завърнат по домовете си. Изявлението му беше направено след решение на Върховния съд на Израел, с което армията беше задължена да се подготви за евентуалното връщане на жителите.

Във видеообръщение, заснето близо до лагера Тулкарем, Нетаняху го определи като „терористичен бастион“ и похвали израелската армия, че го е „прочистила съгласно нашите указания“.

„Чух, че във Върховния съд има някой, който твърди, че жителите трябва да бъдат върнати тук. Това не са жители, а терористи“, заяви Бенямин Нетаняху.

Премиерът не уточни дали думите му се отнасят само до Тулкарем или и до лагерите Дженин и Нур Шамс. Според решението на Върховния съд армията трябва да представи подготовка и график за връщането на разселените жители. Решението е свързано с искане на палестински жители и правозащитна организация за възможност да се върнат по домовете си.

Десетки хиляди са разселени от 2025 г.

От януари 2025 г. десетки хиляди палестинци са били евакуирани от трите лагера в северната част на Западния бряг. Израелската армия заявява, че операциите са били насочени към разрушаване на инфраструктурата на въоръжени групировки в районите.

Повечето разселени лица не са могли да се върнат по домовете си. В част от лагерите са извършвани разрушения и са изграждани военни позиции, което допълнително усложнява евентуалното завръщане на цивилното население.

Решението на съда поставя израелското правителство и армията пред необходимостта да определят кога и при какви условия може да започне връщането. Нетаняху обаче даде знак, че изпълнението му ще срещне съпротива от кабинета.

„Израел ще бди над пространството от река Йордан до морето“, заяви премиерът. Той добави: „Искам да предупредя нашите врагове, че сме подготвени за всякакви сценарии“.

Източници: btvnovinite.bg, jpost.com, timesofisrael.com