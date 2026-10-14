Китай предлага на ЕС повече търговска стабилност

Китай е готов да работи с Европейския съюз за внасяне на повече стабилност и положителна динамика в икономическите и търговските отношения. Това е заявил китайският вицепремиер Хъ Лифън пред Еманюел Бон, дипломатически съветник на френския президент Еманюел Макрон, по време на среща в Пекин във вторник.

„Отношенията имат голям потенциал за по-нататъшен растеж“, е заявил Хъ Лифън. По думите му Китай е готов да работи с Франция за задълбочаване на сътрудничеството във всички икономически области и за прилагане на договореностите, постигнати от президентите Си Дзинпин и Еманюел Макрон.

Спорът за хибридните автомобили

Срещата се проведе дни след като Китай и ЕС постигнаха договореност за търговията с хибридни автомобили. Според европейската страна споразумението може да намали с повече от половината износа на китайски хибридни автомобили за европейския пазар.

Пекин представя договореността по различен начин. Китайското министерство на търговията заяви, че тя ще позволи износът да продължи да нараства спрямо досегашните равнища и ще гарантира на китайските производители квота, съпоставима с тази на компании от други държави.

Нови разговори през 2027 г.

На 8 и 9 октомври Китай и ЕС проведоха в Пекин второто заседание на механизма за консултации по търговията и инвестициите. Двете страни договориха 16 точки, свързани с търговския баланс, контрола върху износа, интелектуалната собственост и реформата на Световната търговска организация.

Сред договореностите е и продължаването на разговорите за възможно намаляване на митата върху определени стоки, както и технически диалог за правилата на ЕС за чуждестранните субсидии. Следващото заседание на механизма е планирано за март 2027 г., а през януари трябва да се проведе видеоконференция на министерско равнище.