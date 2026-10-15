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Разнобой в Германия! АзГ и БСВ поискаха край на военната помощ за Украйна
  Тема: Украйна

Разнобой в Германия! АзГ и БСВ поискаха край на военната помощ за Украйна

15 Октомври, 2026 16:40 1 628 59

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  • сара вагенкнехт-
  • улрих зигмунд-
  • фридрих мерц-
  • нато

Парламентът на Саксония-Анхалт прие символично предложение, което не може да промени политиката на Берлин, вотът засилва спекулациите за сътрудничество между двете партии

Разнобой в Германия! АзГ и БСВ поискаха край на военната помощ за Украйна - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

„Алтернатива за Германия“ (АзГ) и Алиансът за социална справедливост и икономически разум, известен доскоро като Алианс на Сара Вагенкнехт, обединиха гласовете си в парламента на Саксония-Анхалт за символично предложение за прекратяване на военната подкрепа на Германия за Украйна.

Вотът няма пряко практическо отражение, тъй като провинциалните парламенти не определят външната политика, санкциите или военната помощ на Германия. Решенията по тези въпроси се вземат на федерално равнище.

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Правителството на канцлера Фридрих Мерц е най-големият европейски доставчик на военна помощ за Киев и неведнъж е потвърждавало подкрепата си за Украйна. Берлин посочва Русия като отговорна за войната.

Вотът съвпадна с процеса за „Северен поток“

Гласуването в Магдебург се състоя в деня, в който в Хамбург започна съдебният процес срещу бивш украински военен, обвинен за взривяването на газопровода „Северен поток“, по който руски газ се доставяше до Германия. Украинското правителство отрича да е участвало в саботажа.

Темата за подкрепата за Украйна е сред основните допирни точки между АзГ и БСВ. Двете партии твърдят, че германската военна помощ удължава войната, а средствата могат да бъдат използвани за вътрешни нужди.

„Случилото се през последните месеци и години в тази война е - наред с неконтролираната миграция - един от най-големите проблеми на нашето време“, заяви лидерът на АзГ в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд.

Останалите партии в провинциалния парламент определиха дебата като фарс.

Сигнал за възможно политическо сътрудничество

Приетото предложение има значение най-вече за политическите отношения в самата провинция. АзГ постигна най-голямата си изборна победа в Саксония-Анхалт през септември, но не ѝ достигна малко за абсолютно мнозинство. Това остави партията без достатъчно мандати, за да състави самостоятелно правителство.

БСВ не желае официална коалиция с АзГ, но е готова да подкрепя отделни инициативи. Основателят на партията Сара Вагенкнехт заяви пред t-online: „Защитната стена се провали. Ще формираме политиката чрез променливи мнозинства и ще прокарваме възможно най-много от позициите на БСВ.“

Така двете формации могат да осигурят мнозинство по конкретни теми, без да обявяват официален коалиционен съюз. Засега гласуването за спиране на военната помощ за Украйна остава политически сигнал и не променя решенията на федералното правителство в Берлин.

Източници: news.bg, internazionale.it


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 дЕМОКРАЦИЯТА СЕГА, Е СКРИТА ДИКТАТУРА

    16 23 Отговор
    дЕМОКРАЦИЯТА СЕГА, Е СКРИТА ДИКТАТУРА. Която е лукава - лицемерна, играе театъра демокрация - куклата демокрация - която размърдва добре, за да внушава и убеждава - че не е кукла, че политиците не са марионетки на несменяемо статукво и програма. Големият индикатор е фабрикуваните политици и опозиции, партии, без програма и без членска маса която да се стремят да увеличат и да бъдат силни с членска маса и членски внос. Опозицията създадена да окарикатури опозиционното действие. Самото говорене за политика 24 часа всеки ден е окарикатуряване на политиката и нейната обезценка. За да има демокрация и либерална република, не е необходимо да се окарикатуряват политиците, а статуквото умишлено го прави за да обезсмисли политиката и да внуши свобода - която е само поза. Религията на тази диктатура е свободата, както кръстоносците са развявали знамето с кръстът. То и Римската империя е обещавала свобода и справедливост, виждаме го в съдът над Исус. България и нато-ес-страните, са с елит фарисеи и садукеи и Ирод, а Пилат е САЩ - НОВАТА РИМСКА ИМПЕРИЯ.

    Коментиран от #6, #9

    16:42 15.10.2026

  • 3 Пич

    47 20 Отговор
    Урсулианците трябва да бъдат арестувани, а всичко което притежават - конфискувано!!!

    Коментиран от #47

    16:43 15.10.2026

  • 4 Кандидат депутат

    37 16 Отговор
    На тези май ще им дойде акъла.

    16:43 15.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    36 2 Отговор

    До коментар #2 от "дЕМОКРАЦИЯТА СЕГА, Е СКРИТА ДИКТАТУРА":

    Абе направо си е ЯВНА диктатура -
    хора с одобрение под 20% управленстват над 80% НЕсъгласни с техните решения❗

    Коментиран от #12

    16:44 15.10.2026

  • 7 Лейтенат Грубер

    20 4 Отговор
    Дори цяла Германия да спре помощта за Украйна, аз ще продължа да помагам на украинските войници. Сещате се как...

    16:45 15.10.2026

  • 8 Руснаците

    4 30 Отговор
    както и тук, не носят всички яйца в една кошница. И тук са се нароили не две а няколко рубладжийски партии.

    Коментиран от #14

    16:45 15.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Робот

    28 3 Отговор
    На зеления вече не му трябва военна помощ ..! Сащ не му дават да се прицели..!

    Коментиран от #13

    16:47 15.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 18 Чумния съм

    10 3 Отговор

    До коментар #14 от "🦉🦉🦉🦉":

    Я пак? Какво лошо има да ти викат путинофил?

    Коментиран от #21, #50

    16:52 15.10.2026

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  • 24 авантгард

    27 17 Отговор
    Хората са ясни в исканията да спре разоряването на Германия за сметка на безкрайни дарения на чужда страна с цел да съсипела Русия.
    Над 100 милиарда евро са само германските дарения до сега, а следват още 10 милиарда покрай онова с 90 милиарда евро дарение.
    НИКОГА няма да бъдат върнати, и НЯМА да победят Русия.
    Парите на данъкоплатците отиват на вятъра.
    Защото Германия се управлява от режима на потомък на фашага и слуга на Блекроук.
    Дано скоро АзГ спечелят повече места навсякъде и се спре това безумие и се възстановят нормални взаимоизгодни отношения с най-сигурния и надежден доставчик на енергия без която икономиката потъва.

    Коментиран от #41, #46

    16:55 15.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 д-р Гълъбова

    18 10 Отговор

    До коментар #22 от "1488":

    Даа.. Нещо като "На Киев за 3 дня, за неделю на Лисабон" .
    Няма ли ЛЛ свободни направления ?

    16:58 15.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Механик

    25 12 Отговор
    Тъжни новини за зеления шикългрубер. Франция вика че не може да дава повече за Укрина защото няма пари да си оправи училищата и да си направи ремонт на Лувъра и ще го затваря. Немците и те викат "помощ НИХТ". Унгареца каза, че пари няма да дава. И май...остана само "старата госпожа" Британия" но и тя е на издъхване.

    17:01 15.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Дzверцов

    8 9 Отговор
    Обрат във Втората Световна. Германия се събужда розово- цикламените сънища!

    17:03 15.10.2026

  • 35 4 години плямпат същото

    12 17 Отговор
    като нашите русофили нацисти от Възраждане.

    17:05 15.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 саксъна

    1 26 Отговор
    Саксония Анхалт - най-бедната провинция в Германия. Хората са с български манталитет или по-скоро руски. Да откраднат, да измамят, ако може аванта. Никой не желае да се учи и работи. По-умните заминаха на запад. Всичко разбито, съборено, разрушено. Западняците им санираха жилищата без пари, повечето не работят, а получават помощи(като нашево брата ро.......).

    17:06 15.10.2026

  • 39 Курректор

    2 5 Отговор

    До коментар #33 от "Чиба, nocepko !":

    Как се оправдаваш като ученичка. Не се срамувай, всички знаят че го обичаш повече от хляба.

    Коментиран от #48

    17:08 15.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Така е

    4 20 Отговор

    До коментар #24 от "авантгард":

    Раша ще бъде съсипана от Украйна с помощта на Европа.

    Коментиран от #43

    17:09 15.10.2026

  • 42 афд

    4 9 Отговор
    Афд бившата комунистическа партия на гдр.

    17:09 15.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Отреазвяващ

    9 1 Отговор
    По-добре късно, отколкото никога.

    17:12 15.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Мерц е пътник

    10 2 Отговор
    Качен е на катапулта, за забавление за германците.

    17:22 15.10.2026

  • 50 🦉🦉🦉🦉

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Чумния съм":

    Проблемът не е в това как ми викат. Свикнал съм глу.паци.те да ми викат всякак😉
    Забавлява ме дори,
    - веднъж съм червено комуне,
    - друг път скапан гербер,
    - трети път изражденец,
    - и путинофил са ме писали,
    - а О-бидните квалификации няма да пиша.
    И всичко е защото съм различен и НЕ споделям техните мнения❗

    17:26 15.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Горски

    11 0 Отговор
    Не виждам как ще се разберат за бюджета - Мерц иска намаляване на бюджета, но увеличаване на парите за Украйна. Франция иска увеличаване на бюджета, а южните държави искат да не се намалява бюджета за селско стопанство. Не виждам начин всички да са доволни. Вместо да призовава целият съюз защо не даде личен пример като Германия еднолично измъкне едни 60-100 млрд. евро? Все пак устата си не може да затвори като започне да разправя колко много Германия правела за украинците и как те били най-големите дарители. Безумията продължават. Чудя му се Мерц – не беше ли Зеленски онзи, който взриви „Северен поток-2“ и остави Германия без газ. Загубите са за много милиарди. Но хер Мерц исака да се дават на престъпника още милиарди, заработени от данъкоплатците. Зеленски днес щял да пристигне – ми то направо „велико събитие“, достойно за национален празник. Ама ако вие събраните там сте си на мястото, трябва незабавно да го арестувате и представите на съд – най-малкото за това, че ви увреди икономиките. И още нещо г-н Мерц – по въпроса за парите трябва да се питат гражданите които ги изкарват, а не представителите им. Защото аз например съм против платените от мен данъци да се дават за кефа на един фашизоиден индивид.

    17:37 15.10.2026

  • 53 Историк

    1 10 Отговор
    Радост за Путин, КГБ цели точно това- Украйна да капитулира или да бъде ликвидирана. Терорът и жестокостта стават все по-желани, ако това искат хората-да го получат. Ние трябва да се спасяване от тях,кой както може.

    Коментиран от #56

    17:38 15.10.2026

  • 54 стоян георгиев

    9 0 Отговор
    А такаааа! 😂 С кеф ще гледам малоумния фейс на Зелката като разбере, че остава на сухо и от Германия

    17:52 15.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Истината

    6 0 Отговор

    До коментар #53 от "Историк":

    И кво? На никого няма да липсва тая нива 1991-2026 с фалшив език и история толкова

    17:53 15.10.2026

  • 57 ПУСТИТЕ ГЕРМАНЦИ

    1 3 Отговор
    Станали московци.

    17:55 15.10.2026

  • 58 Що пък разнобой?!

    5 0 Отговор
    Мерц и ЦДУ са политически трупове -> чакат само датите за избори на другите 13 провинции!!! Дефакто думата има АЗГ, а не Мерц! Във Франция е същото. Испанците и те са натам.

    17:57 15.10.2026

  • 59 Всички тръмпо и путинофили

    1 3 Отговор
    са се възбудили от последните изцепки на Тръмп и Мъск и са се размечтали!
    Споко бе, АзГ нямат думата!

    18:02 15.10.2026

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