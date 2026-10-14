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Кения регистрира втори случай на ебола седмица след първото заразяване

Кения регистрира втори случай на ебола седмица след първото заразяване

14 Октомври, 2026 20:23 377 2

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Новият пациент е 39-годишен роднина на починалия от вируса мъж. Здравните власти го поставили под карантина още преди появата на симптомите.

Кения регистрира втори случай на ебола седмица след първото заразяване - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кения регистрира втори случай на ебола, около седмица след като потвърди първото заразяване с вируса в историята на страната. Това съобщи здравното министерство, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

Новият пациент е 39-годишен мъж, близък роднина на първия заразен. Той вече е бил под карантина, когато вчера проявил симптоми на заболяването, уточниха здравните власти.

Първият случай беше установен при кениец, живял в Демократична република Конго. Мъжът почина в болница в Найроби на 5 октомври. Той се разболял в Конго около месец преди да отпътува по суша за Уганда, откъдето на 3 октомври пристигнал със самолет в кенийската столица. Негов роднина го откарал в болница.

Случаят породи опасения за пропуски в граничния здравен контрол, тъй като пациентът е успял да премине границата между Конго и Уганда, която е затворена от май.

Кения е четвъртата държава с регистриран случай, свързан с епидемията от ебола в Конго. Тя е втората по мащаб в света досега, с над 8000 заразени и повече от 4000 починали.

По-рано тази година Уганда съобщи за 20 заразени и двама починали, но през август обяви, че в страната вече няма ебола. През юни лекар, завърнал се във Франция от Конго, също даде положителна проба, без да последва по-нататъшно разпространение на вируса.

Ебола се предава при пряк контакт с телесните течности на заразени хора, включително на починали. Заболяването може да причини висока температура, повръщане и диария, а при тежки случаи - вътрешни и външни кръвоизливи.

Епидемията в Конго беше обявена в средата на май, но е възможно да е започнала месеци по-рано. Причинител е рядък вариант на вируса, известен като Бундибуджио.


Кения
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  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.