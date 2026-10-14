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Разследват останки от неидентифициран дрон на полски плаж

Разследват останки от неидентифициран дрон на полски плаж

14 Октомври, 2026 05:56 495 3

  • полша-
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  • военна жандармерия-
  • балтийско море

Фрагментите са намерени край Карвя и са дълги около два метра. На място са изпратени сапьори, военни и полицейски контратерористи

Разследват останки от неидентифициран дрон на полски плаж - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Фрагменти от летателен обект, приличащ на дрон, са открити на плажа в Карвя, в окръг Пуцк, Северна Полша. Обектът е бил частично заровен в пясъка и е с дължина около два метра.

Сигналът е подаден от случаен минувач. Според първоначалната информация на RMF24 полицейското управление в Пуцк е получило съобщението около 18:20 часа. В последвалото съобщение на Военната жандармерия се посочва, че фрагментите са намерени на 13 октомври около 18:30 часа.

Районът е отцепен

Полицията е обезопасила мястото, а на плажа са изпратени сапьори, военнослужещи и полицейски контратерористи. За случая са уведомени прокуратурата, Агенцията за вътрешна сигурност и Службата за военно контраразузнаване.

„Военната жандармерия под надзора на прокурор от военното отделение на Окръжната прокуратура в Гданск изяснява обстоятелствата около откриването на 13 октомври 2026 година на фрагменти от неидентифициран летателен обект на плажа в Карвя, окръг Пуцк“, се казва в съобщението на институцията, цитирано от RMF24.

Произходът на обекта не е установен

Все още не е изяснено на кого принадлежи машината и как е попаднала на брега. Според неофициална информация, цитирана от RMF24, всичко сочи, че тя може да е била на полската армия, но това трябва да бъде потвърдено от компетентните служби и военните власти.

Разследването се води от Военната жандармерия под надзора на военно прокурорско отделение. Военната жандармерия заяви, че ще съобщава допълнителни резултати по случая. Към момента няма данни за пострадали хора.

Източници: rmf24.pl, rp.pl, bankier.pl


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гуслик

    3 1 Отговор
    Донът е руски, защото Украина е Русия.

    Коментиран от #2

    06:02 14.10.2026

  • 2 Уточнение

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гуслик":

    Дронът.

    06:07 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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