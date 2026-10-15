Разнобой в Германия! АзГ и БСВ поискаха край на военната помощ за Украйна

„Алтернатива за Германия“ (АзГ) и Алиансът за социална справедливост и икономически разум, известен доскоро като Алианс на Сара Вагенкнехт, обединиха гласовете си в парламента на Саксония-Анхалт за символично предложение за прекратяване на военната подкрепа на Германия за Украйна.

Вотът няма пряко практическо отражение, тъй като провинциалните парламенти не определят външната политика, санкциите или военната помощ на Германия. Решенията по тези въпроси се вземат на федерално равнище.

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Правителството на канцлера Фридрих Мерц е най-големият европейски доставчик на военна помощ за Киев и неведнъж е потвърждавало подкрепата си за Украйна. Берлин посочва Русия като отговорна за войната.

Вотът съвпадна с процеса за „Северен поток“

Гласуването в Магдебург се състоя в деня, в който в Хамбург започна съдебният процес срещу бивш украински военен, обвинен за взривяването на газопровода „Северен поток“, по който руски газ се доставяше до Германия. Украинското правителство отрича да е участвало в саботажа.

Темата за подкрепата за Украйна е сред основните допирни точки между АзГ и БСВ. Двете партии твърдят, че германската военна помощ удължава войната, а средствата могат да бъдат използвани за вътрешни нужди.

„Случилото се през последните месеци и години в тази война е - наред с неконтролираната миграция - един от най-големите проблеми на нашето време“, заяви лидерът на АзГ в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд.

Останалите партии в провинциалния парламент определиха дебата като фарс.

Сигнал за възможно политическо сътрудничество

Приетото предложение има значение най-вече за политическите отношения в самата провинция. АзГ постигна най-голямата си изборна победа в Саксония-Анхалт през септември, но не ѝ достигна малко за абсолютно мнозинство. Това остави партията без достатъчно мандати, за да състави самостоятелно правителство.

БСВ не желае официална коалиция с АзГ, но е готова да подкрепя отделни инициативи. Основателят на партията Сара Вагенкнехт заяви пред t-online: „Защитната стена се провали. Ще формираме политиката чрез променливи мнозинства и ще прокарваме възможно най-много от позициите на БСВ.“

Така двете формации могат да осигурят мнозинство по конкретни теми, без да обявяват официален коалиционен съюз. Засега гласуването за спиране на военната помощ за Украйна остава политически сигнал и не променя решенията на федералното правителство в Берлин.

Източници: news.bg, internazionale.it