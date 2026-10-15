Разнобой в Германия! АзГ и БСВ поискаха край на военната помощ за Украйна

„Алтернатива за Германия“ (АзГ) и Алиансът за социална справедливост и икономически разум, известен доскоро като Алианс на Сара Вагенкнехт, обединиха гласовете си в парламента на Саксония-Анхалт за символично предложение за прекратяване на военната подкрепа на Германия за Украйна.
Вотът няма пряко практическо отражение, тъй като провинциалните парламенти не определят външната политика, санкциите или военната помощ на Германия. Решенията по тези въпроси се вземат на федерално равнище.
Правителството на канцлера Фридрих Мерц е най-големият европейски доставчик на военна помощ за Киев и неведнъж е потвърждавало подкрепата си за Украйна. Берлин посочва Русия като отговорна за войната.
Вотът съвпадна с процеса за „Северен поток“
Гласуването в Магдебург се състоя в деня, в който в Хамбург започна съдебният процес срещу бивш украински военен, обвинен за взривяването на газопровода „Северен поток“, по който руски газ се доставяше до Германия. Украинското правителство отрича да е участвало в саботажа.
Темата за подкрепата за Украйна е сред основните допирни точки между АзГ и БСВ. Двете партии твърдят, че германската военна помощ удължава войната, а средствата могат да бъдат използвани за вътрешни нужди.
„Случилото се през последните месеци и години в тази война е - наред с неконтролираната миграция - един от най-големите проблеми на нашето време“, заяви лидерът на АзГ в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд.
Останалите партии в провинциалния парламент определиха дебата като фарс.
Сигнал за възможно политическо сътрудничество
Приетото предложение има значение най-вече за политическите отношения в самата провинция. АзГ постигна най-голямата си изборна победа в Саксония-Анхалт през септември, но не ѝ достигна малко за абсолютно мнозинство. Това остави партията без достатъчно мандати, за да състави самостоятелно правителство.
БСВ не желае официална коалиция с АзГ, но е готова да подкрепя отделни инициативи. Основателят на партията Сара Вагенкнехт заяви пред t-online: „Защитната стена се провали. Ще формираме политиката чрез променливи мнозинства и ще прокарваме възможно най-много от позициите на БСВ.“
Така двете формации могат да осигурят мнозинство по конкретни теми, без да обявяват официален коалиционен съюз. Засега гласуването за спиране на военната помощ за Украйна остава политически сигнал и не променя решенията на федералното правителство в Берлин.
Източници: news.bg, internazionale.it
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 дЕМОКРАЦИЯТА СЕГА, Е СКРИТА ДИКТАТУРА
Коментиран от #6, #9
16:42 15.10.2026
3 Пич
Коментиран от #47
16:43 15.10.2026
4 Кандидат депутат
16:43 15.10.2026
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6 🦉🦉🦉🦉
До коментар #2 от "дЕМОКРАЦИЯТА СЕГА, Е СКРИТА ДИКТАТУРА":Абе направо си е ЯВНА диктатура -
хора с одобрение под 20% управленстват над 80% НЕсъгласни с техните решения❗
Коментиран от #12
16:44 15.10.2026
7 Лейтенат Грубер
16:45 15.10.2026
8 Руснаците
Коментиран от #14
16:45 15.10.2026
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10 Робот
Коментиран от #13
16:47 15.10.2026
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18 Чумния съм
До коментар #14 от "🦉🦉🦉🦉":Я пак? Какво лошо има да ти викат путинофил?
Коментиран от #21, #50
16:52 15.10.2026
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24 авантгард
Над 100 милиарда евро са само германските дарения до сега, а следват още 10 милиарда покрай онова с 90 милиарда евро дарение.
НИКОГА няма да бъдат върнати, и НЯМА да победят Русия.
Парите на данъкоплатците отиват на вятъра.
Защото Германия се управлява от режима на потомък на фашага и слуга на Блекроук.
Дано скоро АзГ спечелят повече места навсякъде и се спре това безумие и се възстановят нормални взаимоизгодни отношения с най-сигурния и надежден доставчик на енергия без която икономиката потъва.
Коментиран от #41, #46
16:55 15.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
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28 д-р Гълъбова
До коментар #22 от "1488":Даа.. Нещо като "На Киев за 3 дня, за неделю на Лисабон" .
Няма ли ЛЛ свободни направления ?
16:58 15.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
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31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Механик
17:01 15.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Дzверцов
17:03 15.10.2026
35 4 години плямпат същото
17:05 15.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 саксъна
17:06 15.10.2026
39 Курректор
До коментар #33 от "Чиба, nocepko !":Как се оправдаваш като ученичка. Не се срамувай, всички знаят че го обичаш повече от хляба.
Коментиран от #48
17:08 15.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Така е
До коментар #24 от "авантгард":Раша ще бъде съсипана от Украйна с помощта на Европа.
Коментиран от #43
17:09 15.10.2026
42 афд
17:09 15.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Отреазвяващ
17:12 15.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Мерц е пътник
17:22 15.10.2026
50 🦉🦉🦉🦉
До коментар #18 от "Чумния съм":Проблемът не е в това как ми викат. Свикнал съм глу.паци.те да ми викат всякак😉
Забавлява ме дори,
- веднъж съм червено комуне,
- друг път скапан гербер,
- трети път изражденец,
- и путинофил са ме писали,
- а О-бидните квалификации няма да пиша.
И всичко е защото съм различен и НЕ споделям техните мнения❗
17:26 15.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Горски
17:37 15.10.2026
53 Историк
Коментиран от #56
17:38 15.10.2026
54 стоян георгиев
17:52 15.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Истината
До коментар #53 от "Историк":И кво? На никого няма да липсва тая нива 1991-2026 с фалшив език и история толкова
17:53 15.10.2026
57 ПУСТИТЕ ГЕРМАНЦИ
17:55 15.10.2026
58 Що пък разнобой?!
17:57 15.10.2026
59 Всички тръмпо и путинофили
Споко бе, АзГ нямат думата!
18:02 15.10.2026